La escritora Isabel-Clara Simó muere a los 76 años

BARCELONA. La escritora Isabel-Clara Simó, Premio de Honor de las Letras Catalanas en 2017, ha fallecido este lunes en su casa de Barcelona a los 76 años, como consecuencia de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padecía, según han informado fuentes de su entorno.



La novelista, autora de una gran producción literaria y muy popular hace unas décadas, ha fallecido acompañada por sus dos hijas, después de que su estado empeorara hace unas semanas y regresara a principios de año desde el hospital hasta su domicilio.



Su agente literaria, Maru de Montserrat, de International Editors'Co, ha señalado, en declaraciones a Efe, que a pesar de la enfermedad, la también periodista ha seguido activa hasta el final, intercambiando correos electrónicos con su editor de Bromera, Gonçal López-Pampló, sobre su última novela, "Al teu gust", que todavía no se ha publicado, aunque tuvo tiempo de terminarla.



De Montserrat ha destacado que Isabel-Clara Simó ha sido siempre una mujer "de mucho coraje, muy valiente, que ha fallecido tranquila, sin sufrir, acompañada por sus hijas".



La agente literaria ha considerado que ha sido una autora que "mucha gente ha leído, pero todavía hay mucha gente que no la ha descubierto". "Aunque sea una pena, pero espero que ahora, cuando ha desaparecido, haya quien la descubra y que las generaciones más jóvenes puedan abordar títulos como 'Júlia' o 'Raquel'", ha añadido.



Nada más conocerse su muerte, a través de las redes sociales numerosas personalidades de la sociedad catalana han mostrado su pesar, desde el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, o escritores como Núria Cadenes y Joan-Lluís Lluís.



Nacida en Alcoy (Alicante), el 4 de abril de 1943, la novelista, con unas 58 obras en su haber, llevaba más de cinco décadas residiendo en Cataluña.



Licenciada en Filosofía por la Universidad de Valencia, ejerció como profesora en Bunyol y luego obtuvo una plaza en el Instituto de bachillerato Ramon Muntaner de Figueres (Girona).



Su primer reconocimiento literario llegó en 1978 con el premio Víctor Català por su primer libro, "És quan miro que hi veig clar", y después ha tenido una prolongada carrera en el ámbito de las letras, con títulos que abarcan todos los géneros, desde novela y narrativa breve, a narrativa juvenil, teatro, poesía, guiones radiofónicos y televisivos, artículos en prensa, ensayo o memoralística.



En los últimos meses, a pesar de estar enferma, llegó a las librerías su última novela negra, "La sarbatana" (Crims.cat), que situaba en un entorno rural "peligrosamente bucólico".



Asimismo, el pasado mes de junio recibió un homenaje de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), de la que fue decana entre 2016 y el año pasado y a donde acudió para celebrar su trayectoria literaria.



Por otra parte, la octava edición del festival Tiana Negra, considerado como el de referencia de la literatura de género en catalán, arrancará el próximo día 17 con un homenaje a la escritora, en el que se proyectará una entrevista suya y se celebrará una mesa redonda sobre su obra.