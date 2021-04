"Hay mucho talento en 'Bidegurutzean'"

Hay mucho talento ahí", asegura el veterano cantante Gari sobre sus compañeros Izaro y Skakeitan, con quienes compartirá esta noche el primer programa de Bideguru-tzean, cita musical que hoy estrena el primer canal de ETB, bajo la dirección del también músico Galder Izagirre, batería de Berri Txarrak. El programa se plantea como "un punto de encuentro" entre músicos euskaldunes de varios estilos y generaciones, entre los que destacan Petti, Zea Mays, Mursego, Mikel Urdangarin, Evaristo o Maite Larburu.

EITB busca contribuir con su apoyo a la cultura popular euskaldun, especialmente a la música, en estos tiempos de pandemia y dificultad, por lo que ha decidido trasladar a la pantalla de su primer canal el programa radiofónico Bidegurutzean, que emitió Gaztea bajo la dirección de Galder Izagirre, batería irundarra de Berri Txarrak y también de Dut y Kuraia. La cita televisiva, que se estrena hoy en ETB 1 a las 22.30 horas y se podrá seguir también en eitb.eus, busca ser "un punto de encuentro" entre músicos con actuaciones y entrevistas.

El primer capítulo del nuevo espacio televisivo está protagonizado por tres nombres importantes de la música euskaldun, pertenecientes a varias generaciones y practicantes de estilos diversos. Por currículo lo encabeza Gari, quien se diera a conocer como vocalista al frente de Hertzainak y ahora desarrolla su carrera en solitario. "Galder ha hecho un trabajo magnífico", asegura el autor de Esperantzara kondenatua sobre la dirección de Izagirre.

Con Gari compartirán espacio, conversación y canciones Izaro, la última figura femenina de la música vasca, especialmente desde la publicación de su último disco, Limones en invierno, y el grupo Skakeitan, que cuenta entre sus filas con la teclista y ahora también vocalista en solitario Olatz Salvador, que ha convertido en un gran éxito su reciente disco, Aho uhal. Ambos "tienen mucho talento", explica Gari, que está a punto de publicar "nuevas canciones a finales de este mes" y muestra su agradecimiento por la respuesta lograda antes del estreno del programa.

necesidad La necesidad de un programa como Bidegurutzean en la televisión pública vasca la comparten con Gari el guitarrista de Gatibu, Haimar Arejita, y Félix Buff, el batería de Willis Drummond, bandas que también aparecerán en el programa. El vizcaíno asegura que "recibimos la invitación con agrado" porque "el espacio de la música en televisión está bajo mínimos, incluido en ETB". Según Arejita, "la iniciativa es muy bienvenida", mientra que Buff indica que "la iniciativa y el formato están muy guai, y nuestra participación ha sido muy enriquecedora".

"Somos artistas dispares y que cantamos en diferentes idiomas, pero lo pasamos muy bien", según el guitarrista de Gatibu. "Teníamos que estar en este programa", apostilla. Desde el grupo Ezpalak, que está a punto de publicar su segundo disco, se considera el espacio televisivo como "una experiencia muy motivadora", y Amankay Gaztañaga, de los gipuzcoanos Grises, destacó "la valentía" de la iniciativa.

próximas semanas En semanas posteriores le llegará el turno a Niko Etxart, Petti y Liher, y el tercer capítulo reunirá a Mursego, Joseba Irasoki y Vulk, según han adelantado desde ETB. El resto de programas los protagonizarán encuentros de Evaristo con Dupla y Sua; Eñaut Elorrieta con Willis Drumond y Eneritz Furyak; Izaki Gardenak, Mice y Oki Moki; Gatibu, Ezpalak y Grises; Mikel Urdangarin, Maite Larburu y McOnak; Francis, Zea Mays y Kai Nakai; Belako, Amorante y Sara Zozaya; Unai Muguruza, Africa Bibang, Lorea Argarate y Juantxo Glaukoma, y Haritz Lete con Kobra y Niña Coyote.

punto de encuentro El objetivo de Bidegurutzean es ser "un punto de encuentro entre diferentes artistas". Cada uno de sus episodios semanales contará con tres invitados (tanto grupos como solistas) de diferentes edades, trayectorias y niveles de experiencia. Se realizará una entrevista a cada artista en una cabina de teléfono, y después grabarán una canción propia. Además, narraciones breves grabadas en off servirán de puente entre los invitados.

Bidegurutzean se muestra desde su metafórico título como una encrucijada, un cruce de caminos que expresa la dificultad a la que se enfrentan los músicos en los tiempos actuales, situación agravada con la pandemia.

Y, tal y como reconocieron en su presentación Izagirre y el director de ETB, Edu Barinaga, remite a Robert Johnson, que en la década de los 30 del siglo XX desapareció durante un tiempo y cuando regresó ya no era el músico mediocre de antaño, sino que se convirtió en una figura clave del blues y uno de los abuelos del rock and roll. La leyenda dice que vendió su alma al diablo en un cruce de caminos a cambio de la gloria.

