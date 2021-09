Amor medieval en el siglo XX

La gala Claire Simon estrena 'vous né desirez que moi', donde yann andrea, el amante de la escritora marguerite duras, habla sobre su historia de amor

Una historia de amor, simple y llanamente. Eso es lo que ha querido contar la directora francesa Claire Simon en su última película donde, bajo el título Vous né desirez que moi, Yann Andrea, el último amante de la escritora gala Marguerite Duras, habla de los comienzos de su relación.

La cinta se estrenó ayer dentro de la Sección Oficial, tras lo que los actores protagonistas, el productor y la propia directora participaron en una rueda de prensa, en la que Simon quiso destacar que "no es una película sobre Marguerite Duras", sino una narración romántica.

Andrea fue amante de Duras durante 16 años, entre 1980 hasta 1996, cuando la escritora fallece, y siendo él 38 años más joven. En 1982, él cuenta los inicios de dicha relación a una periodista, encarnada por Emmanuelle Devos. Él, interpretado por Swann Arlaud, se abre ante la comunicadora y relata lo que Simon describe como la crónica de unos "amantes medievales". Estos "se escriben, como trovadores", para despues alcanzar "el apogeo", donde "cada uno sueña con el amor perfecto y acaba por destruirlo o lo vive de una manera terrible".

El film se convierte prácticamente en un monólogo del amante, donde la periodista se limita a ser casi una observadora silenciosa de un relato ajeno. Esto supuso un desafío para ambas partes, aunque Devos afirmó que "hacía mucho tiempo desde que estaba deseando que me ofreciesen un papel así, de alguien que escucha", además de añadir que "era un papel que esperaba que me propusieran". La actriz manifestó que le gustaba la idea de "simplemente utilizar la expresión corporal, la expresión facial".

Como contrapartida, Arlaud declaró que se dedicó a "trabajar con el texto, sencillamente" para preparar a su personaje. A pesar de ello, comentó como curiosidad que, al haberse realizado la grabación en tan solo un mes "por diversos motivos que no vienen al caso", no le dio tiempo a memorizarse todo el guion, por lo que se lo fueron transmitiendo a través de un casco, por lo que no tuvo que aprenderlo de memoria.