Una pandemia dentro de otra: ‘The Stand’

Starzplay ha adaptado la novela de Stephen King con amber Heard, Whoopi Goldberg y Alexander Skarsgård

amber Heard no se le escapa la ironía detrás de The Stand: una serie que imagina un mundo, entre lo real y lo fantástico, surgido tras una pandemia y que se estrena en medio de otra. "Es irónico e interesante, pero creo que no hay mejor momento para estrenar The Stand, asegura a Efe. Tan conocida en los últimos años por sus papeles en Hollywood como por sus agrias y escandalosas disputas legales con su exmarido Johnny Depp, Heard presenta The Stand, adaptación de la novela homónima de Stephen King que estrenó Starzplay en España el domingo con un elenco que incluye también a Whoopi Goldberg, James Marsden y Alexander Skarsgård.

Esta propuesta comienza con una pandemia global. Mucho más letal y apocalíptica que la del coronavirus, deja solo un puñado de supervivientes que es inmune a la enfermedad y que empieza a desarrollar una nueva sociedad bajo el influjo sobrenatural del bien que representa Mother Abigail (Goldberg) y del mal que encarna Randall Flagg (Skarsgård). Heard aclara que no es solo una serie sobre un desastre a escala planetaria. "No solo lidia con las dinámicas de sobrevivir a una pandemia. Va más de qué hacemos una vez que estamos ahí. De quiénes somos en circunstancias increíbles y contra todos los pronósticos: cómo decidimos revelarnos, quiénes elegimos ser", argumenta. Puntualiza cuál es, en su opinión, la pregunta clave: "¿Qué haría yo?". "¿Lucharía por esto? Y una vez que has sobrevivido, ¿mereció la pena? ¿Para qué luchamos si luego no nos unimos para ser mejores, para construir desde las cenizas y los restos de lo que fuimos en anteriores vidas? ¿De qué sirve si no? Me parece que la gente se está preguntando eso".

Heard interpreta a Nadine, una mujer con serias dudas sobre la manera adecuada de afrontar la vida. "Está atrapada en el frente de batalla de esa guerra entre el bien y el mal", afirma. "Tiene todas las razones para decantarse por el mal –argumenta–. Tiene muy pocas relaciones personales o pruebas del bien en los seres humanos. No es una excepción en la serie, puesto que el combate entre el bien y el mal es fundamental en todos los hilos narrativos. "Todos los personajes representan de alguna forma un aspecto de un dilema humano con el que todos nos identificamos, la lucha entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo equivocado. Creo que el demonio en nuestro caso no es necesariamente este hombre encantador en vaqueros (por Skarsgård), sino que es el que está en nosotros. Él es un sustituto de lo que tenemos dentro y Nadine, como el resto, es un campo de batalla en esa guerra", dice.

No hay muchos escritores con seguidores tan entusiastas como Stephen King, pero esta pasión puede convertirse en un dolor de cabeza para los responsables de una adaptación audiovisual. El actor Jovan Adepo elogia a los guionistas. "Realmente querían rendir homenaje a quienes durante mucho tiempo han apoyado The Stand como una de las obras más populares de King", indica.