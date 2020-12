Agenda de ocio de Navarra del martes 15 de diciembre

Rock, jazz, folk

SONAKAI Sábado 19 de diciembre a las 20 horas en la Casa de Cultura de Zizur Mayor. Precio: 10 euros.

CORO ROCIERO DE BURLADA Concierto navideño. Domingo 20 de diciembre, a las 18.30 horas, en el Teatro de la Casa de Cultura de Burlada. Entrada gratuita hasta completar aforo limitado.

Música clásica

ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA A las 19.30 horas en Baluarte.

>Jueves 17 y viernes 18 de diciembre, concierto Sueños y aventuras. Dirección: Nuno Coelho.

Teatro / Danza

PROGRAMACIÓN TEATRO GAYARRE

>Martes 15 de diciembre, a las 17 y 19.30 horas, Vidas enterradas, proyecto teatral sobre la Guerra Civil y el franquismo. Entradas: 6 euros.

>Miércoles 16 de diciembre, a las 19 horas, Ricardo III de W. Shakespeare bajo el prisma de comedia negra con Teatro Kamikaze. Dirección: Miguel del Arco. Entradas: 24 euros.

>Viernes 18 de diciembre, a las 19 horas, Divinas palabras, de Valle Inclán, dirigida por José Carlos Plaza. Entradas: 24 euros.

NO ES PAÍS PARA NEGRAS No es país para negras. Jueves 17 de diciembre a las 19 horas en el Teatro Gaztambide de Tudela. Entrada gratuita hasta completar aforo (recorger en taquilla a partir de las 18 horas).

LA BANDA Kimera. Viernes 18 de diciembre a las 20.30 horas en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Precio: 8 euros.

Cine

CINE MONCAYO DE TUDELA

-CICLO DE CINE INDEPENDIENTE. Precio: 5,50 euros.

>Martes 15 y martes 22 de diciembre a las 18 y 20 horas, Palabras para un fin del mundo.

-CINE CLUB MUSKARIA.

>Jueves 17 de diciembre a las 19.45 horas, Corpus Christi. Precio: 5,50 euros. (VOSE).

CICLO DE CINE DE LA ASOCIACIÓN HISPANO RUSA DE NAVARRA Martes 15 de diciembre a las 18.30 horas en civivox Condestable, proyección en versión original subtitulada de El maestro y Margarita. La sesión será presentada por Miguel Suárez del Cerro. Entrada gratuita.

CICLO 'LUCHINO VISCONTI: ESENCIAL' En la Filmoteca de Navarra.

>Martes 15 y miércoles 16 de diciembre a las 18 horas, proyección de La caída de los dioses. Precio: 3 euros.

CICLO 'EL ATENEO PRESENTA' Jueves 17 de diciembre a las 18.30 horas, proyección de Tommaso. Precio: 3 euros. Presenta: Miguel Zozaya. Organiza: Ateneo Navarro.

CINE FÓRUM 'DÍA DE LA SALUD DE LAS MUJERES' Viernes 18 de diciembre a las 18.30 horas en Golem Baiona, proyección de Invisibles. Entrada gratuita.

CINE FÓRUM En la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva. Precio: 2,50 euros.

>Viernes 18 de diciembre a las 20 horas, La odisea de Los Giles. Moderado por Blanca Oria.

CICLO 'FILMOTECA NAVARRA' Precio: 1 euro.

>Viernes 18 de diciembre a las 19 horas, proyección de El camino. Presenta: Patxi Benavent, autor del libro Joaquín F. Roa.

Exposiciones

CIUDADELA DE PAMPLONA Horario de invierno (desde octubre): de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas. (Control de aforo, obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de todas las medidas sanitarias necesarias).

-POLVORÍN.

>Exposición a Pie y mano 2 de Teresa Sabaté y Virginia Santos. Del 20 de noviembre al 17 de enero.

-PABELLÓN DE MIXTOS. PLANTA BAJA.

>Exposición Hasieratik hasita, comenzando desde el principio de Iker Serrano. Desde el 20 de noviembre hasta el 17 de enero.

-PABELLÓN DE MIXTOS. PRIMERA PLANTA.

>Exposición Afrotopía (58 fotografías de 35 jóvenes de Senegal, Níger y Mali). Hasta el 10 de enero. Ciclo África Imprescindible.

BALUARTE Exposición Los Belenes en Baluarte. Desde el 2 de diciembre hasta el 6 de enero de 2021 (ambos inclusive). Horario de mañana: 10.30 a 13.30 horas. Horario de tarde: 17 a 21 horas. (Los días 24 y 31 se cierra a las 19 horas. Entradas: mayores de 14 años, 3 euros; de 7 a 14 años, 1 euro; menores de 7 años, gratis. Quedan suspendidas: visitas escolares a la exposición, visitas guiadas a la exposición, demostraciones de técnicas belenistas, talleres infantiles de belenismo y La Noche del Belén.

MUSEO DE NAVARRA Abierto desde el martes 2 de junio. Horario: de martes a sábados de 9.30 a 14 y de 17 a 19 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

-En la sala 4.2, exposición Esto que veo, aquello que fue. Del 22 de octubre al 12 de octubre de 2021.

-Exhibición de los restos más antiguos de la cultura navarra en la Sala de Prehistoria.

-Exposición permanente visitable desde el 16 de junio. Mosaicos romanos, Arqueta de Leire, el mejor románico de Europa, las pinturas murales góticas y Todo el arte es contemporáneo.

-Exposición Develáre de Celia Eslava. A partir del 19 de junio.

-Exposición Isabel Baquedano. De la belleza y lo sagrado. Hasta el 10 de enero.

MUSEO DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA Exposición Especies exóticas invasoras. Hasta el 31 de diciembre. Horario: de lunes a viernes de 9 a 20 horas y sábados de 9 a 13.30 horas.

MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA Horario: de martes a sábados de 12 a 15 y de 17 a 20 horas; domingos y festivos de 11 a 14 horas; lunes cerrado. Si algún festivo tiene lugar en lunes, el museo abrirá las salas expositivas con horario de domingo o festivo. Horario de las visitas guiadas: de martes a viernes a las 18 horas, sábados y domingos a las 12 horas. Gratuitas con la compra de la entrada del museo. Por motivos de seguridad, el aforo es de 6 personas, por orden de llegada. No es posible reservar. El primer domingo de cada mes, además de la visita guiada, el visitante puede disfrutar de nuestra visita dramatizada. Para ello, es necesario realizar la reserva previa. Por motivos de seguridad, el aforo es de 6 personas.

>En el patio norte del museo, instalación Mujeres de Lot realizada por el taller de escultura efímera de alumnos de la Universidad de Navarra. A partir del 20 de noviembre hasta que la escultura desaparezca.

>Espacio Ortiz Echagüe, exposición permanente destinada a mostrar la obra fotográfica de José Ortiz Echagüe.

>Exposición Universos de David Jiménez (más de 100 fotografías, dos instalaciones y dos proyecciones). Hasta el 21 de enero.

>Exposición De la belleza y lo sagrado, primera retrospectiva de la pintora navarra Isabel Baquedano. Del 10 de septiembre al 10 de enero.

>Exposición de trabajos del artista Vik Muñiz, haciendo hincapié en sus últimas series. Del 23 de septiembre al 21 de marzo.

CIVIVOX CONDESTABLE Salas 1 y 2. Exposición Recorriendo mi camino, del pintor navarro Antonio Laita. Reflexión afectiva sobre la situación actual. Hasta el 10 de enero. Horario: de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero abierto solo por la mañana; Navidad, Año Nuevo y Reyes cerrado.

PALACIO DEL CONDESTABLE Exposición de fotografía humanitaria de Luis Valtueña. Del 14 de diciembre al 10 de enero. Organiza: Médicos del Mundo.

EDIFICIO EL SARIO DE LA UPNA Interiores, exposición de Alfonso Ascunce (pinturas sobre tela realizadas con pintura acrílica, aerosol y óleo). Del 3 de noviembre al 17 de diciembre. Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 horas.

>Construyendo ciencia y salud / Zientzia eta osasuna eraikitzen. Exposición Concurso de proyectos de construcción de un edificio para la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra. Del 11 de noviembre al 18 de diciembre. Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 horas.

PLANETARIO DE PAMPLONA Exposición fotográfica de Agustí Centelles Bram. Campo de refugiados. Del 24 de noviembre al 9 de enero. Organiza: Fundación Pablo Iglesias.

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA. CAMPUS DE TUDELA Exposición Ctrl+C/Ctrl+V de Elvira Palazuelos. Del 11 de noviembre al 18 de diciembre. Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 horas.

PATIO DE LA UNED DE TUDELA Exposición fotográfica Herederas de las ruinas de Pablo Tosco. Del 25 de noviembre al 20 de diciembre. Ciclo África Imprescindible.

MUSEO MUÑOZ SOLA DE TUDELA

-Sala de exposiciones temporales . Exposición Paisajistas navarros del siglo XIX y XX de la Colección de Jose María Muruzábal. Del 28 de octubre al 17 de enero.

CENTRO CULTURAL TAFALLA KULTURGUNEA El viaje circular, exposición de dibujos y pinturas de Augusto Pérez. Del 11 de diciembre al 10 de enero.

MUSEO DEL CARLISMO (ESTELLA) Exposición Las voces de la causa. Del 27 de noviembre al 11 de abril.

MUSEO OTEIZA Las estatuas, exposición de Itziar Okariz. Del 5 de diciembre al 28 de febrero. Actividades con plazas limitadas; imprescindible inscripción previa en recepcion@museooteiza.org / 948 332074.

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU Exposición Secuencia temporal / Denbora sekuenzia del artista navarro Javier Balda. Del 27 de noviembre de 2020 al 28 de febrero de 2021. Horario: de martes a sábado de 9.30 a 13.30; domingos y festivos de 11 a 14 horas.

CASA DE CULTURA FRAY DIEGO DE ESTELLA Exposición Románico de la Asociación Alfredo Sada.

COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA (CHN) En la planta baja del Pabellón C, exposición colectiva de pintura titulada Textura del grupo Viernes 18.30 (Carlos López González, Mila Boj, Mila Escorza, Blanca López, C.G. Negredo, Ana Pellicer, Nieves Pellicer Lezaun, JQ, Susana Sánchez Gusso y Rebeka A. Vital). Del 23 de octubre al 23 de diciembre.

CENTRO CÍVICO DE ARRE Exposición Ezkaba, 1938-2018. A partir del 3 de diciembre. Horario: de lunes a sábado de 18 a 21 horas; domingos de 12 a 14 horas; martes cerrado.

CENTRO CÍVICO LOURDES DE TUDELA Lonas y fotografías sobre el proyecto Mejora del sistema de distribución de agua potable a las familias de Makueni, Kenia. Del 10 al 18 de diciembre en horario del centro.

CASA DE CULTURA DE ZIZUR MAYOR Inmaterial, exposición de Ysabel Molina. Del 26 de noviembre al 20 de diciembre. Horario: de lunes a sábado de 19 a 21 horas y domingos y festivos de 12 a 14 horas.

CENTRO CULTURAL DE NOÁIN Horario: de lunes a viernes de 16 a 20 horas.

>Exposición Adaptación: la otra lucha contra el cambio climático. Del 1 al 18 de diciembre.

PARQUE DE LOS SENTIDOS DE NOÁIN Exposición Poema. Arte y Medio Ambiente de Mikel Belascoain. Hasta el 7 de enero.

GALERÍA ORMOLÚ Exposición de pintura Paseo nocturno de Iñaki Lazkoz. Del 11 de diciembre al 28 de enero. Calle Paulino Caballero, 42 bajo.

LA FÁBRICA DE GOMAS Exposición La poética de la forma. Obras de Faustino Aizkorbe y fotografías de Eugenio Zúñiga. A partir del 27 de noviembre. Horarios de visita: de martes a sábado de 11 a 13.30 horas y de 18 a 20.30 horas. Con aforo limitado. Puedes llamar al 625 601054 o escribir un correo a galeria@lafabricadegomas.com para reservar. Fuente la Teja, 12.

CASA DE CULTURA DEL VALLE DE ARANGUREN Horario: de 10 a 13 y de 17 a 21 horas, de lunes a viernes. Plaza Eguzki (Mutilva). Exposición itinerante Crecer con miedo: niños y niñas ante la violencia de género. Del 14 al 20 de diciembre.

CASA DE CULTURA DE BURLADA Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 21 horas; sábados de 10 a 14 horas. Exposición Premio Etxepare / Etxepare Saria. Del 14 al 30 de diciembre.

MUSEO DE CASTEJÓN Exposición de pintura Meraki - Miradas de mujer, de la fundación Atena. A partir del 9 de octubre.

CASA DEL ALMIRANTE DE TUDELA Exposición de Rafa Munárriz Tiempo estático. Enmarcada en el programa Panorama 20 organizado por la Fundación María Forcada en colaboración con Tudela-Cultura. Del 8 de octubre al 9 de enero. Horario: de martes a sábados de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas. Visitas guiadas: jueves 17 de diciembre de 18.30 a 19.30 horas; sábado 12 y 19 de diciembre de 12 a 13 horas

NUEVO CASINO Flores para África. Exposición de pintura de Elena Romero. Del 1 al 31 de diciembre. Horario: de lunes a domingo de 11 a 13.30 horas y de 16 a 21 horas. Plaza del Castillo, 44 bis-1º.

TIENDA DE ARTE Y MODA CHONBAG Exposición de collages de Raúl Olóriz. Calle Lindatxikia.

BAR RESTAURANTE LA ESCALERA Exposición de pintura de Elena Nuin. C/ Aralar, 3. Domingos cerrado.

Conferencias

LIBRERÍA KATAKRAK Calle Mayor, 54.

>Martes 15 de diciembre a las 19 horas, exposición Xabier Celestino: 7:40. En euskera.

>Miércoles 16 de diciembre a las 19 horas, exposición Xabier Celestino: 7:40. En castellano.

>Jueves 17 de diciembre a las 19 horas, grupo de lectura.

>Viernes 18 de diciembre a las 19.30 horas, grupo de lectura.

IDAZLE OGIBIDEAREN ESKASIA Martes 15 de diciembre a las 19.30 horas en la planta baja de la Biblioteca de Navarra. Conferencia a cargo de Jon Arretxe. Entrada libre hasta completar aforo.

ANUNCIANDO LA ESTRELLA DE LOS MAGOS, EL ADIVINO BALAÁN EN EL ARTE NAVARRO Martes 15 de diciembre a las 19 horas, conferencia online a cargo de José Javier Azanza López. Acceso libre a la plataforma Zoom en el vínculo: https://unav.zoom.us/j/98497576970?pwd=bWhnc09uQXY0OGJaeHBuWExSYlRvUT09.

GRUPO DE POESÍA Martes 15 de diciembre a las 19 horas en la sede del Ateneo Navarro (también online) (avenida de Barañáin 10, 1ºA). Prsentado por Iñigo Astiz. Organiza: Ateneo Navarro.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'LAS GRIETAS DE AMÉRICA: BAJO LA PIEL DE UN PAÍS DIVIDIDO' DE MIKEL REPÁRAZ Martes 15 de diciembre a las 19 horas en la biblioteca pública de la Txantrea. Entrada libre, hasta completar aforo.

2020, EL AÑO DE LA CIENCIA, LA CIENCIA DEL AÑO Miércoles 16 de diciembre a las 18 horas en la sala de la planta 1 de la Biblioteca de Navarra, conferencia a cargo de Javier Armentia, Joaquín Sevilla e Ignacio López Goñi. Aforo limitado a 40 personas.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'MON TRÉSOR, LA PASIÓN ENCONTRADA' DE PUY SÁDABA SÁNCHEZ Jueves 17 de diciembre a las 19 horas en la sala de la planta 1 de la Biblioteca de Navarra. Aforo limitado a 40 personas.

RECITAL POÉTICO MUSICAL Jueves 17 de diciembre a las 19 horas en la Escuela Navarra de Teatro (calle San Agustín, 5). Con Antton Valverde (voz y piano), Joxean Goikoetxea (acordeón), Lara Mendizabal (soprano) y Francisco Herrero (violín y viola). Precio: 8 euros. Organiza: Ateneo Navarro.

Civican

Horario: de lunes a sábado, de 9 a 21 horas. El centro cumple las medidas de protección frente al covid-19. El acceso a las actividades es libre, pero es necesario reservar por correo electrónico: informacióncivican@fundacioncajanavarra.es o a través del número 948 222 444. Cada persona puede realizar dos reservas. Las actividades son accesibles a personas con discapacidad auditiva.

PROGRAMACIÓN

-EN CLAVE DE #F. A las 19.30 horas.

>Miércoles 16 de diciembre en el aula 3, audición guiada Sueños y aventuras con María Setuáin Belzunegui.

Ayuntamiento de Pamplona

HORARIO Invierno (del 1 de septiembre al 30 de junio): de lunes a sábado todos los civivox de 9 a 14 y de 17 a 22 horas; civivox San Juan Bosco, de 16.30 a 21 horas.

CICLO SOBRE PERSONAS MIGRANTES

>Martes 15 de diciembre, a las 18.30 horas, en civivox Iturrama, mesa redonda Las causas de los desplazamientos humanos que motivan las migraciones. Se contará con la escritora y activista hispanosiria, Leila Nachawat, la responsable de incidencia y participación social de CEAR Euskadi, Raquel Celís, y la asesora pedagógica de Open Arms, Ángeles Shajer. Se podrá ver en https://youtu.be/hBzF78wtPoM.

>Miércoles 16 de diciembre, de 16 a 20 horas, en civivox San Jorge, colectivos y entidades permanentes de la red cicivox presentarán los talleres y exposiciones que realizan durante el curso. Entrada libre, hasta completar aforo.

>Jueves 17 de diciembre, a las 18.30 horas, en civivox Mendillorri, mesa redonda Intervención intercultural en Navarra. Con la participación de Cruz Roja Navarra, Médicos del Mundo, CEAR Madrid, SEI, Zaska Red Antirumores y SOS Racismo. Se podrá seguir en directo en https://youtu.be/431sKVgusDk.

>Viernes 18 de diciembre, a las 10 de la mañana, en civivox San Jorge, charla sobre la intervención con jóvenes migrantes no acompañados. Dirigida a alumnado de ciclos de Integración Social e impartida por Chabier Gimeno Monterde, doctor en Sociología y trabajador Social, profesor del área de Trabajo Social y Servicios Sociales del Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza. La sesión en directo se podrá visualizar en https://youtu.be/J9aRwo3ynw0.

>Viernes 18 de diciembre, a las 19 horas, en civivox San Jorge, un grupo de mujeres migrantes presentará su proyecto Las Poderosas, con mensajes y canciones en vivo. Además, se proyectará el documental We have a dream.

CICLO 'VER, OÍR... APLAUDIR'

>Martes 15 de diciembre a las 19 horas en civivox Mendillorri, proyección de La dama y el vagabundo. Entrada libre, previa inscripción en la red civivox, en el teléfono 010 o registro online en www.pamplonaescultura.es.

CONFERENCIA ONLINE

>Martes 15 de diciembre a las 19 horas, conferencia online Escenario pos COVID, nueva normalidad en la nueva normalidad a cago de Juan José Pons. Inscripciones en el teléfono 010 (948 420100).

CICLO 'PSICOLOGÍA Y BIENESTAR EN TIEMPOS DE COVID'

>Miércoles 16 de diciembre a las 19 horas en la Casa de la Juventud, taller formativo Cómo combatir los pensamientos negativos y el miedo al mañana a cargo de la Asesoría Psicológica. Entrada libre, previa inscripción desde las 9 horas del día anterior.

CUENTOS, MAGIA Y MUCHO MÁS

>Jueves 17 de diciembre a las 18 horas en civivox Condestable, cuentacuentos infantil Sarasate en lo más crudo del crudo invierno a cargo de Sergio de Andrés. Entrada libre previa inscripción en la red civivox, en el teléfono 010 o registro online en www.pamplonaescultura.es.

PROGRAMA 'aScena' A las 19 horas en la Casa de la Juventud. Entrada libre previa retirada de invitación desde las 9 horas del día anterior y hasta el inicio del concierto.

>Viernes 18 de diciembre, Diana Capera (clarinete).

Cursos

TALLERES INFANTILES DE NAVIDAD EN EL MUSEO DE NAVARRA El sábado 12 de diciembre se abre la inscripción para los talleres. Dirigidos a niños/as a partir de 5 años. Impartidos por La Chincheta Bruna. Fechas: 29, 30 y 31 de diciembre (grupo 1) y días 5, 7 y 8 de enero (grupo 2). De 10.30 a 12 horas. Aforo limitado según normativa en vigor. Precio: 15 euros los 3 días. Inscripciones: taquilla del Museo de Navarra, a partir del 12 de diciembre, a partir de las 9.30 horas, en horario de apertura del museo, por orden de llegada y hasta agotar plazas. Cada adulto podrá matricular un máximo de 3 menores (salvo familias numerosas).

Visitas guiadas

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN 'TERRITORIO LIBRO-TERRITORIO LIBRE / LIBURU EREMUA-EREMU LIBREA' Días 16, 23, 28, 29 y 30 de diciembre a las 18 horas (en castellano) y a las 18.30 horas (en euskera) en la Biblioteca de Navarra. Inscripciones: 848 427797.

Varios

XVI SEMANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y MIGRACIONES

>Martes 15 de diciembre a las 18.30 horas en civivox Iturrama, mesa redonda Causas de los desplazamientos humanos con Leila Nachawati, Raquel Celis y Ángeles Shajer. Inscripción previa, retransmisión en streaming.

>Miércoles 16 de diciembre a las 19 horas, conferencia online Cambio de narrativas de comunicación sobre las migraciones con Eva Garzón. Enclace: https://youtu.be/HcUqEtbaC3A.

>Jueves 17 de diciembre a las 18.30 horas en civivox Mendillorri, mesa redonda. Inscripción previa, retransmisión en streaming.

CUENTACUENTOS EN INGLÉS Miércoles 16 de diciembre a las 18 horas en la sala infantil de la Biblioteca de Navarra, cuentacuentos Welcome to the storytelling. Aforo limitado a 6 niños/as.

CUENTACUENTOS EN SANGÜESA A las 18.30 horas en la sala de usos múltiples del Palacio Vallesantoro de Sangüesa. Entrada gratuita hasta completar aforo (necesaria la retirada previa de invitaciones desde el 1 de diciembre en la casa de cultura de martes a viernes de 12 a 14 y de 19 a 21 horas, teléfono 948 870251, mail infocultura@sanguesa.es).

>Miércoles 16 de diciembre, The bicycle race (en inglés) con Hannah Berry.