Sbaraglia se desnuda con 'Ámame' en el Festival de Málaga

málaga – El director argentino Leonardo Brzezicki participa en el 25 Festival de Cine de Málaga con su nueva película Almost in love (Ámame), una propuesta de autor llena de desafíos artísticos para contar la historia de un hombre quebrado emocionalmente que huye de la soledad. La cinta está protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Miranda de la Serna y Eva Llorach.

Santiago –Sbaraglia– parece no tener ningún tipo de eje y está totalmente a la deriva en su vida personal. Junto a Laila –De la Serna–, su hija adolescente, vivirá lo que parece ser un verano caótico en Argentina y en Brasil, pero termina siendo un punto de inflexión en la relación y vidas de ambos. Almost in love es la historia de la emancipación de una hija de su padre, y al mismo tiempo la de un hombre que, desesperadamente, solo busca amar y ser amado.

El actor Leonardo Sbaraglia ensalzó el género y estilo de autor que representa la película Almost in love: "Es un cine que sigue hablando de sentimientos, del vacío y el abismo de estar vivos. Esta película es un reflejo de que no estamos solos en el vacío y el dolor", sostuvo. El argentino lamentó que este tipo de cine "cada vez se hace menos" y priman otros productos audiovisuales: "Cada vez estamos más presos de opiniones, hay quince personas opinando sobre cómo se tiene que hacer una película, mientras que en esta solo hay una".