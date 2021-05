'Cien por setenta': distopía del arte en Pérez de Albéniz

'Cien por setenta', la nueva exposición de la Galería Moisés Pérez de Albéniz, en la que participan tres artistas navarros, reflexiona sobre el futuro de la creación.

En pleno confinamiento, entre telediarios desgarradores, minutos para el deporte en el salón de casa, videollamadas, jornadas laborales completas en espacios poco adecuados para tal fin, whatsapps, teams, emails, reuniones por videoconferencia, gestiones en Instagram, Artsy o Viewing room para continuar con la labor de difusión del arte, los profesionales de la Galería Moisés Pérez de Albéniz idearon Cien por setenta, la exposición que puede visitarse en su sede de Madrid hasta el 5 de junio.

No es una muestra sobre la pandemia ni sobre el pasado confinamiento, pero sí se ha desarrollado durante este periodo, en el que las galerías estaban cerradas; los transportes, bloqueados; y los materiales de trabajo eran inexistentes. "En una situación tan distópica como ésta, cabe preguntarse qué sucedería si todo esto se llevase por delante el sistema tradicional del arte. Si no pudiéramos interactuar con los artistas, o si ellos mismos no pudieran producir sus obras. Ante futuros desalentadores, nosotros decidimos buscar respuestas", reflexiona Ester Almeda, Gallery Manager del espacio artístico dirigido por el galerista navarro Moisés Pérez de Albéniz.

En medio de una transformación y una globalización digital del mercado del arte sin precedentes, el 23 de abril de 2020, tras más de un mes de confinamiento y cierre forzoso de sus instalaciones, los profesionales de la Galería MPA lanzaron una pregunta a sus artistas: ¿cuál sería la forma en la que tendríamos que interactuar entre artista y galerista si esta situación se alargase en el tiempo? "Les propusimos un formato, que es un modelo básico de impresión de carteles publicitarios y posters: 100 x 70 cm. La premisa: que nos devolvieran una obra en formato digital, que nosotros enviaríamos a un laboratorio fotográfico o cualquier otro centro de producción para que desde allí nos devolvieran el trabajo terminado. O que nos propusieran otro tipo de obra en la cual el artista prácticamente no interviniese, y fuese el propio cliente final el que tuviese que ensamblar la obra", explica Ester Almeda. Cada creador ha elegido el soporte y la disciplina más adecuada para mostrarlo en esta exposición que es "una confirmación de la esperanza, confianza, ilusión, y, por qué no, del optimismo que depositamos en el futuro".

artistas y visiones

El cambio como motor

Los creadores navarros Carlos Irijalba, Fermín Jiménez-Landa y Miren Doiz participan en la exposición Cien por setenta junto a Dennis Adams, Basurama, Victoria Civera, Willie Doherty, Alejandro S. Garrido, Santiago Giralda, Miralda, Guillermo Mora, Muntadas, Nico Munuera, Itziar Okariz, Tony Oursler, Juan Ugalde y Juan Uslé.

Sus obras nacen de vivencias de múltiples y muy diversas situaciones de este tiempo que nos está tocando vivir y sus derivas sociales, políticas, laborales, artísticas, psicológicas, comunicativas o que implican cambios de hábitos. De una distopía que casi era –y sigue siendo– pesadilla y a la vez realidad presente y palpable. Así, los artistas nos ofrecen en esta cita colectiva visiones de un mundo que se para, de una naturaleza que pide auxilio, de una sociedad con la obligación de cambiar sus aspectos más esenciales; y desde el arte, que, como dice el propio galerista Pérez de Albéniz "no tiene por qué dar soluciones", sí nos muestran "caminos a considerar y, sobre todo, a reflexionar".

Como el fluir continuo que es la vida, al que alude Carlos Irijalba en su obra, con la que plantea que "la materia, el lenguaje, los tejidos sociales, los mercados... todos ellos obedecen a esas dinámicas de fluctuaciones. A ellas obedecen una revuelta popular, una falla tectónica o una crisis biológico- económica como la actual",dice el artista pamplonés.

Así como las mascarillas –en contraste con el oxígeno que anhelamos respirar, desde hace un año más que nunca, al aire libre en entornos naturales– centran la obra de Miren Doiz, el gesto rutinario del lavado de manos, tan característico de esta pandemia, es el motor de Quiromántico, la pieza de Fermín Jiménez-Landa. Un gesto, dice el artista, "inocuo que se carga de connotaciones algo apocalípticas: las manos y el tocar no volverán a ser igual por un tiempo". Junto a estas propuestas, lucen imágenes que captan atmósferas de ciudades confinadas, como Londres; la ansiada naturaleza, y reflexiones sobre el lujo y la basura, sobre las grietas que ha abierto esta crisis o la necesidad de cuestionarse la jerarquía.

en corto

Qué. Exposición colectiva Cien por setenta. Un proyecto gestado en la pandemia y motivado por los cambios que esta crisis está conllevando en el mercado del arte y en la manera de concebir la creación y el diálogo de los artistas con el público.

Dónde. Galería Moisés Pérez de Albéniz, en Madrid (C/ Calle Doctor Fourquet 20).

Cuándo. Inaugurada el pasado 17 de abril, estará visitable hasta el próximo 5 de junio.

Artistas. Participan los creadores navarros Fermín Jiménez-Landa, Carlos Irijalba y Miren Doiz, junto a otros artistas habituales de la Galería MPA como Dennis Adams, Basurama, Victoria Civera, Willie Doherty, Alejandro S. Garrido, Santiago Giralda, Miralda, Guillermo Mora, Muntadas, Nico Munuera, Itziar Okariz, Tony Oursler, Juan Ugalde y Juan Uslé.