"No emitir en versión original en la tele ha jugado en contra del cine en lenguas minoritarias"

tudela – La "soberbia" del centralismo de Madrid, la pesada herencia de no emitir las versiones originales en televisión o encontrar los brazos abiertos en productoras extranjeras y dificultades en las que están centralizadas son algunos de los handicaps a los que han de hacer frente las productoras de las autonomías denominadas "periféricas" y que ayer analizaron dentro del festival Lo Que Viene de Tudela.

"Estamos en un país donde no se potencia ni hay interés en emitir la versión original y esto ha jugado en contra de las cinematografías en lenguas minoritarias y desde la tele publica no se han hecho políticas de cuotas ni de ningún tipo para subsanar este tipo de consumo cultural". Con estas palabras Belén Sánchez, cofundadora de Un Capricho de Producciones, mostró algunas de las rémoras a las que han de hacer frente para sacar adelante sus proyectos.

En los últimos años películas como Akelarre, Handia, La trinchera infinita, Lo que arde o Las niñas han mostrado el valor del cine en las otras lenguas nacionales. Junto con Sánchez estuvieron presentes Alfonso Blanco, director general de Portocabo, Iker Ganuza Taberna, productor de Lamia Producciones y Carlos Rosado Sibón, productor ejecutivo en La Claqueta PC.

Iker Ganuza, productora responsable de Akelarre que triunfó en los Goya y ha tenido gran repercusión en los cines, contó que el 25 de agosto se va a estrenar en París y que el 21 de junio las responsables de su banda sonora (Maite Arroitajauregi y Aránzazu Calleja) la interpretarán en el Día de la Bastilla en la capital francesa, "es una alegría inmensa", destacó. En marzo llegó a Netflix y la repercusión ha sido increíble, llegando esta película en euskera a Croacia, Brasil... "mucha gente ha escuchado por primera vez el euskera por Akelarre".

Tanto Sánchez como Ganuza destacaron la riqueza cultural de un país que puede presentar películas en cualquiera de sus idiomas, "una ventaja con respecto a Francia es que somos un país muy diverso, Francia arrasó toda su riqueza cultural por el enorme centralismo de París. Después de la Segunda Guerra se acabó con el provenzal, el bretón y las culturas periféricas. Esto no ha pasado en España", explicó Ganuza. Por su parte, Sánchez defendió el caso español y la riqueza cultural y sostenibilidad económica que suponen los cines periféricos. "El impacto cultural que tienen las producciones en lenguas minoritarias van mas allá de las fronteras y habla muy bien de la salud cultural de España. Es un impulso para los jóvenes cineastas que se forman en nuestros territorios y que pueden tener la posibilidad sin irse a vivir a una gran ciudad. Esto genera un equilibrio económico y generacional que va más allá de la diversidad en las historias y es muy importante para la sostenibilidad de un país con tanta población".

En esos mismo términos habló Alfonso Blanco, que ha producido una comedia gallega Cuñados. "Estos centros de producción afianzan económica y culturalmente las regiones. Esos discursos de que el cine es de chupópteros de subvenciones ya no se sostienen . Me he permitido el gustazo de reivindicar en una comedia una forma de ser muy orensana".

Por su parte, Carlos Rosado, responsable de la serie sobre Pablo Ibar y de La trinchera infinita en colaboración entre Euskadi y Andalucía. "Sise puede decir que la pandemia ha tenido algo menos malo es el efecto espejo. Ya se pueden tener reuniones con Madrid y grandes centros de decisión desde tu casa. No hay esa necesidad de desplazarte a Madrid ni para producir, ni para emprender, ni para exponer o proponer tus proyectos. Puedes seguir en tu ciudad, yo vivo en Sevilla y me permite no renunciar a nuestra tierra".

De esa manera destacaron que el avance en las nuevas tecnologías y la imposibilidad de desplazarse a abierto el centro a las periferias. Sin embargo Sánchez aseguró que en años anteriores el centralismo de Madrid hacía más fácil negociar con países extranjeros para que financiaran proyectos en otros idiomas que dentro de tu propio país. "A veces es más sencillo encontrar un socio a nivel internacional que no con los de Madrid. A veces he vivido un poco la soberbia y reticencias y se hacía más difícil la colaboración intraestatal que la internacional".

hoy

11.00. Mesa redonda con el título 'Las salas de cine: pasado, presente y ¿futuro?'. Analizarán el futuro de los cines a través de los cambios que ha sufrido en los últimos tiempos (multisalas, proyección digital, eventos...).

13.00. Presentación de nuevos proyectos cinematográficos íntegramente navarros: 'Surcos' de Julio Mazarico; 'Ama-das' de Marga Gutiérrez, un largometraje documental que cuenta la historia de cuatro mujeres que viven con algún tipo de discapacidad; Juan San Martín, director de 'Ainarak'; y 'Victoria 2030' de Manuel Serrano.

Cine-Turismo. Avances sobre el turismo cinematográfico en Navarra, Presentación de los proyectos navarros sobre el turismo (17.00 horas).