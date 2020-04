La lectura colectiva y virtual del 'Quijote', acto central de la celebración en Navarra

pamplona – La crisis del coronavirus ha motivado que la 22ª edición de la lectura colectiva del Quijote se reinvente y se realice hoy de manera virtual, en un vídeo montado por el Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa y la Red de Bibliotecas. Estará colgado desde las diez de esta mañana en las webs ateneonavarro.es y bibliotecaspublicas.es/navarra y se difundirá también por redes sociales.

Unas 50 personas relacionadas con la cultura, la investigación, las artes y las bibliotecas de la comunidad participan en esta lectura, impulsada con el lema #Yoleoencasa. El vídeo, con una duración de hora y media, reproduce fragmentos de la célebre obra de Cervantes elegidos por cada lector y lectora participantes –cada uno lee durante unos dos minutos–. "El resultado es muy entretenido e interesante", destaca Javier Torrens, presidente del Ateneo Navarro. "Las lecturas en vídeos caseros tienen el atractivo de que son muy variadas. Permiten una gran diversidad, cada uno se organiza el escenario como quiere y lee a su manera, solo o acompañado, de pie o sentado, con escenografía relacionada con el Quijote, de manera dramatizada o teatralizada... Cada uno lee con su propia expresividad y personalidad, es un vídeo muy educativo en este sentido porque enseña distintas opciones de lectura", apunta Torrens. Él, junto con Asun Maestro, directora del Servicio de Bibliotecas Públicas de Navarra, realiza una de las presentaciones del vídeo, cuyas lecturas se inician con el fragmento elegido por la consejera de Cultura, Rebeca Esnaola –que se corresponde con el comienzo del Quijote– y se cierran con la lectura del poeta José Luis Allo, invitado especial de esta edición.

Hasta ahora siempre presencial, la lectura colectiva del Quijote comenzó realizándose en el Instituto Plaza de la Cruz, de donde pasó al patio del Condestable, la sede de Cultura en algunos años y, desde hacía tres, se celebraba en la Biblioteca de Navarra, que acogió la iniciativa ya con carácter definitivo. "La biblioteca es el lugar del libro, y el Quijote es el libro por excelencia", destaca Javier Torrens, quien lamenta no contar este año con la participación colectivos de personas con discapacidad a los que se invitaba a sumarse a la cita. "Al ser lectura virtual, no se puede porque son lectores con dificultades de comprensión y de habla y necesitan un monitor o monitora continuamente con ellos, acompañándoles mientras leen, y eso ahora no es posible", explica el presidente del Ateneo, apenado por "no poder llegar esta vez a ese colectivo que siente y practica la lectura con un entusiasmo difícil de encontrar".

por la lectura fácil Precisamente, ANFAS, con motivo del Día del Libro 2020, se une a la campaña de Plena Inclusión Queremos Lectura Fácil con el objetivo de que aumenten los ejemplares de esta metodología que facilita la comprensión a personas con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo. Desde sus servicios de Poesía y Envejecimiento Activo, ANFAS ha grabado con motivo del Día del Libro fragmentos de obras recitadas desde casa, entre ellas El monte de las ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer y El principito de Saint-Exupèry.

Por otro lado, Editargi ha impulsado para hoy una serie de actividades con presentaciones, charlas y encuentros con autores, organizadas por las editoriales Pamiela, Cénlit-Denonartean, Mintzoa, Txalaparta, Kilikids y Eunate y que pueden seguirse a través de redes sociales; y diez profesionales de la narración interpretarán hoy cuentos en la iniciativa Vadecuentum.

La Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona se suma a la celebración del Día del Libro invitando a que cualquier persona interesada grabe el principio de su libro favorito en un enlace abierto –https://flipgrid.com/eoipdialibro–; y lanzando un concurso de Poesía con títulos de libros para personas matriculadas en la EOIP.

Y desde la Biblioteca de Zentro, el espacio para asociaciones del Ayuntamiento de Pamplona, se realizará desde las diez de esta mañana una lectura conjunta de textos de obras de Francisca Aguirre y Castillo Suárez que se compartirá en las redes sociales de la cuenta municipal @participapamplona.