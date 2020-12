El documental sobre Joxe Lacalle se estrena este sábado en la casa de cultura de Aoiz

El grupo Leizeak actuará tras la proyección del filme, que rinde homenaje al fotógrafo activista y a su "incansable lucha social"

El documental 'LACALLE', de Virginia Senosiain y Juan Luis Napal, se estrena este sábado a las 18 horas en la casa de cultura de Aoiz. El filme que, se podrá ver con entrada libre previa retirada de invitación (desde las 17 horas en taquilla) en un acto que contará con una actuación del grupo musical Leizeak, quiere ser un homenaje al fotógrafo activista y a "su incansable lucha social", destacan los directores de la cinta.

Un documental en blanco y negro, siguiendo la estética de la fotografía de su protagonista, y que condensa en 70 minutos la esencia de la vida comprometida de Joxe Lacalle y de su manera de contarla a través de la cámara. Una manera "muy cercana", destaca Juan Luis Napal, y en la que también está presente "el humor". "Hay momentos muy emotivos en el documental, y vivencias fuertes que Joxe cuenta con humor"; algo que, añade Napal, "nos puede enseñar en estos tiempos que vivimos, en los que estamos todos un poco amargados. El humor es un escudo de resistencia y nos puede ayudar a no enfermar en las dificultades".

Eso sí, sin olvidar la historia pasada. "El documental es un ejercicio de Memoria Histórica, como el que ha hecho Joxe con su fotografía y que se ha materializado en los libros 'Memorias de LaCalle' y 'Si te mandan una carta", apunta el director de 'LACALLE'.

Fotografías inéditas y entrevistas

En el documental, en el que aparecen muchas fotografías inéditas, no publicadas en los libros de Lacalle, además de tres entrevistas al protagonista realizadas en tres lugares muy especiales para él -el sitio donde estaba su bar Lacalle en Jarauta y donde ahora se lee bar Aitzina, el paseo de Sarasate, que tanto ha fotografiado, y Echauri-, "Joxe nos cuenta cuando le pusieron la bomba, el ataque de los Guerrilleros de Cristo Rey, su nacimiento, lo que vivió en Echauri -donde se crió hasta los 14 años-, su trayectoria como fotógrafo en Egin, etc. Queríamos que todas esas vivencias quedasen plasmadas de esta manera". Para que los que las vivieron recuerden, y también para que los que no formaron parte de aquella historia la conozcan.

Valor para la gente joven

"Nos contaba muy contento Joxe el otro día una anécdota, que a la inauguración de la exposición fotográfica que tiene hasta el próximo día 22 en la casa de cultura de Aoiz, se acercó mucha gente joven. Chavales de 20, 25 años, que no han vivido lo que fue la insumisión, que no saben ni lo que era la mili obligatoria, y se sorprendió muy gratamente de aquella presencia. Este documental también puede servir como un aprendizaje para los jóvenes de hoy, sobre lo que pasó. Y está claro que para las personas mayores va a ser un motivo importante que les va a despertar muchos recuerdos, del bar LaCalle, de la insumisión, del gaztetxe, tantas cosas", dice Napal.

Todo ello narrado por una persona que, destacan los directores de la cinta, "crea interés, te hace reír a carcajadas, te transmite sensibilidad, tesón, fuerza, lucha y rabia. No te aburres en ningún momento escuchando a Joxe".