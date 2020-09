Jon Sistiaga invita a un viaje a través del 'Miedo'

Jon Sistiaga es un reportero acostumbrado a convivir con el miedo. Pero ¿qué ocurre cuando ese sentimiento se instala en forma de pandemia y afecta de forma global a todo el mundo? A través de distintas historias y en dos capítulos en Movistar+, el primero se estrena este jueves, el periodista guipuzcoano enfrentará a los espectadores con el documental Miedo.

"Con la pandemia hemos descubierto nuestra nula tolerancia a la incertidumbre. Eso ha derivado en situaciones que se pueden miedo. Miedo es la palabra de esta pandemia, cada uno de nosotros hemos reaccionado con todos los campos semánticos que tiene este término", señala Sistiaga.

Invita a hacer un viaje semántico: "Unos han reaccionado con temor, otros con pánico a salir de casa, muchos con horror por la situación futura que nos espera€ Están también los que tienen pavor a ser contagiados. Todos estos sinónimos y similares engloban a eso que podemos llamar miedo y que de una forma u otra, en una circunstancia u otra sentimos ahora y hemos sentido anteriormente".

A Jon Sistiaga no le cabe duda de que el miedo "nos ha igualado a todos. Hemos sentido el miedo a algo en concreto, pero no este miedo que une al que tiene un yate en Marbella y al que duerme debajo de la M 40. Es algo que hasta ahora no habíamos catado", sentencia. Sanitarios, forenses, trabajadores de servicios esenciales y enfermos que han convivido con el virus aportan su testimonio en estos dos programa documetales. Participan ciudadanos cuyas historias hacen reflexionar sobre el miedo: su procedencia, sus patologías, los nuevos temores que han surgido, la desconfianza hacia las personas cercanas.