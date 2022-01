Les Luthiers regresan a Pamplona en marzo con 'Viejos Hazmerreíres'

Les Luthiers regresan a Pamplona en el mes de marzo de 2022, a Baluarte, para continuar la gira de su espectáculo Viejos Hazmerreíres, que se vio interrumpida en marzo de 2020 por la pandemia y en la que ahora se incluyen plazas que el conjunto argentino no visitaba desde hace muchos años, como Alicante (dieciocho años), Albacete (veintisiete años), Valladolid (trece años) y El Ejido (quince años). Las entradas para Pamplona, de 45, 55 y 65 euros, están ya a la venta.

La gira de Viejos Hazmerreíres 2022 tiene paradas en:

Burgos, 29 de enero, Fórum Evolución Burgos

Miranda de Ebro (Burgos), 1 de febrero, Teatro Apolo

Madrid, 3, 4 y 5 de febrero, Palacio Municipal de Congresos

Alicante, 9 y 10 de febrero, Auditorio de la Diputación de Alicante

Málaga, 12, 13 y 14 de febrero, Teatro Cervantes Echegaray

Granada, 17 y 18 de febrero, Palacio de Exposiciones y Congresos

El Ejido (Almería), 20 de febrero, Auditorio de El Ejido

Cádiz, 23 y 24 de febrero, Gran Teatro Falla

Valladolid, 26 y 27 de febrero, Auditorio Miguel Delibes

Pamplona, 4 y 5 de marzo, Palacio de Congresos y Exposiciones Baluarte

Bilbao, 7 y 8 de marzo, Palacio Euskalduna

Vitoria, 11, 12 y 13 de marzo, Teatro Principal Antzokia Vitoria-Gasteiz

Logroño, 15 de marzo, Riojafórum. Palacio de Exposiciones y Auditorio de Logroño

Murcia, 18 y 19 de marzo, Auditorio Víctor Villegas

Albacete, 21 y 22 de marzo, Teatro Circo de Albacete

Palma de Mallorca, 25 y 26 de marzo (tres funciones)



Viejos Hazmerreíres es un divertido recopilatorio que reúne algunas de las obras más celebradas de Les Luthiers. Bajo el hilo conductor de 'Radio Tertulia', surgirán flamantes versiones de Las majas del bergantín (zarzuela náutica), Quién mató a Tom McCoffee (música en serie), Loas al cuarto de baño (obra sanitaria) o Pepper Clemens sent the messenger, nevertheless the reverend left the herd (ten-step), entre otras.

Además, incluye obras nuevas como Receta Postrera, un vals culinario interpretado con la "batería de cocina", instrumento informal conformado por 11 sartenes y 6 ollas.

Les Luthiers es un grupo de músicos-actores-humoristas argentinos bautizados así al ser una de las características de sus actuaciones el uso de insólitos instrumentos fabricados por ellos mismos. En 2017 celebraron su 50 aniversario y, este mismo año, recibieron la máxima distinción que otorga el Congreso de la República Argentina: la 'Mención de Honor Diputado Juan Bautista Alberdi' y la 'Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento', además el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017, por ser un "espejo crítico y un referente de libertad en la sociedad contemporánea".