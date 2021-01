Las "brujas" de Escocia reclaman justicia

La caza de brujas en Escocia terminó con la vida de más de 2.500 personas inocentes bajo su Ley de Brujería (1563-1736), que castigaba con la pena de muerte a las culpables "por el bien de la sociedad". Hoy, la plataforma 'Witches of Scotland' (Brujas de Escocia), busca la reparación y el reconocimiento nacional para ellas.

La abogada Claire Mitchell y la escritora Zoe Venditozzi, impulsoras de la iniciativa, explican en una entrevista con Efe que este episodio histórico es un "punto negro que merece y necesita ser reconocido por la sociedad", y por ello buscan que se pida "perdón a todas las víctimas y un monumento nacional en su reconocimiento".

"Un día paseando a mi perro alrededor de la explanada del castillo de Edimburgo, debajo del mismo, caí en la cuenta de que unas 300 mujeres habían sido ejecutadas allí por el crimen de brujería y no había ninguna estatua o conmemoración de ello", relata la letrada Mitchell.

"Hay estatuas de hombres, caballos, de un oso que hizo grandes cosas durante la Segunda Guerra Mundialâ (pero) no hay de mujeres. No solo de ellas: de ninguna mujer que haya hecho grandes cosas", prosigue.

On 5th September 2020, we supported West Fife Heritage Group to launch The Accused Witches Trail. The trail commemorates accused witches from Culross, Torryburn and Valleyfield. pic.twitter.com/4StgK0gEuQ