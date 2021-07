La mujer, protagonista central en la tercera edición del NIFF

El Navarra International Film Festival (NIFF) celebrará su tercera edición en Pamplona entre el 4 y el 7 de agosto de 2021 con un programa de proyecciones, masterclass, talleres, presentaciones de libros y una exposición de la fotógrafa Lucía Herrero acerca de La bata. En esta ocasión, el festival –de marcado carácter social- pone el foco en la mujer.

Esta tercera edición contará con una programación que está estructurada en secciones como la Sección Oficial, Cortometraje Español, Student Films, Quarantine, Certamen de Guion de Cortometraje, y Filmando en Navarra. Podrán verse en las distintas sedes a partir del miércoles por la tarde. A las sedes habituales como la Catedral de Santa María la Real, Escuela Navarra de Teatro, Palacio del Condestable, Palacio de Congresos Baluarte se suma este año Civican.

Otro de los atractivos del Festival son los premios. En esta edición, la cuantía del Melitón de Oro a la mejor película del festival pasa de 2.000 a 4.000 euros. Y el Certamen de guion cuenta este año con una dotación de 500 euros además del Melitón a mejor guion de cortometraje.

El festival tiene este año un pase especial, como apertura, en la que se podrá ver la película de animación D´Artacan y los Tres Mosqueperros, producida en Navarra por Apolo Films y dirigida por Toni García. Para finalizar, tendrá lugar la gala con la entrega de galardones el sábado 7 de agosto a las 21.30 horas, en el refectorio de la Catedral de Pamplona, con acceso libre –como todo el festival- hasta completar aforo.

Debido a la situación provocada por la pandemia, por segundo año el festival ofrecerá la práctica totalidad de su programación en formato on line y gratuito a través de la plataforma Festhometv y de la web del NIFF.

El jurado del NIFF crece y, en esta tercera edición, vuelve a estar presidido por el periodista Javier Tolentino –director del programa El séptimo vicio en Radio 3– e integrado por 30 personas, entre las que se cuentan primeras figuras del mundo del cine como los guionistas Lola Mayo y Natxo López, la montadora navarra Julia Juániz, la productora Esther García, las actrices Pilar Castro, Miryam Gallego o Itziar Ituño, y los directores de cine Rodrigo Sopeña, Andrea Jaurrieta o Paul Urquijo.

melitón de honor a esther garcíaEste año el Melitón de Honor se concederá a la productora de El Deseo, Esther García, que ha trabajado con directores de la talla de Pedro Almodóvar, Isabel Coixet o Guillermo del Toro entre otros.

En la misma línea de poner en primera persona a la mujer, la tercera edición del NIFF contará con un evento protagonizado por CIMA (la Asociación de Mujeres cineastas más importante del país con cerca de 600 asociadas) en el que se firmará la Carta por la Paridad e Igualdad en el Cine.

Por segundo año, el festival lanza a la calle la edición de La Voz del NIFF, un periódico gratuito donde se incluyen entrevistas con algunas de las protagonistas, además de la programación completa del festival.

El director del festival, Joaquín Calderón, presentó ayer presentado esta mañana en Baluarte la programación de esta edición del NIFF, donde destacan dos secciones nuevas del festival: Students Films –centrada en el cine hecho por estudiantes y centros académicos– en la que, entre otros trabajos a competición, estará el estreno de Kutxi de Berriozar, la película realizada por Cristian Ruiz sobre el cantante y líder de Marea Kutxi Romero.

La otra nueva sección es Cortometraje español que tiene como objetivo defender el cine hecho en España y en esta nueva sección se podrá ver Biografía del cadáver de una mujer, de Mabel Lozano y Goya a Mejor Cortometraje Documental.

Durante la presentación a los medios, Joaquín Calderón, director del NIFF aseguró que el festival "se consolida en esta tercera edición con una apuesta de cine social vertebrada en el tema de la mujer y conectada a todos los públicos. Nuestro objetivo es llegar cada vez a más personas y seguir posicionándonos como uno de los festivales de cine más importantes del país."

NUEVAS secciones

Student Films. Competirán los títulos Time (L)over, de Álvaro Pinell; No quiero más, de Alicia Moncholí; Estrellas rotas, de

Javier Pérez, Nadia Muguiro y Elisa Urbiola; Teo va al espacio, de Juan Utrilla y Alberto Baldini; El regreso del degollador, de Carlos González; Te Quiero, de

Alberto Rivero y Rafael Ortiz; Monte Bravo, de Noelia Muiño; y Kutxi, de Berriozar, de

Cristian Ruiz.

Cortometraje español . Biografía del cadáver de una mujer, de Mabel Lozano; 57 días, de

Mario Lumbreras y Laura Brasero; Lo efímero, de Jorge Muriel;

Ferrotipos, de Nüll García; Stains, de Roger Villarroya; Before I die, de Iker Esteibarlanda; El baile del estornino, de Bárbara Fernández; Erroak, de Sergio Azkarate; Salvaje, de Raúl González; One 2 one, de Néstor Ruiz; Xuetilandia, de Carme Quetglas; Cenicienta Swing, de Miryam Ballesteros; Patios interiores, de David Serón; Larrua Jo, de Erik Rodríguez; S13P15A, de Jesús Loniego; Nigandik, de Imanol G. Gurrutxaga.

Quarantine Films. Las cosas cambiaron, de Joaquín Salinas; Los cambios, de Víctor Urbano; Marcianos, de David Del Águila; Latitud, de Jan Cornet; La nueva normalidad, de Manolo Vázquez; Frontline, de Santiago López - SAMLO.

la frase

JOAQUÍN CALDERÓN "eL NIFF SE CONSOLIDA EN ESTA EDICIÓN CON UNA APUESTA DE CINE SOCIAL VERTEBRADA EN EL TEMA DE LA MUJER"

El director del festival apuntó ayer que con esta tercera edición el NIFF se consolida.