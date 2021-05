'Mask Singer' vuelve con Paz Vega como 'investigadora'

pamplona – Mask Singer: adivina quien canta regresa hoy a las 22:45 horas a la pequeña pantalla con nuevas máscaras y novedades en su mecánica. La actriz Paz Vega, ganadora de la primera edición, será la nueva incorporación al jurado del concurso de Antena 3 para una segunda edición, en la que 15 personajes famosos se esconderán debajo de espectaculares máscaras intentando no ser descubiertos. Según ha informado Atresmedia, el talent show cosechó durante su primera temporada un 23,6% de cuota de pantalla, una cifra que pretenden revalidar. Para ello, seguirá apostando por José Mota, Javier Calvo y Javier Ambrossi como investigadores a los que se suma la actriz. El maestro de ceremonias será Arturo Valls.

Ángel, Cactus, Cocodrilo, Dragona, Erizo, Flamenco, Gatita, Huevo, Mariposa, Medusa, Menina, Monstruita, Perro, Plátano y Rana serán las máscaras tras las que se esconderán quince personas conocidas cuya identidad tratará de ser revelada por los jueces después de actuar sobre un escenario. Antes de cada actuación, los espectadores podrán ver un vídeo con varias pistas sobre el personaje que se esconde debajo de la máscara para que el público también juegue desde casa. Todos ellos serán famosos de primer nivel y de todos los ámbitos que se irán enfrentando entre sí cada semana con el único fin de no ser eliminados. En la primera edición, además de Paz Vega, que se alzó con el primer puesto, participaron personajes conocidos como Genoveva Casanova, Toni Cantó, Jorge Lorenzo, Albano Carrisi, Pastora Soler, Terelu Campos, Máximo Huerta, Pepe Navarro, Georgina Rodríguez y Fernando Tejero.

La actriz Paz Vega, que ganó portando la máscara de Catrina, se incorporará al equipo de investigadores junto al humorista José Mota y a los cineastas Javier Calvo y Javier Ambrossi, en un concurso que volverá a estar presentado por Arturo Valls.

En una entrevista concedida a Efe, la pareja conocida como Los Javis mostraba su entusiasmo por volver a participar en una nueva edición del programa. "Me da mucha alegría volver a traer esa tele de los noventa que yo amaba. Los Sorpresa, sorpresa, los sofás de Qué apostamos... Mezcla todo lo que me ha gustado toda la vida: la música, el mundo del famoseo, el mundo de los juegos...", apuntaba Javier Ambrossi. Por su parte, Javier Calvo aseguró que tenían mucho conocimiento de los currículums de casi todos los actores del Estado: "Somos bastante Wikipedia, sabemos muchos datos que no sabemos ni por qué los sabemos. Tenemos mucha pasión y nos lo tomamos muy en serio y yo creo que se nota".

En cuanto a las novedades de la mecánica del programa en su nueva edición, destaca que el hecho de aumentar el número de máscaras respecto a la primera edición hará posible que formen grupos que se batirán en duelo por separado en las primeras galas de la edición. Además, el programa volverá a contar en esta nueva edición con nuevos investigadores invitados, que vendrán a aportar nuevas ideas al panel fijo del formato, y con nuevas máscaras invitadas, que resolverán su identidad en el mismo día de su actuación. Otra de las novedades es que contará con una máscara digital que viene de la mano de AliExpress y que, según la cadena, tendrá mucha repercusión en la emisión de las galas.

Producido por Atresmedia TV en colaboración con Fremantle España, Mask Singer está inspirado en el formato coreano King of Mask Singer, que ha sido adaptado a distintos países y que el año pasado logró una media del 23,6% de cuota de pantalla, con casi 3 millones de espectadores, según destacan desde la compañía. Más allá de su éxito de audiencia, han recordado que el programa fue una revolución en redes sociales en cada una de sus noches de emisión. Así, logró ser trending topic estatal y primero mundial durante sus emisiones. Además, acumuló 600.000 tuits, logrando más de 373 millones de impresiones.