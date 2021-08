Cancelan un concierto de Sergio Dalma por incitar a incumplir las normas 'anticovid'

El concierto que este domingo ofrecía Sergio Dalma en Murcia acabó de forma repentina después de que el público decidiera incumplir las medidas sanitarias impuestas contra el coronavirus ante el beneplácito del artista. Sucedió en el ciclo de conciertos de Las Noches del Malecón, en Murcia Río.



La organización optó por cancelar el espectáculo porque los asistentes no dejaban de levantarse y bailar, ante lo cual Dalma les dijo que hicieran lo que quisieran siempre y cuando llevaran la mascarilla puesta. "Hagan lo que ustedes quieran, no se quiten la mascarilla pero estén sentados o de pie, ¿de acuerdo?", dijo el artista. "Yo no voy a cortar el concierto, si se quieren poner de pie se ponen de pie. No se quiten la mascarilla", insistió. "Vamos a interrumpir el concierto cada vez que les manden sentarse", llegó a decir Dalma.





Vergonzoso comportamiento de Sergio Dalma @SDalmaoficial que no empaña el gran trabajo de @nochesmalecon (especialmente de la gente de protocolo y seguridad). pic.twitter.com/O5BEuDj1pI — Pablo Carbonero (@PabloCarbo96) August 1, 2021

Vista la situación creada y ante el caso omiso del publico y la dejadez de Sergio Dalma, la organización finalmentetras una hora de show: "No podemos permitir que nadie, sea quien sea, ponga en riesgo todo el esfuerzo realizado durante los más de sesenta shows que hemos celebrado en nuestra tercera edición", escribió Las Noches del Malecón en su cuenta de Facebook.