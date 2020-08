El Flamenco on Fire arranca este miércoles con la voz del cantaor Miguel Poveda

tudela – El cantaor catalán Miguel Poveda ofrecerá hoy a las 21.30 horas el primer concierto del Festival Flamenco on Fire 2020. El espectáculo, que tendrá lugar en el Teatro Gaztambide, en Tudela, ya ha agotado todas las entradas.

Antes de ello, Miguel Ángel Soto Peña Londro y Jesús Guerrero darán a las 12.00 horas el pistoletazo de salida de la séptima edición del festival con un recital de cante puro desde el balcón de la sede de la Junta de Bárdenas Reales, también en la capital ribera.

Miguel Poveda: En concierto es un despliegue de diversidad de estilos musicales que parte de la raíz del flamenco más tradicional y que se abre a los distintos géneros con los que el intérprete ha trabajado a lo largo de sus 30 años de trayectoria artística.

El concierto forma parte de una gira que comenzó en Sevilla el 27 de julio y que está recorriendo toda la península y las islas de Gran Canarias.

Las 499 personas que ocuparán esta noche las butacas del Gaztambide disfrutarán de un viaje por el universo de Poveda, en el que encontrarán su querencia por el cante flamenco, la poesía, la canción andaluza y algunas de sus composiciones más recientes.

Cantaor e intérprete de otros géneros –como la copla, el tango o el bolero–, Poveda, en sus tres décadas de experiencia, se ha interesado por ir más allá de la imagen del cantaor al uso. Sus numerosas colaboraciones con artistas como Chavela Vargas, Paco de Lucía, Joan Manuel Serrat, María Dolores Pradera o Carmen Linares es la demostración de su interés por la gran diversidad de estilos del amplio panorama musical de los últimos tiempos. El cantaor no solo cuenta con una extensa obra musical, sino que, además, ha recibido muchos premios en reconocimiento de su carrera

La versatilidad de Miguel Poveda, de padre murciano, madre manchega y nacido en Cataluña, encaja a la perfección con los ideales del FlamencoonFire. El festival, nacido en Pamplona en el año 2014, se celebra con la intención de ofrecer un reflejo del estado actual de la muestra flamenca, "un arte que no para de evolucionar", según se afirma en la presentación del festival de la página flamencoonfire.org.

Este año, el festival gira en torno a la figura del pamplonés Agustín Castellón Campos, más conocido como Sabicas. Este año se cumple el 30 aniversario del fallecimiemto del guitarrista que impulsó la internacionalización de la música flamenca.

F DE ON FIRE El recital de Londroy Jesús Guerrero se enmarca dentro de F de On Fire, una nueva actividad gratuita organizada por el festival. La sede de la Junta de Bardenas Reales (c/ Camino San Marcial, 19), en Tudela, será el primer lugar en el que se lleve a cabo este ciclo de actuaciones al aire libre. La cita, que tendrá lugar a las 12.00 horas, será el previo al arranque oficial del certamen de este año, el concierto de Miguel Poveda. La actuación de Londro y Jesús Guerrero será de acceso gratuito, aunque de aforo limitado. La invitación se debe reservar en la página www.flamencoonfire.org.

Londro (Jerez de la Frontera, 1976) comenzó a cantar a los 12 años. Su trayectoria artística ha continuado creciendo en los últimos tiempos gracias a que se ha ido integrando en las compañías de la nueva generación de bailaores encabezada por Israel Galván, Andrés Marín o Isabel Bayón, entre otros, y publicando el disco Luna de enero. Jesús Guerrero (San Fernando, 1985) comenzó a tocar la guitarra a los 11. Su virtuosismo y capacidad creativa lo han llevado a ser solicitado por artistas de la talla de Niña Pastori, Miguel Poveda o Argentina.