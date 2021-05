28 artistas locales participan en la segunda edición del festival 'on line' PamploSound

El festival de música on line PamploSound, organizado por el Ayuntamiento de Pamplona, lanzará el próximo 14 de mayo su segunda edición, cuya temática girará en esta ocasión en torno a la primavera y que contará diez nuevos temas en los que participan, en total, 28 artistas de diferentes agrupaciones, entre los que se encuentran Anne Lukin, Gorka Urbizu, la Broken Brothers Brass Band, Razkin, Iker Piedrafita o Tonino Carotone.

El festival une a bandas de diferentes estilos, como el pop, rock, clásica, rap, soul, indie, ska, stoner, para que trabajen de forma conjunta una canción, creando así una amalgama de estilos y sonidos que se plasma en los diez temas protagonistas de esta edición. Las canciones se podrán escuchar de PamploSound a partir del próximo 14 de mayo y, además, en los perfiles de redes sociales de Pamplona Es Cultura irán desvelándose entrevistas de los protagonistas y momentos del making of. Los protagonistas de esta segunda edición son Alfredo Piedrafita, Amaia Astiz, Anne Lukin, Broken Brothers Brass Band, Cora Bloom, Endika Iriso, Fulano, Germán San Martín, Gorka Urbizu, Haimar Arejita, Iker Piedrafita, Ione Ayerdi, Isusko, José Ramón García, Joven Orquesta de Pamplona, Juanma Urriza, Juantxo Skalari, Juárez, Kabbalah, Monte del Oso, Naiara Ruz, Nerea Erbiti, Olatz Andueza, Piluka Aranguren, Razkin, Sergi Ugarte, Los Tenampas y Tonino Carotone.

La unión musical se registra en temas conocidos como Miedo, original de Dikers, que esta vez, Iker Piedrafita reinterpreta con la guitarra de Alfredo Piedrafita (Barricada) y José Ramón García al piano ofreciendo una versión acústica. Y con otros sonidos totalmente diferentes, El barquero del Ebro demuestra cómo una jota se puede llevar a sonidos de soul y gusto de Nueva Orleans con los vientos de la Broken Brothers Brass Band y la voz de Nerea Erbiti. Dos antiguos componentes de la formación de rap Leyenda Urbana, Isusko y Sergi Ugarte, se citan con la Orquesta Joven de Pamplona y Amaia Astiz a la voz en Animas, tema que fusiona rap y la música clásica. El último cliente, Quisiera, con Anne Lukin y los Tenampas; Los sueños no dan dinero, dan problemas; I don't want you; Que nadie apague tu luz, una unión de música y baile a cargo de Razkin y Naiara Ruz; Suzko Bola,de Monte del Oso y Gorka Urbizu; o la versión unplugged de Rudi not dead son algunos otros temas que completan el repertorio de la nueva edición de primavera del festival PamploSound.



PamploSound, una manera segura de disfrutar de la música de artistas locales

La principal novedad de esta segunda edición de PamploSound es que en esta ocasión se ha buscado el fomento de la creación musical, invitando a los artistas a que crearan nuevas piezas para el festival, o hicieran arreglos y ajustes a alguno de sus temas para crear nuevas composiciones. De esta manera, se ahonda en la filosofía de esta iniciativa, que persigue mostrar, a través de la colaboración de los artistas, la variedad y riqueza musical con las que cuenta la ciudad.

La primera edición de PamploSound contó un ambiente íntimo y sonidos en torno a la Navidad, y en su estreno como festival de música online esa iniciativa cosechó solo en el canal de Youtube de Pamplona es Cultura más de 37.000 visualizaciones. Por su parte, la web del festival, tuvo más de 18.500 visitas, que se suman a los más de 265.000 usuarios alcanzados en redes sociales y a las más de 12.000 interacciones que esta iniciativa obtuvo a través de los perfiles municipales en Instagram, Facebook y Twitter.