Consejos para cuidar de tu mascota durante la crisis del Covid-19

Desde que estalló la epidemia del coronavirus la salud y el bienestar de las personas han estado en el punto de mira pero, ¿qué ocurre con nuestros animales de compañía? A pesar de haber detectado un caso de coronavirus en un perro sin síntomas en China, por ahora no existen evidencias de que las mascotas contagien ni sean infectadas por el virus. Los expertos recuerdan, además, que el abandono nunca es la solución.



La declaración del estado de alarma en España ha conmocionado a todas las familias que han quedado confinadas en sus casas, muchas de ellas, con sus animales de compañía. A pesar de la situación, el Gobierno también previó el cuidado de las mascotas manteniendo las tiendas de alimentación para animales y las clínicas veterinarias abiertas durante las semanas de cuarentena.



La preocupación por las mascotas se completaba con la autorización para salir a la calle a pasear a nuestros perros. Pero ante la propagación desenfrenada del SARS-CoV-2 entre humanos, muchos dueños se preguntan si la enfermedad podría también afectar a sus animales o si estos podrían ser un foco de infección.



La Asociación Mundial de Veterinaria de Animales Pequeños (WSAVA, por sus siglas en inglés), preocupada por cómo la propagación del virus podía afectar al bienestar y cuidado de las mascotas, informó de que "no hay evidencia en la actualidad de que los animales de compañía puedan infectarse o propagar el COVID-19".





No existe evidencia científica alguna de que los animales domésticos padezcan ni transmitan el #COVID19.



Sigue estas recomendaciones de @AnimalesGob en relación a la higiene con mascotas, su atención sanitaria y pautas para dueños/as positivos en coronavirus.

?? pic.twitter.com/1JtIra406Q — Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 14, 2020

No le abandones

En este sentido, un laboratorio privado en EE UU tomó miles de muestras caninas y felinas en todo el mundo y los análisis mostraron que no se puede concluir que los animales de compañía puedan ser una fuente de contagio.añadían desde IDEXX.Pero el miedo y la angustia generalizados han provocado diferentes reacciones. Mientras que la mayoría de las personas siguen cuidando de sus compañeros caninos y procuran que su rutina no se vea afectada de manera importante, en algunos países se han dado los primeros casos de abandono de mascotas.Los veterinarios y las asociaciones de animalesy que la opción de abandonarles nunca formará parte de la solución."El abandono es un problema muy grande en todas las sociedades desarrolladas del mundo. N", declara Marta Legido, miembro de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona y consejera del Consejo de Colegios Veterinarios de Cataluña.

Los animales domésticos no contagian, por eso no existe justificación alguna para tomar medidas contra ellos que puedan afectar a su bienestar

Recomendaciones para mantenerlos a salvo

La experta explica que desde el principio procuraron obtener el máximo conocimiento científico para que la sociedad no interpretase a los animales de compañía como un riesgo para su salud., dice la consejera. "Sucedería lo mismo con otros animales como hámsters, conejos, etc. En perros y gatos se ha estudiado más pero no hay evidencias de que ningún animal doméstico transmita coronavirus", puntualiza a SINC.La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMS) recuerda que la pandemia actual del COVID-19 es el resultado de una transmisión de humano a humano. Por consiguiente, noque puedan afectar a su bienestar.Para la microbióloga Shelley Rankin, de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pennsylvania en EE UU, entrevistada en por la revista Science, es necesario incluir a las mascotas en la planificación familiar y(alimentación, medicación eventual y paseos), incluso si el dueño está enfermo o en cuarentena.Para asegurar el mejor cuidado de las mascotas, la Dirección General de los Derechos de los Animales recomiendapor prevención después de salir a pasear y lavarse las manos después de tocar al animal.

Se recomienda que se limpie al perro en las almohadillas y la cola por prevención después de salir a pasear

Otras instituciones, como el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid y el de Barcelona (COLVEMA y COVB, respectivamente) y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social también han lanzado consejos para que los dueños de estos animales extremen las medidas de prevención e higiene.Entre ellas destacan algunas comopara alimentar a colonias felinas, realizar paseos cortos, alimentar y atender animales en fincas y centros de protección animal, llevar agua con detergente para limpiar la orina y bolsas para las heces, etc.Para realizar los paseos diarios también hay estas recomendaciones que seguir:"Estas recomendaciones son para extremar la prudencia al máximo", corrobora a SINC Legido,. Esto es lo que pudo suceder con el único caso de perro con carga viral, sucedido en Hong-Kong.Las muestras de la nariz y de la boca en el perro de Hong Kong, aunque esto no significaba que se hubiese infectadoA principios del mes de marzo, la OMS informó de que un can había dado positivo en la prueba del SARS-CoV-2 después de que su familia se contagiara. Las muestras de la nariz y de la boca revelaron que había trazas del virus, aunque esto no significaba que el perro se hubiese infectado. A los dos días, al repetir la prueba los resultados volvieron a ser positivos, pero el animal continuaba sin mostrar síntomas."Las muestras del perro de Hong Kong. En un animal, es difícil decir qué significa esto. Fue un caso único, y aprendimos que necesitamos investigar mucho más sobre el potencial del SARS-CoV-2 humano para infectar animales", señala la investigadora.Durante estos días los expertos piden, ante todo, responsabilidad social. Quedarse en casa se ha convertido en el método más eficaz para frenar el contagio a las personas más vulnerables. Pero es importante recordar que esque nos rodean, incluidas nuestras mascotas.