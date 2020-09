Agenda de ocio de Navarra del martes 22 de septiembre

Rock, jazz, folk

'SALAS DE MÚSICA EN LA CALLE' Conciertos al aire libre en apoyo a las salas de música de Pamplona.

>Miércoles 23 de septiembre a las 20 horas en los fosos de la sala Indara, Califato 3/4 (flamenco electrónico). Apoyo a la sala Indara.

ANAIM CLUB FEST Conciertos en formato reducido y con asiento preasignado. Las entradas están a la venta en las páginas web de Anaim y de las propias salas.

>Viernes 25 de septiembre a las 21.30 horas en Indara Club, Joaquín Taboada Trío. Entradas: 10 euros.

>Sábado 26 de septiembre a las 21.30 horas en Navarra Arena Club, Izal. Entradas: 30 y 35 euros.

JOSETXO GOIA-ARIBE / JAVIER OLABARRIETA Concierto Sarasateando. La irreverencia hecha música. Viernes 25 de septiembre a las 20 horas en el Teatro de Villava. Precio: 4 euros (taquilla) y 3 euros (internet).

JAVIER BRUNA JAZZ QUINTET Viernes 25 de septiembre a las 19 horas en el centro cultural Catel Ruiz de Tudela. Gratuito.

CHUCHÍN IBÁÑEZ Y LOS CHARROS Sábado 26 de septiembre a las 19 horas en la plaza central de Artica (Nuevo Artica). Concierto fin de gira Verano 2020. Entrada libre hasta completar aforo permitido con protocolo Covid. Actividad cultural organizada por el Ayuntamiento de Berrioplano.

AMYJO DOH & THE SPANGLES Presentación y firma de discos el sábado 26 de septiembre a las 19 horas en FNAC Pamplona (centro comercial La Morea).

Música clásica

MÚSICA PARA ÓRGANO EN NAVARRA

>Sábado 26 de septiembre, a las 17.30 horas, en la catedral de Pamplona/Iruña, Daniel Oyarzábal (órgano) y Joan Castelló (percusión).

BANDA DE MÚSICA DOINUA DE BERRIOZAR Concierto Disney. Domingo 27 de septiembre, a las 12 horas, en la plaza Eguzki de Berriozar.

Teatro / Danza

'NUBE A NUBE' Martes 22 de septiembre a las 18 horas en la casa de cultura de San Adrián. Miércoles 23 de septiembre a las 18 horas en el centro Cortes Avenida de Cintruénigo. Jueves 24 de septiembre a las 18 horas en la casa de cultura de Ribaforada. Viernes 25 de septiembre a las 18 horas en la casa de cultura de Viana. Sábado 26 de septiembre a las 18 horas en la casa de cultura de Valtierra.

'LOS CUERVOS NO SE PEINAN' Martes 22 de septiembre a las 18 horas en la casa de cultura de Ribaforada. Miércoles 23 de septiembre a las 18 horas en la casa de cultura de Viana. Jueves 24 de septiembre a las 18 horas en la casa de cultura de San Adrián. Viernes 25 de septiembre a las 18 horas en el salón de actos del CP Francisco Arbeloa e IESO Reyno en Azagra. Sábado 26 de septiembre a las 18 horas en el centro de Artes Avenida de Cintruénigo. Domingo 27 de septiembre a las 18 horas en la casa de cultura de Valtierra.

'TITIRICIRCUS' Martes 22 de septiembre a las 18 horas en la casa de cultura de Valtierra. Miércoles 23 de septiembre a las 18 horas en el salón de actos del CP Francisco Arbeloa e IESO Reyno en Azagra. Jueves 24 de septiembre a las 18 horas en la casa de cultura de Viana. Viernes 25 de septiembre a las 18 horas en la casa de cultura de San Adrián. Domingo 27 de septiembre a las 18 horas en la casa de cultura de Ribaforada.

CICLO 'SER O SER-IZAN ALA IZAN' A las 20 horas en Baluarte. Aforo limitado a 200 personas. Precio: 8 euros y 40 euros (abono para las 6 funciones).

>Miércoles 23 de septiembre, Las hijas de Bernarda a cargo de Arantxa Villenueva Compañía de Danza.

>Viernes 25 de septiembre, Lloviendo ranas a cargo de Acrónica Producciones & Ados Teatroa.

>Sábado 26 de septiembre, Loco Desatino a cargo de Producciones Maestras.

FESTIVAL DNA 20 DANZA CONTEMPORÁNEA DE NAVARRA

>Miércoles 23 de septiembre a las 20.30 horas en la Casa de Cultura de Villava, Elektrical Body con Dinamo Danza. Precio: 5 euros (anticipada) y 6 euros (taquilla).

>Domingo 27 de septiembre a las 19 horas en la plaza de Etxarri Aranatz, Cóncavo-Convexo con Led Silhouette. Entrada gratuita.

XABIER ARTIEDA Everybody needs... heroes. Jueves 24 de septiembre a las 20 horas en el Teatro de Villava. Entrada: 4 euros. En Internet: 3 euros.

'LOS ECOS DE OTOÑO': FESTIVAL DE MAGIA Entrada libre hasta completar aforo permitido. Mascarilla obligatoria. Reservas: 646 185 264 / 948 542 371; info@tierrasdeiranzu.com

>Sábado 26 de septiembre, a las 18 horas, en la plaza del pueblo de Murillo de Yerri, Mago Patxi: Que nadie se calle.

COMPAÑÍA ARTÍSTICA ATENA (FUNDACIÓN ATENA) Mi propio universo (danza inclusiva). Sábado 26 de septiembre a las 20 horas en el Teatro de Villava. Dirección: Sandra Ayelo y Amaia Pardo. Precio: 4 euros (taquilla) y 3 euros (internet).

FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA 'DANZA MÍNIMA' Sábado 26 de septiembre en dos sesiones: 17.30 y 20 horas, en el patio de Castel Ruiz de Tudela. Aforo máximo: 100 personas. El evento consta de 5 propuestas de danza contemporánea y una actuación musical final a cargo de Lorena Álvarez. Las 5 propuestas de danza son: Banzai, de Ariadna Llusa (coreografía de Mónica Cervantes); Octavo, de Raquel Buil, Guy Aloni y Apolo Ruiz de la Hermosa; Acostumbradas, de Peace of mind; Galápago, de Iván Benito; y Al borde, de Maximiliano Sanford.

ILUNA PRODUCCIONES Romeo y Julieta confinados (comedia). Domingo 27 de septiembre a las 20 horas en el Teatro de Villava. Texto, dirección e interpretación: Miguel Goikoetxandia. Precio: 4 euros (taquilla) y 3 euros (internet).

Cine

CINE Y COLOQUIO: 'ZUMIRIKI', DE OSKAR ALEGRIA Martes 22 de septiembre a las 19.30 horas en el Teatro del Museo Universidad de Navarra. Presentación y coloquio con Oskar Alegria (cineasta). Participa: Manuel Asín (responsable de los programas de cine del MUN): Entradas: 3 euros; libre para alumnos de la UNAV y Amigos del Museo.

CICLO 'GRANDES DEL ARTE EN EL CINE' EN EL CINE MONCAYO DE TUDELA A las 18 y 20.15 horas.

>Martes 22 de septiembre, Gauguin en Tahití: Paraíso perdido.

CINEFÓRUM 'SERÁS HOMBRE' Con motivo del Día Internacional contra la explotación sexual, el miércoles 23 de septiembre, a las 19.30 horas, en los cines Golem Baiona, tendrá lugar la proyección de este documental dirigido por Isabel de Ocampo y producido en 2018 en los cines Golem Baiona. La obra ganó el Goya al mejor cortometraje. Estarán presentes para establecer un diálogo con el público Isabel de Ocampo y Abel Azcona, directora y protagonista. Entrada gratuita aunque el aforo de la sala es limitado, por lo que se recomienda la inscripción en el enlace https://cutt.ly/serashombre

FILMOTECA DE NAVARRA

- SATYAJIT RAY . A las 20 horas. Entradas: 3 euros.

>Miércoles 23 de septiembre, El cobarde.

-FOCO PUNTO DE VISTA. A las 20 horas. Entradas: 3 euros.

>Jueves 24 de septiembre, Monrovia, Indiana.

-FILMOTECA NAVARRA. A las 20 horas. Entradas: 1 euro.

>Viernes 25 de septiembre, Con los ojos abiertos.

CICLO 'LOS GRANDES DEL ARTE EN EL CINE' Precio: 4 euros. A las 18 y 20.15 horas en el centro cultural Tafalla Kulturgunea.

>Jueves 24 de septiembre, Michelangelo infinito.

CICLO DE CINE INDEPENDIENTE EN EL CINE MONCAYO DE TUDELA

>Sábado 26 de septiembre a las 20.15 y 22.30 horas (VOSE); y domingo 27 de septiembre a las 17.45 y 20.15 horas; y lunes 28 de septiembre a las 17.45 y 20.15 horas, ¡Que suene la música! Precio: 5,50 euros.

CINE COMERCIAL EN TAFALLA En el centro cultural Tafalla Kulturgunea.

-ADULTOS. Entradas: 5,50 euros. Lunes, día del espectador, 4 euros.

>Sábado 26 de septiembre a las 20 y 22.30 horas; domingo 27 de septiembre a las 20 horas; y lunes 28 de septiembre a las 18 y 20.15 horas, La boda de Rosa.

-INFANTIL.

>Sábado 26 y domingo 27 de septiembre a las 17.30 horas, ¡Scooby! Precio: 3,50 euros.

'ESTABA EN CASA, PERO...' Sábado 26 de septiembre a las 19 horas en el Teatro del Museo Universidad de Navarra. Precio: 3 euros / gratis (alumnos universidad y Amigos del Museo).

III EDICIÓN DE 'CINETAG' En la Casa de la Juventud a las 18 horas. Entrada gratuita previa retirada de invitación. Medidas de seguridad sanitaria.

>Sábado 26 de septiembre, Isla de perros (Wes Anderson, EEUU, 2018 - Animación).

Exposiciones

EXPONIFF EN BALUARTE Muestra de Flavita Banana. Exposición de viñetas entre el 4 y el 30 de septiembre.

MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA Horario a partir del 24 de agosto: de martes a sábado de 12 a 15 y de 17 a 20 horas; domingos de 11 a 14 horas; lunes cerrado.

>Espacio Ortiz Echagüe, exposición permanente destinada a mostrar la obra fotográfica de José Ortiz Echagüe.

>Exposición Universos de David Jiménez (más de 100 fotografías, dos instalaciones y dos proyecciones). Hasta el 21 de enero.

>Exposición De la belleza y lo sagrado, primera retrospectiva de la pintora navarra Isabel Baquedano. Del 10 de septiembre al 10 de enero.

>Exposición de trabajos del artista Vik Muñiz, haciendo hincapié en sus últimas series. Del 23 de septiembre al 21 de marzo. Miércoles 23 de septiembre, masterclass de Arthur Ollman, con Ignacio Miguéliz, en el Teatro. Entrada libre hasta completar aforo.

MUSEO DEL CARLISMO El Museo del Carlismo reabre en su totalidad a partir del 2 de junio, exposición permanente y temporal, y en su horario habitual: de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, de martes a sábado, y de 11 a 14 horas, domingos y festivos.

>Del 26 de junio al 3 de octubre, proyecto Susurrando el futuro en el Museo del Carlismo– Geroa xuxurlatzen Karlismoaren Museoan de Saioa Olmo.

CASA DE CULTURA DE VILLAVA

>A nuestro aire, exposición del taller de fotografía Foto 67-M. Hasta el 9 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 18 a 21 horas. Domingos 27 de septiembre y 4 de octubre, de 19 a 20 horas.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA / PALACIO VALLESANTORO Horario: de martes a sábados de 19 a 21 horas; domingos de 12 a 14 horas.

>Exposición de fotografía antigua del grupo cultural Enrique II de Albret de Sangüesa/Zangoza. Del 28 de agosto al 20 de septiembre.

>Papeles y telas 2019, de Alfonso Ascunce. Del 24 de septiembre al 12 de octubre. El jueves 24 de septiembre, a las 19 horas, encuentro con el autor.

GALERÍA MICHEL MENÉNDEZ Pamplona, ciudad mágica, exposición de pintura de Félix Flamarique. Del 9 de septiembre al 7 de octubre. C/ San Antón, 61.

GALERÍA ORMOLÚ Geografía latente, exposición de Javier Egiluz. Del 2 al 30 de septiembre, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, tardes de lunes a jueves de 18 a 20 horas. Viernes tarde y sábados cerrado. C/ Paulino Caballero, 42 bajo.

GALERÍA ARTEA2 Exposición colectiva Figuración, tertulia virtual y generacional entre obras de pintura, fotografía y escultura de Cristina Cidriain, Julio Pardo, Juanjo Lazcano, Pedro Salaberri, Luis Miguel Gómez, Miguel Leache, David Anocibar, María Azcona, Carlos Puig, Carlos Cánovas, Mikel Muruzabal, Celia Eslava, Pablo Ochoa de Olza, Marijose Recalde y Pello Azketa. Horario: mañanas de martes a sábado de 10 a 13.30 horas. Tardes de lunes a viernes de 17 a 20 horas. C/ Idoia, 9. Zizur Mayor.

ESPACIO APAINDU No robes nuestra sombra, exposición de Florencio Alonso. Del 11 de septiembre al 23 de octubre. C/ Curia, 9.

CALLE JAIME URRUTIA, 3 (ELIZONDO)

>Exposición de pintura de José Luis Alzugaray. Desde el 15 de julio hasta octubre. Horario: de miércoles a viernes de 18.30 a 20.30 horas; fines de semana de 12 a 13.30 y de 18.30 a 20.30 horas.

SEÑORÍO DE BERTIZ Exposición de pintura Diversidad, de Pedro Arizkuren Elizondo. Técnica: pintura acrílica. Del 1 al 30 de septiembre, en horario de 10 a 19.30 horas.

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU DE ESTELLA Exposición 25 años Revistart. Del 18 de julio al 22 de septiembre, de martes a sábado de 9.30 a 13.30 y de 16 a 19 horas, domingos y festivos de 11 a 14 horas. Lunes cerrado.

JARDINES DEL PARQUE RIBED DE VILLAVA Exposición Poema. Arte y Medio Ambiente, de Mikel Belascoain. Del 4 de julio al 4 de octubre.

LA FÁBRICA DE GOMAS Exposición Pinceles de fuego de José Abel y obra de la artista venezolana Ysabel Molina. Del 4 de septiembre al 4 de octubre. Fuente la Teja, 12 (Pamplona).

NUEVO CASINO PRINCIPAL Exposición de pintura de Alain Giacchi. Del 1 al 30 de septiembre, de martes a domingo de 19 a 21 horas, sábados y domingos de 12 a 14 horas. Plaza del Castillo, 44 bis, 1º.

EL AMBIGÚ CAFÉ-BAR Exposición Ama Salvaje. Acuarelas de Itziar Repáraz Martínez-Bayarri. Durante el mes de septiembre. Horario: de 9 a 14 y de 18 a 22 horas. C/ Rinaldi, 15 (entrada por San Juan Bosco.

BAR LA MANDARRA DE LA RAMOS Exposición de óleos de Patxi Munarriz. Hasta el 30 de septiembre. C/ San Nicolás, 9.

CAFÉ BIDAURRETA Exposición de pintura de Elena Nuin. Del 1 de septiembre al 10 de octubre. Avda. Roncesvalles, 8. Domingos cerrado.

BAR RESTAURANTE LA ESCALERA Exposición de pintura de Elena Nuin. C/ Aralar, 3. Domingos cerrado.

SALÓN DEL CÓMIC DE NAVARRA Exposiciones entre el 4 de septiembre al 4 de octubre.

-CIVIVOX CONDESTABLE. Homenaje a Topor, comisionada por Asier Mensuro; Debajo del Underground (colectiva); El otro lado de la ventana (colectiva). Laura Pérez Vernetti y Luis Martorell muestran sendas exposiciones de sus obras. Myriam Cameros expone 140 lunas; mientras que el sevillano José Luis Ágreda mostrará Ágreda, héroes del tebeo.

-FNAC LA MOREA. Discoverbricks (coletiva); Homenaje al juez Dredd, de Carlos Ezquerra.

-CASA DE CULTURA FRAY DIEGO (ESTELLA). Hasta el 27 de septiembre. Viaje a la isla de la muerte, del equipo Buyan.

-CASA DE CULTURA DE ELIZONDO. Baztan entre viñetas, de Ernest Sala. A partir del 12 de septiembre.

14ª EDICIÓN DE 'MAPAMUNDISTAS': 'LA TRANSFORMACIÓN / ERALDAKETA' Exposiciones hasta el 25 de octubre.

-PABELLÓN DE MIXTOS DE LA CIUDADELA.

> Blue Méme, Fantastic Blue, Les Vagues, Trolls just want to have fun, de Caroline Delieutraz.

> A frame of darkness, de Pablo Lerma.

-HORNO DE LA CIUDADELA.

> Hipnosis para encontrar tu lugar en el mundo. Acmé en dos variaciones, de Blanca Gracia.

-BATÁN DE VILLAVA.

> Arga, de Pablo Lerma.

-EDIFICIO EL SARIO DE LA UPNA.

> Tell me how close we are to a riot, de Helena Goñi.

- CENTRO HUARTE.

> Transición de fase, de Mireya Martín Larumbe y Jorge Martínez Uharte.

Planetario

EXPOSICIÓN PERMANENTE EN LA EXPLANADA

>La gran tabla periódica. 118 cubos de hormigón conforman esta muestra enmarcada en el Convenio de la Ruta de la Ciencia.

Conferencias / Presentaciones

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD Martes 22 de septiembre, a las 18 horas, en el salón de plenos, Caminos escolares seguros, a cargo de Iñigo de Carlos, jefe de Policía Municipal; ¡No sin mi casco! Nire kasorik gabe, ez!, a cargo de Yolanda Fonseca, Hiru Hamabi y 3/12, Asociación de Daño Cerebral Adquirido Infantil; Okupas motorizados, la lucha por recuperar el espacio de la calle, a cargo de Juan Larreta, Okupas Motorizados.

HISTORIA DE TRES MUJERES CON SOMBRERO ROJO Martes 22 de septiembre a a las 18 horas en la Casa del Almirante de Tudela. Presentación y firma de libros con las escritoras Pilar Aguarón, Marta Navarro y Ana Rioja. Entrada libre, hasta completar aforo.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'LISIPE. KONTRAKO EZTARRITIK. EMAKUME BERTSOLARIEN TESTIGANTZAK Martes 22 de septiembre, a las 19 horas, en la plaza del Complejo Cultural de Barañáin. En euskera. Con la presencia de Uxue Alberdi, autora del libro, y de Saioa Alkaiza como presentadora.

AGENDA DE KATAKRAK C/ Mayor, 54.

>Miércoles 23 de septiembre, a las 19 horas, grupo de lectura. Neil Smith: Desarrollo desigual.

>Jueves 24 de septiembre, a las 19 horas, presentación del libro Ecologismo integral, de Pedro A. Moreno.

>Viernes 25 de septiembre, a las 19 horas, presentación del libro Izotzetan islatuak, Liberoamerika.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'ENERGÍA PARA SANAR II, DE IGNACIO ROMERO LANA' Jueves 24 de septiembre a las 19 horas en la sala de la planta 1 de la Biblioteca de Navarra. Entrada libre pero limitada a 35 personas.

'CULTURA EN LIBERTAD' Homenaje a Antonio Machado. Viernes 25 de septiembre a las 19 horas en civivox Mendillorri.

CONMEMORACIÓN DEL VIII CENTENARIO DE LA CONSAGRACIÓN DE LA REAL COLEGIATA DE RONCESVALLES (1220-2020) Sábado 26 de septiembre en la Colegiata de Roncesvalles. Casa Itzandegia. Aforo permitido: 50 personas. Reservar plaza (nombre, DNI y teléfono de contacto) en el correo: cpatrimonio@unav.es

>A las 10.30 horas, Javier Martínez de Aguirre (Universidad Complutense de Madrid): Adaptación e ingenio: el proyecto arquitectónico de Santa María de Roncesvalles.

>A las 11.30 horas, Clara Fernández-Ladreda (Universidad de Navarra): La Virgen madre: Santa María de Roncesvalles y las imágenes derivadas. Tras las conferencias se realizará una visita guiada.

Civican

Horario: de lunes a sábado, de 9 a 21 horas. El centro cumple las medidas de protección frente al covid-19. El acceso a las actividades es libre, pero es necesario reservar por correo electrónico: informacióncivican@fundacioncajanavarra.es o a través del número 948 222 444. Cada persona puede realizar dos reservas. Las actividades son accesibles a personas con discapacidad auditiva.

PROGRAMACIÓN

-LA HORA DEL CUENTO : para público infantil a partir de 4 años. Actividades de narración oral en la biblioteca infantil.

>Miércoles 23 de septiembre, a las 18 horas, Pontxaren ipuin majikoak, con Jaione Urtasun.

-ENCUENTROS CIVICAN . A las 19 horas en el Auditorio.

>Miércoles 23 de septiembre, Coexistir con COVID-19 y combatir a tecno-COVID 19 con Humberto Bustince y Javier Echeverría.

Cursos

EL COLECTIVO ALAIZ Comienza sus cursos en octubre. Información: 948252485 y www.colectivoalaiz.org

Visitas guiadas

VISITAS GUIADAS GRATUITAS A LAS EXPOSICIONES DEL MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA Solo se abona el precio de entrada al Museo. De martes a viernes a las 18 horas; sábados y domingos a las 12 horas. El primer domingo de cada vez, además de la visita guiada, el visitante puede disfrutar de nuestra visita dramatizada. Para ello es necesario realizar la reserva antes del viernes a las 13 horas. Por motivos de seguridad el aforo de las visitas es de 20 personas, incluyendo el guía.

Agenda de actividades de Pamplona

-'ESPACIO MAKER'. A las 17 horas.

>Jueves 24 de septiembre en civivox Milagrosa, taller Conoce el espacio de grabación de video.

Varios

PROGRAMACIÓN EN LA RED DE BIBLIOTECAS DE NAVARRA Aforo restringido y uso de gel y mascarilla obligatorio. Las sillas se colocarán guardando la distancia reglamentaria.

>Miércoles 23 de septiembre, a las 19 horas, en la biblioteca pública de Iturrama, conferencia Vida y literatura de Benito Pérez Galdós (1843-1920), a cargo del doctor Carlos Mata.

'RIQUEZA DE NUESTRO CIELO NOCTURNO' VELADAS ASTRONÓMICAS EN EL FERIAL (RONCAL) Actividad para todos los públicos. La observación se realizará sin telescopios. Es obligatorio el uso de mascarilla. Aforo mínimo: 12 personas, aforo máximo: 25 personas. Se recomienda llevar ropa de abrigo, calzado cómodo, manta o esterilla y linterna o frontal. Organiza: NICDO. Hay que inscribirse previamente llamando al 697596253.

-Programa: Miércoles 23 de septiembre. A las 20 horas, introducción a la observación. A las 21 horas, bocata y vino, refresco o cerveza (7 euros). A las 22.30 horas, observación. Si hay mal tiempo se realizará una observación virtual en el edificio de El Ferial.

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN 'DE LA BELLEZA Y LO SAGRADO' DE ISABEL BAQUEDANO

-MUSEO DE NAVARRA. Actividades gratuitas; mesa redonda y conferencia, previa retirada de invitación en la taquilla del museo desde las 17 horas del mismo día de la actividad: visitas guiadas, retirada previa de invitación en la taquilla del museo desde las 11 horas del mismo día.

>Miércoles 23 de septiembre a las 19.30 horas, conferencia Isabel Baquedano. Una vida dedicada a la pintura a cargo de Adelina Moya.

>Domingos a las 12.30 horas, visitas acompañadas por Ángel Macías y Josune Ilundain. Días: 20 y 27 de septiembre; 11 y 18 de octubre; 8, 15, 22 y 29 de noviembre; 13, 20 y 27 de diciembre; y 10 de enero.

CUENTACUENTOS EN SANGÜESA A las 18.30 horas en la sala de usos múltiples del Palacio Vallesantoro. Entrada gratuita hasta completar aforo. Necesaria la retirada previa de invitaciones.

>Miércoles 23 de septiembre, Cuentos a cántaros, con Sergio de Andrés.