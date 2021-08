'Valeria' y su clara intención de volver a los libros

sin olvidar su tono edulcorado de comedia romántica y sus tramas en torno al amor y la amistad, la serie Valeria regresa el viernes a Netflix con dosis extra de realismo y reivindicación, como una apuesta "más madura" para hablar de los conflictos de una generación de mujeres que piden dejar atrás estereotipos y estigmas.

"Se habla de sororidad, de precariedad laboral, de independencia, de cómo el amor tiene tantas formas de vivirlo... El espíritu Valeria es acercarse siempre a ser no solo verosímil, sino también realista", cuenta a Efe la escritora Elísabet Benavent. Una serie como Valeria, añade, "lo que hace es poner el foco en muchas cosas": "en la presión que tienen las mujeres por ser o no ser madre, en cómo se te va a mirar si tienes ganas de seguir escalando en el trabajo... Lo dice el personaje de Nerea, cumples los 30 y te tratan como un útero con patas. Si dices que no quieres tener hijos entonces eres una egoísta, no sabes lo que dices, eres muy joven y vas a cambiar. Se pone en entredicho constantemente nuestro propio criterio vital. De eso va Valeria también".

En esta segunda temporada la creadora del personaje interpretado en la ficción por la actriz Diana Gómez ha ejercido como productora ejecutiva de la serie y ha estado muy cerca de todo el proceso de creación con un objetivo claro: redirigir el argumento hacia la novela, ser más fiel al texto que le abrió las puertas para convertirse en una de las escritoras que más vende del género romántico. "Hay una clara intención de volver a los libros. Hay guiños literales, situaciones que se retoman del libro... cosas que quizás no se esperaban tras la primera temporada. Para mí es una temporada importante y creo que es mucho mejor que la primera", apunta la escritora.

universales Elísabet Benavent afirma que "son mucho más que cuatro chicas. Valeria, Lola, Carmen y Nerea dan voz a las preocupaciones, las ilusiones, los miedos y la pasión no solo de una generación. Son universales. En ellas podemos encontrarnos a nosotros y al mundo que nos rodea. Nos hacen reír, nos emocionan, nos proponen la banda sonora de lo que está por venir. Además, esta segunda temporada nos da la oportunidad de pasear por un Madrid que, además de telón de fondo, es protagonista, engalanado de luces y poniendo sus adoquines como el camino a seguir para un millón de historias. Vuelve Valeria... más Valeria que nunca".

Inma Torrente, directora de la serie, añade que "Madrid sigue siendo un personaje importante y, aunque hayamos rodado en pandemia, no hemos reducido exteriores, así que seguiremos disfrutando de un Madrid muy rico y cool, desde los bares de tapas hasta los sitios más sofisticados. Esta temporada dejamos atrás el verano y nos centramos en el otoño madrileño, jugando con otra gama cromática, ampliando nuestro universo y mostrando la ciudad fresca, diversa y plural que es Madrid. Veremos que Valeria y sus amigas van adquiriendo más madurez, tomando decisiones cada vez más importantes y, a veces, difíciles; creciendo y siempre ayudándose. Además, en los nuevos capítulos podremos ver una evolución en la serie y un crecimiento en todos los aspectos: guión, fotografía, arte y vestuario dan un paso adelante".

Marina Pérez, guionista y productora ejecutiva junto a César Benítez, asegura que "Valeria es una comedia romántica en la que se narra el amor más puro y sincero que puede existir: el de cuatro amigas. Ellas se hacen crecer, madurar, se dan caña. Y lo más importante, no se juzgan. La ficción debe entretener, pero también es una oportunidad estupenda de trasladar mensajes que nos hagan crecer como sociedad. La diversidad, no definirse en base a lo que otros piensen de ti, salir de relaciones tóxicas o la carga invisible son algunos de los temas que se abordan esta temporada".

La historia arranca unas semanas después del viaje de Valeria a Valencia, donde ha estado unas semanas para reflexionar tras la separación de su marido y el surgimiento de un nuevo amor en su vida, Víctor (Maxi Iglesias). Al volver a Madrid deberá enfrentarse a una decisión que podría marcar su futuro como escritora: esconderse tras un pseudónimo y vivir finalmente de su profesión o renunciar a la publicación de su novela con una editorial y seguir exprimiendo el inagotable mundo de la precariedad y los contratos basura.

Todo ello, rodeada de sus tres amigas inseparables: Lola, a la que da vida Silma López; Carmen, interpretada por Paula Malia, y Nerea, interpretada por Teresa Riott. Y es que la amistad, cuenta a Efe la actriz Diana Gómez, sigue siendo "uno de los grandes valores" y pilares de la serie. "A veces se me olvida deciros que vosotras sois mi mejor historia de amor": así describe Valeria la relación con sus amigas. Las cuatro viven juntas "los problemas a los que te enfrentas al llegar a los treinta y no tienes el trabajo que esperabas" o "estas bien en un ámbito, pero no en otro..."

una carencia, un conflicto Cada una representa una carencia o conflicto que viven los treintañeros hoy en día. Carmen, que ejemplifica la "lucha entre el trabajo y el amor", "reflejaría la dicotomía entre lo alternativo que es ahora el amor romántico. Estamos acostumbrados a cosas de usar y tirar y alguien que quiera el para siempre jamás es muy raro y alternativo. Y, si llega, ¿cómo combinarlo con ser una mujer con éxito laboral?", apunta la actriz Paula Malia. Lola, por su parte, es alguien que "explora mucho el satisfacer el placer femenino, lo que a ella le apetece en cada momento sin que eso tenga que estar estigmatizado o etiquetado", explica Silma López. Pero alguien que vive uno de esos momentos en "los que dices que está todo bien y no quieres ver que no está tan bien como te cuentas que está". Y Nerea, que "acaba de salir del cascarón" y "va a pasitos" en la dirección de conocerse a sí misma" y a su sexualidad, explica Teresa Riott. Un personaje que representa a la comunidad LGBTIQ+ y que expresa la sensación de "cuando has estudiado lo que no te gusta y estás atascado porque crees que es lo que tienes que hacer".