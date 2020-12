Agenda de ocio de Navarra

Música, teatro, cine, museos, exposiciones, cursos...

Rock, jazz, folk KALAKAN y CORAL SAN ANDRÉS EN CONCIERTO Música coral e instrumental. Domingo 13 de diciembre, a las 19.30 horas, en el Teatro de la Casa de Cultura de Villava. Entradas: 10 euros. Arreglos y dirección: Máximo Oloriz. (SUSPENDIDO)

HUTSUN TXALAPARTA +J.E.L TRIO JAZZ MUSIKA IKUSKIZUNA Domingo 13 de diciembre, a las 19 horas, en la Casa de Cultura de Etxarri Aranatz.

Música clásica

XXII FESTIVAL DE MÚSICA DE PULSO Y PÚA En civivox Iturrama. Entrada libre, previa inscripción en www.pamplonaescultura.es, en el teléfono 010 o en cualquier civivox. Domingo 13 de diciembre a las 12 horas, Orquesta de Cámara Paulino Otamendi.

Teatro / Danza

PROGRAMACIÓN TEATRO GAYARRE

Domingo 13 de diciembre, a las 19 horas, en castellano, Deje su mensaje después de la señal, con la Compañía Tantaka. Entradas: 15 euros.

Martes 15 de diciembre, a las 17 y 19.30 horas, Vidas enterradas, proyecto teatral sobre la Guerra Civil y el franquismo. Entradas: 6 euros.

Miércoles 16 de diciembre, a las 19 horas, Ricardo III de W. Shakespeare bajo el prisma de comedia negra con Teatro Kamikaze. Dirección: Miguel del Arco. Entradas: 24 euros.

PASADAS LAS 4 Cuentos de un ciempiés: unos van de canto, otros del revés. Domingo 13 de diciembre a las 18 horas en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva). Precio: 3 euros.

MAGO ITZAL Magiazko lotura 2.0 (en euskera). Domingo 13 de diciembre a las 17.30 horas en la Casa de Cultura de Irurtzun.

EL CAU DEL UNICORN Eureka (teatro negro). Domingo 13 de diciembre a las 18 horas en el Teatro de Ansoáin. Precio: 4 euros.

FESTIVAL DNA 20 DANZA CONTEMPORÁNEA DE NAVARRA Lunes 14 de diciembre, a las 19.30 horas, en el centro cultural de Tafalla, Red Atalak 2.0: Eneko Gil, Palabras en movimiento. Palabras. Entrada gratuita, previa recogida de invitación en taquilla o en la web municipal.

NO ES PAÍS PARA NEGRAS No es país para negras. Jueves 17 de diciembre a las 19 horas en el Teatro Gaztambide de Tudela. Entrada gratuita hasta completar aforo (recorger en taquilla a partir de las 18 horas).

Cine

CINE MONCAYO DE TUDELA -CINE INFANTIL. Precio: 3,50 euros. Domingo 13 de diciembre a las 17 horas, Érase una vez.

-CICLO DE CINE INDEPENDIENTE. Precio: 5,50 euros. Domingo 13 de diciembre a las 19.30 horas; y lunes 14 de diciembre a las 17.45 y 19.45 horas, El año que dejamos de jugar.

-CINE CLUB MUSKARIA. Jueves 17 de diciembre a las 19.45 horas, Corpus Christi. Precio: 5,50 euros. (VOSE).

VIDEO-REPORTAJE LOS MOLINOS DEL DIABLO Lunes 14 de diciembre a las 19 horas en el Palacio Condestable (calle Mayor, 2). Organizan: Fundación Sustrai Erakuntza y Ahotsa.info.

PROYECCIÓN DE LA MONTAÑA DESNUDA Alex Txikon presenta la película que narra su ascensión y cumbre al Nanga Parbat en pleno invierno. Lunes 14 de diciembre, a las 19.30 horas, en Golem La Morea.

CICLO DE CINE DE LA ASOCIACIÓN HISPANO RUSA DE NAVARRA Martes 15 de diciembre a las 18.30 horas en civivox Condestable, proyección en versión original subtitulada de El maestro y Margarita. La sesión será presentada por Miguel Suárez del Cerro. Entrada gratuita.

CICLO LUCHINO VISCONTI: ESENCIAL En la Filmoteca de Navarra. Martes 15 y miércoles 16 de diciembre a las 18 horas, proyección de La caída de los dioses. Precio: 3 euros.

CICLO EL ATENEO PRESENTA Jueves 17 de diciembre a las 18.30 horas, proyección de Tommaso. Precio: 3 euros. Presenta: Miguel Zozaya. Organiza: Ateneo Navarro. Exposiciones

CIUDADELA DE PAMPLONA

Horario de invierno (desde octubre): de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas. (Control de aforo, obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de todas las medidas sanitarias necesarias).

-POLVORÍN. Exposición a Pie y mano 2 de Teresa Sabaté y Virginia Santos. Del 20 de noviembre al 17 de enero. -HORNO. Exposición Figuras (19 esculturas) del artista manuel Sagastume. Hasta el 13 de diciembre.

-PABELLÓN DE MIXTOS. PLANTA BAJA. Exposición Hasieratik hasita, comenzando desde el principio de Iker Serrano. Desde el 20 de noviembre hasta el 17 de enero. -

PABELLÓN DE MIXTOS. PRIMERA PLANTA. Exposición Afrotopía (58 fotografías de 35 jóvenes de Senegal, Níger y Mali). Hasta el 10 de enero. Ciclo África Imprescindible.

BALUARTE Exposición Los Belenes en Baluarte. Desde el 2 de diciembre hasta el 6 de enero de 2021 (ambos inclusive). Horario de mañana: 10.30 a 13.30 horas. Horario de tarde: 17 a 21 horas. (Los días 24 y 31 se cierra a las 19 horas. Entradas: mayores de 14 años, 3 euros; de 7 a 14 años, 1 euro; menores de 7 años, gratis. Quedan suspendidas: visitas escolares a la exposición, visitas guiadas a la exposición, demostraciones de técnicas belenistas, talleres infantiles de belenismo y La Noche del Belén.

MUSEO DE NAVARRA Abierto desde el martes 2 de junio. Horario: de martes a sábados de 9.30 a 14 y de 17 a 19 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

-En la sala 4.2, exposición Esto que veo, aquello que fue. Del 22 de octubre al 12 de octubre de 2021.

-Exhibición de los restos más antiguos de la cultura navarra en la Sala de Prehistoria.

-Exposición permanente visitable desde el 16 de junio. Mosaicos romanos, Arqueta de Leire, el mejor románico de Europa, las pinturas murales góticas y Todo el arte es contemporáneo.

-Exposición Develáre de Celia Eslava. A partir del 19 de junio.

-Exposición Isabel Baquedano. De la belleza y lo sagrado. Hasta el 10 de enero.

MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA Horario: de martes a sábados de 12 a 15 y de 17 a 20 horas; domingos y festivos de 11 a 14 horas; lunes cerrado. Si algún festivo tiene lugar en lunes, el museo abrirá las salas expositivas con horario de domingo o festivo. Horario de las visitas guiadas: de martes a viernes a las 18 horas, sábados y domingos a las 12 horas. Gratuitas con la compra de la entrada del museo. Por motivos de seguridad, el aforo es de 6 personas, por orden de llegada. No es posible reservar. El primer domingo de cada mes, además de la visita guiada, el visitante puede disfrutar de nuestra visita dramatizada. Para ello, es necesario realizar la reserva previa. Por motivos de seguridad, el aforo es de 6 personas.

En el patio norte del museo, instalación Mujeres de Lot realizada por el taller de escultura efímera de alumnos de la Universidad de Navarra. A partir del 20 de noviembre hasta que la escultura desaparezca.

Espacio Ortiz Echagüe, exposición permanente destinada a mostrar la obra fotográfica de José Ortiz Echagüe.

Exposición Universos de David Jiménez (más de 100 fotografías, dos instalaciones y dos proyecciones). Hasta el 21 de enero.

Exposición De la belleza y lo sagrado, primera retrospectiva de la pintora navarra Isabel Baquedano. Del 10 de septiembre al 10 de enero.

Exposición de trabajos del artista Vik Muñiz, haciendo hincapié en sus últimas series. Del 23 de septiembre al 21 de marzo.

ZAGUÁN DE CONDESTABLE Construyendo ideas, derribando muros. Muestra conmemorativa de los 175 años de vida del IES Plaza de la Cruz. Del 13 de noviembre al 13 de diciembre. Horario: de lunes a domingo de 9 a 14 y de 17 a 21 horas.

CIVIVOX CONDESTABLE Salas 1 y 2. Exposición Recorriendo mi camino, del pintor navarro Antonio Laita. Reflexión afectiva sobre la situación actual. Hasta el 10 de enero. Horario: de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero abierto solo por la mañana; Navidad, Año Nuevo y Reyes cerrado.

PLANETARIO DE PAMPLONA Exposición fotográfica de Agustí Centelles Bram. Campo de refugiados. Del 24 de noviembre al 9 de enero. Organiza: Fundación Pablo Iglesias.

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA. CAMPUS DE TUDELA Exposición Ctrl+C/Ctrl+V de Elvira Palazuelos. Del 11 de noviembre al 18 de diciembre. Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 horas.

PATIO DE LA UNED DE TUDELA Exposición fotográfica Herederas de las ruinas de Pablo Tosco. Del 25 de noviembre al 20 de diciembre. Ciclo África Imprescindible.

MUSEO MUÑOZ SOLA DE TUDELA -Sala de exposiciones temporales. Exposición Paisajistas navarros del siglo XIX y XX de la Colección de Jose María Muruzábal. Del 28 de octubre al 17 de enero.

MUSEO DEL CARLISMO (ESTELLA) Exposición Las voces de la causa. Del 27 de noviembre al 11 de abril.

MUSEO OTEIZA Las estatuas, exposición de Itziar Okariz. Del 5 de diciembre al 28 de febrero. Actividades con plazas limitadas; imprescindible inscripción previa en recepcion@museooteiza.org / 948 332074.

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU Exposición Secuencia temporal / Denbora sekuenzia del artista navarro Javier Balda. Del 27 de noviembre de 2020 al 28 de febrero de 2021. Horario: de martes a sábado de 9.30 a 13.30; domingos y festivos de 11 a 14 horas.

CASA DE CULTURA FRAY DIEGO DE ESTELLA Exposición Románico de la Asociación Alfredo Sada.

COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA (CHN) En la planta baja del Pabellón C, exposición colectiva de pintura titulada Textura del grupo Viernes 18.30 (Carlos López González, Mila Boj, Mila Escorza, Blanca López, C.G. Negredo, Ana Pellicer, Nieves Pellicer Lezaun, JQ, Susana Sánchez Gusso y Rebeka A. Vital). Del 23 de octubre al 23 de diciembre.

CENTRO CÍVICO DE ARRE Exposición Ezkaba, 1938-2018. A partir del 3 de diciembre. Horario: de lunes a sábado de 18 a 21 horas; domingos de 12 a 14 horas; martes cerrado.

CENTRO CÍVICO LOURDES DE TUDELA Lonas y fotografías sobre el proyecto Mejora del sistema de distribución de agua potable a las familias de Makueni, Kenia. Del 10 al 18 de diciembre en horario del centro.

CASA DE CULTURA DE ZIZUR MAYOR Inmaterial, exposición de Ysabel Molina. Del 26 de noviembre al 20 de diciembre. Horario: de lunes a sábado de 19 a 21 horas y domingos y festivos de 12 a 14 horas.

PARQUE DE LOS SENTIDOS DE NOÁIN Exposición Poema. Arte y Medio Ambiente de Mikel Belascoain. Hasta el 7 de enero.

GALERÍA ORMOLÚ Exposición de pintura Paseo nocturno de Iñaki Lazkoz. Del 11 de diciembre al 28 de enero. Calle Paulino Caballero, 42 bajo.



LA FÁBRICA DE GOMAS Exposición La poética de la forma. Obras de Faustino Aizkorbe y fotografías de Eugenio Zúñiga. A partir del 27 de noviembre. Horarios de visita: de martes a sábado de 11 a 13.30 horas y de 18 a 20.30 horas. Con aforo limitado. Puedes llamar al 625 601054 o escribir un correo a galeria@lafabricadegomas.com para reservar. Fuente la Teja, 12.



CASA DE CULTURA DE VILLAVA Muestra documental Iparragirreren bigarren mendeurrena / Bicentenario de Iparraguirre. Del 12 de noviembre al 13 de diciembre. Horario: de lunes a viernes de 18 a 21 horas.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA Horario: de martes a sábado de 11.30 a 14 y de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas. El dios de los inocentes, exposición de fotografías de Enrique Pimoulier (Fundación Juan Bonal). Del 26 de noviembre al 13 de diciembre. MUSEO DE CASTEJÓN Exposición de pintura Meraki - Miradas de mujer, de la fundación Atena. A partir del 9 de octubre.

CASA DEL ALMIRANTE DE TUDELA Exposición de Rafa Munárriz Tiempo estático. Enmarcada en el programa Panorama 20 organizado por la Fundación María Forcada en colaboración con Tudela-Cultura. Del 8 de octubre al 9 de enero. Horario: de martes a sábados de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas. Visitas guiadas: jueves 17 de diciembre de 18.30 a 19.30 horas; sábado 12 y 19 de diciembre de 12 a 13 horas

NUEVO CASINO Flores para África. Exposición de pintura de Elena Romero. Del 1 al 31 de diciembre. Horario: de lunes a domingo de 11 a 13.30 horas y de 16 a 21 horas. Plaza del Castillo, 44 bis-1º.

TIENDA DE ARTE Y MODA CHONBAG Exposición de collages de Raúl Olóriz. Calle Lindatxikia. Conferencias

CUESTIONAMIENTOS Y RETOS DE ÍNDOLE POLÍTICA A PARTIR DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS Conferencia a cargo de Daniel Innerarity, filósofo e investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco. Lunes 14 de diciembre a las 19.30 horas. Podrá ser seguida mediante el canal Youtube en el enlace (https://youtu.be/C568GGey5i8).

LIBRERÍA KATAKRAK Calle Mayor, 54. Lunes 14 de diciembre a las 19 horas, presentación del libro Hatzamarka. Martes 15 de diciembre a las 19 horas, exposición Xabier Celestino: 7:40. En euskera. Miércoles 16 de diciembre a las 19 horas, exposición Xabier Celestino: 7:40. En castellano. Jueves 17 de diciembre a las 19 horas, grupo de lectura.

IDAZLE OGIBIDEAREN ESKASIA Martes 15 de diciembre a las 19.30 horas en la planta baja de la Biblioteca de Navarra. Conferencia a cargo de Jon Arretxe. Entrada libre hasta completar aforo.



ANUNCIANDO LA ESTRELLA DE LOS MAGOS, EL ADIVINO BALAÁN EN EL ARTE NAVARRO Martes 15 de diciembre a las 19 horas, conferencia online a cargo de José Javier Azanza López. Acceso libre a la plataforma Zoom en el vínculo: https://unav.zoom.us/j/98497576970?pwd=bWhnc09uQXY0OGJaeHBuWExSYlRvUT09.



GRUPO DE POESÍA Martes 15 de diciembre a las 19 horas en la sede del Ateneo Navarro (también online) (avenida de Barañáin 10, 1ºA). Prsentado por Iñigo Astiz. Organiza: Ateneo Navarro.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO LAS GRIETAS DE AMÉRICA: BAJO LA PIEL DE UN PAÍS DIVIDIDO DE MIKEL REPÁRAZ Martes 15 de diciembre a las 19 horas en la biblioteca pública de la Txantrea.

2020, EL AÑO DE LA CIENCIA, LA CIENCIA DEL AÑO Miércoles 16 de diciembre a las 18 horas en la sala de la planta 1 de la Biblioteca de Navarra, conferencia a cargo de Javier Armentia, Joaquín Sevilla e Ignacio López Goñi. Aforo limitado a 40 personas.



PRESENTACIÓN DEL LIBRO MON TRÉSOR, LA PASIÓN ENCONTRADA DE PUY SÁDABA SÁNCHEZ Jueves 17 de diciembre a las 19 horas en la sala de la planta 1 de la Biblioteca de Navarra. Aforo limitado a 40 personas.

RECITAL POÉTICO MUSICAL Jueves 17 de diciembre a las 19 horas en la Escuela Navarra de Teatro (calle San Agustín, 5). Con Antton Valverde (voz y piano), Joxean Goikoetxea (acordeón), Lara Mendizabal (soprano) y Francisco Herrero (violín y viola). Precio: 8 euros. Organiza: Ateneo Navarro. Civican Horario: de lunes a sábado, de 9 a 21 horas. El centro cumple las medidas de protección frente al covid-19. El acceso a las actividades es libre, pero es necesario reservar por correo electrónico: informacióncivican@fundacioncajanavarra.es o a través del número 948 222 444. Cada persona puede realizar dos reservas. Las actividades son accesibles a personas con discapacidad auditiva.

PROGRAMACIÓN -FUNDACIÓN CAJA NAVARRA EN ABIERTO. A las 19 horas en el auditorio. Lunes 14 de diciembre, conferencia El proyecto arquitectónico de la restauración del claustro de la catedral de Pamplona con Leopoldo Gil. -EN CLAVE DE #F. A las 19.30 horas. Miércoles 16 de diciembre en el aula 3, audición guiada Sueños y aventuras con María Setuáin Belzunegui. Ayuntamiento de Pamplona HORARIO Invierno (del 1 de septiembre al 30 de junio): de lunes a sábado todos los civivox de 9 a 14 y de 17 a 22 horas; civivox San Juan Bosco, de 16.30 a 21 horas.



TALLERES INFANTILES Y FAMILIARES Lunes 14 de diciembre a las 17 horas en civivox Milagrosa, Emozioak dantzarazten (en euskera) a cargo de Ainhoa Iturgaiz. Entrada libre previa inscripción en la red civivox, en el teléfono 010 o registro online en www.pamplonaescultura.es.

CICLO SOBRE PERSONAS MIGRANTES Lunes 14 y miércoles 16 de diciembre, de 16 a 20 horas, en civivox San Jorge, colectivos y entidades permanentes de la red cicivox presentarán los talleres y exposiciones que realizan durante el curso. Martes 15 de diciembre, a las 18.30 horas, en civivox Iturrama, mesa redonda Las causas de los desplazamientos humanos que motivan las migraciones. Se contará con la escritora y activista hispanosiria, Leila Nachawat, la responsable de incidencia y participación social de CEAR Euskadi, Raquel Celís, y la asesora pedagógica de Open Arms, Ángeles Shajer. Se podrá ver en https://youtu.be/hBzF78wtPoM Jueves 17 de diciembre, a las 18.30 horas, en civivox Mendillorri, mesa redonda Intervención intercultural en Navarra. Con la participación de Cruz Roja Navarra, Médicos del Mundo, CEAR Madrid, SEI, Zaska Red Antirumores y SOS Racismo. Se podrá seguir en directo en https://youtu.be/431sKVgusDk.

CICLO HEROÍNAS DE CINE A las 18 horas, proyección y tertulia a cargo de María Castejón (doctora en Historia, escritora y profesora). Entrada libre, previa inscripción en la red civivox, en www.pamplonaescultura.es, en el teléfono 010. Lunes 14 diciembre en civivox Iturrama y martes 22 diciembre en civivox San Jorge, Loreak (en euskera).



CUENTOS, MAGIA Y MUCHO MÁS Jueves 17 de diciembre a las 18 horas en civivox Condestable, cuentacuentos infantil Sarasate en lo más crudo del crudo invierno a cargo de Sergio de Andrés. Entrada libre previa inscripción en la red civivox, en el teléfono 010 o registro online en www.pamplonaescultura.es. 948 C/Kultura -MÚSICA. Domingo 13 de diciembre a las 19 horas en la Casa de Cultura de Etxarri Aranatz, concierto de Hutsun Txalaparta Taldea.

-TEATRO. Domingo 13 de diciembre a las 17.30 horas en la Casa de Cutura de Bera, Ilargiaren atzean a cargo de Malaspulgas. Visitas guiadas



VISITAS HISTÓRICAS A LA CIUDAD DE TUDELA Domingo 13 de diciembre, sábado 19, domingo 20, sábado 26 y domingo 27. Con entrada en los palacios de Marqués de Huarte, Casa del Almirante y Palacio de San Adrián. Horas: 11.30 y 17. Precio: 3 . Salida desde la Oficina de Turismo (plaza de los Fueros). Más información: torremonreal@tudela.es.



VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN DE LA BELLEZA Y LO SAGRADO DE ISABEL BAQUEDANO EN EL MUSEO DE NAVARRA Domingo 13 de diciembre a las 11.30 y 12.30 horas. Con Ángel Macías. En castellano. Entrada libre y gratuita. Aforo limitado según la normativa en vigor.

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN TERRITORIO LIBRO-TERRITORIO LIBRE / LIBURU EREMUA-EREMU LIBREA Días 16, 23, 28, 29 y 30 de diciembre a las 18 horas (en castellano) y a las 18.30 horas (en euskera) en la Biblioteca de Navarra. Inscripciones: 848 427797.



Varios

SEMANA DE LA CIENCIA EN EL VALLE DE EGÜÉS Domingos 13, 20 y 27 de diciembre de 10 a 14 horas, Entrena con Fsingenium Team. Dirigido a jóvenes de 12 a 16 años. Necesaria inscripción en www.valledeegues.com. XVI

SEMANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y MIGRACIONES Martes 15 de diciembre a las 18.30 horas en civivox Iturrama, mesa redonda Causas de los desplazamientos humanos con Leila Nachawati, Raquel Celis y Ángeles Shajer. Inscripción previa, retransmisión en streaming. Miércoles 16 de diciembre a las 19 horas, conferencia online Cambio de narrativas de comunicación sobre las migraciones con Eva Garzón. Enclace: https://youtu.be/HcUqEtbaC3A. Jueves 17 de diciembre a las 18.30 horas en civivox Mendillorri, mesa redonda. Inscripción previa, retransmisión en streaming.

CUENTACUENTOS EN INGLÉS Miércoles 16 de diciembre a las 18 horas en la sala infantil de la Biblioteca de Navarra, cuentacuentos Welcome to the storytelling. Aforo limitado a 6 niños/as.

CUENTACUENTOS EN SANGÜESA A las 18.30 horas en la sala de usos múltiples del Palacio Vallesantoro de Sangüesa. Entrada gratuita hasta completar aforo (necesaria la retirada previa de invitaciones desde el 1 de diciembre en la casa de cultura de martes a viernes de 12 a 14 y de 19 a 21 horas, teléfono 948 870251, mail infocultura@sanguesa.es). Miércoles 16 de diciembre, The bicycle race (en inglés) con Hannah Berry.