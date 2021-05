Teatrolari presenta ‘Poliplastic’ en la Escuela Navarra de Teatro

PAMPLONA – La compañía Teotrtrolari presenta hoy y mañana su última producción en la Escuela Navarra de Teatro, Poliplastic. La autora del texto es Itxaso Baddell, profesora de Teatrolari y actriz en la obra. "Este texto surgió hace aproximadamente diez años hablando con una amiga sobre la cirugía estética y llevarlo al absurdo", explicó. Desde una perspectiva humorística, Badell aborda una crítica a las terapias invasivas que "dejan de lado la belleza real y orgánica". Ella se muestra defensora del culto al cuerpo y la belleza, "a mí me gusta cuidarme, pero no me gusta como por intentar llegar a esos ideales de belleza se transforma el cuerpo de tal manera que es adictivo".

La dirección de la mano de Javier Álvaro Pastor, a su vez director de la escuela Teatrolari. Para la puesta en marcha de la obra se apoyó en una de sus alumnas, Susana Pedrosa, que ha tenido la oportunidad de ejercer de ayudante de dirección, "de una forma impecable y completando su formación".

La puesta en escena del proyecto surge en agosto de 2020 desde la propuesta del profesorado de la escuela de comenzar a ensayar sin la intención de llegar a estrenar. "Empezó como un proceso de creación y de investigación de un texto que se había escrito hace años", señaló Javier Álvaro Pastor. "Empezamos a ver que el proyecto tomaba forma de espectáculo, tanto en contenido como en estética", expresó el director. "La estética de nuestra clínica escénica transporta a esa estética futurista de los años 80, llena de color y muy controvertida", destacó Badell. Tras 50 ensayos, el proyecto de Itxaso Badell ve por fin la luz. "Es un texto que cuando lo redacté jamás pensé que se iba a llevar a un escenario", exclamó.

La representación cuenta con un elenco muy especial, con parte del profesorado de la escuela Teatrolari. June San Millán, Laura Puertas, Rakel Cuartero, José Manuel Rodríguez e Itxaso Molinero. "Somos más que un grupo, somos una cuadrilla, y para la hora de trabajar ha sido maravilloso", destacó la guionista. "También que sea un grupo tan reducido, con solo cinco interpretes, ayuda a que la puesta en escena sea mucho más sencilla y el ambiente de trabajo es más tranquilo", destacó el director de Poliplastic.

teatro en femenino "Lo más particular de este texto es que es una obra escrita por mujeres para mujeres", enfatizó Badell. "Es muy complicado encontrar obras en los que todos los personajes sean femeninos, y esta es una de ellas", explicó. "Yo no me considero una dramaturga ni mucho menos, pero si animo a escribir en femenino y llevarlo a escena", destacó. "Poliplastic es una crítica desde el más absoluto humor y hace que el espectador empatice, sobre todo con uno de los personajes de las clientas", señaló.

"Poliplastic sirve para remover conciencias sobre la apariencia física y esas ganas incansables de llegar a un estado físico inalcanzable y que queda desnaturalizado", expresó Javier Álvaro Pastor. "La obra está destinada para un público adulto, pero a partir de 12 años se puede entender perfectamente e incluso el toque de humor y color la puede hacer muy entretenida", añadió. "Para esas edades más complicadas, como es la adolescencia, para que tomen conciencia sobre que nadie les puede imponer cómo deben de ser físicamente ni odiar su cuerpo por seguir un canon ya impuesto", destacó. "Poliplastic espera poder continuar subiéndose a los escenarios en otras comunidades del país. "Si se nos más bolos no lo vamos a pensar dos veces en aceptar, ya qye queremos llevar la obra por todo el país", declaró.