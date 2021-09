Agenda de ocio de Navarra del jueves 9 de septiembre

Rock, jazz, folk

TARDES DE TXISTU Y GAITA EN LA PLAZA DEL CASTILLO A cargo de las bandas de txistularis y gaiteros de Pamplona. Martes y jueves de septiembre (hasta el día 23) de 18.30 a 20.30 horas. Pasodobles, polcas, zortzikos, porrusaldas y pasacalles.

ZENTRAL SESSIONS Del 7 al 11 de septiembre, de 17 a 01 horas, en la Sala Zentral. Encuentros universitarios con los mejores Dj's de la ciudad.

FESTIVAL DE BERTSOS DE FIN DE VERANO Jueves 9 de septiembre a las 19 horas en la carpa del complejo cultural de Barañáin.

FESTIVAL NAK FUSIÓN Del 3 al 18 de septiembre.

>Viernes 10 de septiembre a las 20 horas en civivox Condestable, Tomomi Kubo. Concierto El retrato del sonido. Entrada libre previa inscripción. Aforo limitado.

>Sábado 11 de septiembre a las 20 horas en civivox Condestable, Elisa Urrestarazu & Pilar Rius. Concierto Ómicron XXI. Entrada libre previa inscripción. Aforo limitado.

>Domingo 12 de septiembre a las 18 horas en el Conservatorio Superior de Música de Navarra, Encuentro Nak Didáctico: Investigación artística y el proceso creativo (construyendo puentes entre composición y musicología). Entrada libre hasta completar aforo. Aforo limitado.

>Domingo 12 de septiembre a las 19.30 horas en el Conservatorio Superior de Música de Navarra y Universidad Pública de Navarra, conciertoNak Didáctico. Entrada libre hasta completar aforo. Aforo limitado.

PURO RELAJO Viernes 10 de septiembre a las 19.30 horas en el jardín del Palacio Vallesantoro de Sangüesa.

ASHLEY CAMPBELL Viernes 10 de septiembre en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Precio: 6 euros.

FESTIVAL PIM PAM VILLE 2021 En la Ciudadela de Pamplona. Precio: 10 euros (un día) o 15 euros (los dos días).

>Viernes 10 de septiembre, Broken Brothers Brass Band, Anari y Guadalupe Plata & Mike Edison.

>Sábado 11 de septiembre, Brecha, Verde Patro, Ashley Campbell, Les Lullies y Les Big Byrd.

CICLO 'GIRANDO POR NAVARRA' Precio: 5 euros.

>Viernes 10 de septiembre a las 20 horas en la Casa de Cultura de Lodosa, Ángel Ocray.

>Sábado 11 de septiembre a las 20 horas en la Casa de Cultura Carmen Thyssen-Bornemisza de Los Arcos, Black Friday.

'BLUES PARKEAN' En el parque municipal de Burlada a las 20 horas, con entrada gratuita. En caso de mal tiempo, en la carpa del ayuntamiento.

>Viernes 10 de septiembre, Nick Dittmeier and The Sawdusters: Rythm of the train.

CHUCHÍN IBÁÑEZ Y LOS CHARROS Sábado 11 de septiembre a las 22.30 horas en la plaza del centro cívico de Lazagurría. Ciclo de actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento, con entrada libre hasta completar aforo.

MARIACHI ZACATECAS

>Sábado 11 de septiembre a las 20.30 horas en Añorbe.

>Domingo 12 de septiembre a las 13 horas en Garínoain.

>Domingo 12 de septiembre a las 19.30 horas en Salinas de Pamplona.

Teatro

PROYECTO CULTURAL 'LOS CAMINOS DEL ENCUENTRO' Con los Caminos de Santiago y las Rutas de la Seda como protagonistas. Proyecto que aúna narración, teatro, historia, música en directo y recursos.

>Jueves 9 de septiembre en el palacio de Olloki, en Esteribar, La ruta de la seda. Marco Polo y Venecia, con música de Vivaldi.

'CANARIAS NO SOLO PLÁTANOS' Sábado 11 de septiembre a las 19.30 horas en el Teatro Gayarre. Dirección: Rafael Méndez. Precio: 16 euros.

LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR La fábula de la Raposa. Sábado 11 de septiembre, a las 18 horas, en el frontón cubierto de Abárzuza.

Música clásica

PROYECTO ITINERANTE 'SYMPHONY. UN VIAJE AL CORAZÓN DE LA MÚSICA' Del 9 de septiembre al 5 de octubre en el Paseo de Sarasate. Actividad gratuita con aforo limitado. Obligatoria la reserva de entradas: symphony.fundacionlacaixa.org y en la taquilla de la actividad. Horario del público en general: de lunes a viernes de 11.45 a 14 y de 15.45 a 21 horas; sábados y domingos de 10.30 a 15 y de 16.30 a 21 horas. Todos los días el pase de las 17.15 horas se hará en euskera, también el pase de las 11.45 horas los martes, miércoles y jueves. Visitas escolares: de lunes a viernes de 9.30 a 11.45 horas; martes, miércoles y jueves, los pases de las 11 horas se harán en euskera; previa cita en el teléfono 900 801137. Visitas guiadas y otros colectivos: de lunes a viernes a las 15 horas.

52ª SEMANA DE MÚSICA ANTIGUA DE ESTELLA 'ESTRELLAS EN EL CAMINO' Precio del abono: 80 euros, 40 euros con carnet joven. Conciertos de Santa Clara, San Miguel de Estella y Eunate, 12 euros. SMADE social gratuita. Venta de entradas en taquilla de Baluarte, en las sedes de los conciertos desde una hora antes y en www.baluarte.com

>Jueves 9 de septiembre, a las 12 horas en el centro residencial Luz de Estella, Jose Hernández Pastor en SMADE social: En alas del espíritu. A las 19 horas en la iglesia de San Miguel de Estella, #Generación SMADE: Concierto final.

>Viernes 10 de septiembre, a las 17 horas, en la iglesia de Santa Clara de Estella, Enrike Solinís: Ars Lachrimae. A las 19 horas, en la iglesia de San Miguel de Estella, Conductus Ensemble: J.S. Bach: Missas Brevis I.

>Sábado 11 de septiembre, a las 17 horas, en la iglesia de San Miguel de Estella, La Regalada: Al son de los clarines y timbales. A las 19 horas, en los jardines del espacio cultural Los Llanos de Estella, Orquesta Sinfónica de Navarra: Rameu & Bach. La fiesta galante.

CICLO 'ABRIENDO CAMINOS-COROS EN NAVARRA' Organiza: Federación de Coros de Navarra / Nafarroako Abesbatzen Elkartea.

>Viernes 10 de septiembre, a las 20 horas, en la Casa Itzandegia de Orreaga/Roncesvalles, Coral Orreaga de Garralda. Camino Francés.

Cine

CICLO DE CINE INDEPENDIENTE EN EL CINE MONCAYO DE TUDELA Precio: 5,50 euros.

>Jueves 9 de septiembre, a las 20.15 horas: El olvido que seremos.

>Jueves 9 de septiembre, a las 18 horas: Envidia sana.

>Sábado 11 de septiembre a las 18 y 22.30 horas (VOSE); domingo 12 de septiembre a las 20.15 horas; lunes 13 de septiembre a las 18 horas y martes 14 de septiembre a las 20.15 horas, Las cosas que decimos, las cosas que hacemos. Precio: 5,50 euros.

>Sábado 11 de septiembre y lunes 13 de septiembre a las 20.15 horas; domingo 12 de septiembre a las 18 horas; y martes 14 de septiembre a las 18 horas (VOSE), Las apariencias. Precio: 5,50 euros.

PROGRAMACIÓN EN LA FILMOTECA DE NAVARRA Precio de las entradas: 3 euros, salvo las proyecciones del ciclo Filmoteca Navarra, que tienen un precio de 1 euro.

-FILMOTECA NAVARRA: A las 19.30 horas.

>Jueves 9 de septiembre, cortometrajes Maider. Último verano de adolescente y Kutxi, de Berriozar.

-PROYECTANDO REINSERCIÓN. CINE Y MIRADAS ALTERNATIVAS A LA JUSTICIA : A las 19.30 horas.

>Viernes 10 de septiembre, El patio de mi cárcel. Presentada por Elena Lacosta, Jefa de la Sección de Ejecución Penal. Con la participación de la Escuela Navarra de Teatro.

DOCUMENTAL Y COLOQUIO SOBRE 'TENPRAREN GUARPENA / LA MEMORIA DEL TIEMPO' Sábado 11 de septiembre a las 19.30 horas en la casa de cultura de Irurtzun.

Exposiciones

CIUDADELA DE PAMPLONA Horario: de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18.30 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas. (Control de aforo, obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de todas las medidas sanitarias necesarias).

-PABELLÓN DE MIXTOS.

>Plantas baja y 1ª. Exposición colectiva Sanfermines imaginados. Del 2 de julio al 12 de septiembre.

-POLVORÍN.

>2020-2021, los años que no bailamos. Carteles para una fiesta que no pudo ser. Del 2 de julio al 12 de septiembre.

-HORNO.

>Miradas... sensaciones... emociones. Del 2 de julio al 12 de septiembre.

-SALA DE ARMAS. 1ª planta.

>Guerra a la tristeza. Souvenirs de una fiesta sin igual. Del 2 de julio al 12 de septiembre.

ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA Exposición Guerra. Vivir la violencia y los conflictos en la Navarra de 1521. Hasta el 31 de diciembre. Todos los días de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Visitas guiadas gratuitas los sábados a las 12 horas con resreva de plaza en el teléfono 848 424667.

CAPILLA BARBAZANA DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA Exposición 75º aniversario de la coranación de Santa María la Real de Pamplona. A partir del 13 de agosto, hasta el mes de octubre. Se podrán observar las coronas y mantos de la coronación, carteles de artistas navarros, diseños de obras, publicaciones y una recopilación de material audiovisual original de 1946.

CIVIVOX ENSANCHE Exposición Holodomor, el genocidio ucraniano. Del 6 al 25 de septiembre. Entrada libre. Aforo limitado.

CIVIVOX MILAGROSA Exposición de fotografía antigua sobre el barrio de La Milagrosa, con imágenes cedidas por el Archivo Municipal de Pamplona. Durante el mes de septiembre.

BIBLIOTECA DE NAVARRA (SALA DE EXPOSICIONES) Exposición Escenarios fantásticos (con el cómic inédito de Pedro Osés proyectado en la pared). Del 20 de mayo al 30 de septiembre.

CENTRO PLAZARA! Exposición de óleos de Álvaro Mundiñano: Auzo Zaharra Barne Barnetik. Hasta el 30 de septiembre.

MUSEO DE NAVARRA Horario: de martes a sábados de 9.30 a 14 y de 17 a 19 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

-En la sala 4.2, exposición Esto que veo, aquello que fue. Del 22 de octubre al 12 de octubre de 2021.

-Exhibición de los restos más antiguos de la cultura navarra en la Sala de Prehistoria.

-Exposición permanente visitable desde el 16 de junio. Mosaicos romanos, Arqueta de Leire, el mejor románico de Europa, las pinturas murales góticas y Todo el arte es contemporáneo.

-Exposición Develáre de Celia Eslava. A partir del 19 de junio.

-Capilla: exposición Basati Salvaje Wild de Gentz del Valle. Del 13 de mayo al 13 de marzo.

-Exposición La fiesta terrible / Festa ikaragarria de M. Sinués. Del 9 de junio al 12 de septiembre.

GALERÍA ORMOLÚ Obra de Carmen Amilivia. Llena de agua y luz y sus paseos por el Arga. Del 6 al 30 de septiembre. Horario: lunes a viernes: de 9 a 14; lunes a jueves de 18 a 20 horas. C/ Paulino Caballero, 42 bajo.

NUEVO CASINO PRINCIPAL Exposición de pintura de Alain Giacchi. Del 1 al 30 de septiembre. Horario: de lunes a domingo de 11 a 13.30 y de 18 a 21 horas. Plaza del Castillo 44 bis, 1º.

SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DEL ALMIRANTE DE TUDELA Exposición Naturaleza X2, de Carlos López y Marta Díez. Del 8 de julio hasta el 26 de septiembre. Horario: de martes a sábados de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas. Entrada libre.

UNED DE TUDELA Exposición Paisajes orientales, de Pepe Iglesias. Colección de dibujos Sumi-e, una ancestral técnica chino japonesa que utiliza la tinta negra y de colores como vehículo para plasmar lo que observa su autor. A partir del 30 de agosto. Horario de visitas: de lunes a viernes de 9.30 a 14.30 horas.

MUSEO MUÑOZ SOLA DE ARTE MODERNO DE TUDELA Horario de visitas: de miércoles a viernes de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas; sábados de 10.30 a 13.30 y de 17 a 20 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas.

-Exposición permanente. Colección de pintura francesa de los siglos XIX y XX de César Muñoz Sola.

>Exposición temporal. Exposición de pintura Rafael del Real. Raíces tudelanas de Rafael del Real. A partir del 8 de julio hasta el 3 de octubre. Visitas guiadass del 18 al 25 de septiembre, inscripción gratuita hasta completar el aforo (en el museo o en el teléfono 948 402640).

CASA DE CULTURA DE BARAÑÁIN Exposición La reina del Arga. Del 8 al 16 de septiembre.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA (sala de exposiciones) Horario desde el 1 de julio: de martes a sábado de 11.30 a 14 y de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas.

>Exposición La vida cotidiana en la Sangüesa medieval. Del 1 de julio al 19 de septiembre.

>Exposición Restauración de la iglesia de Santiago. Del 26 de agosto al 19 de septiembre.

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU Muestra de la obra del pintor Don Herbert (pintura sobre papel y pintura y encáustica sobre tabla). Del 2 de julio al 12 de septiembre. Horario: de martes a sábado de 9.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas; domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

CASA DE CULTURA ARIZKUNENEA DE ELIZONDO Horario: lunes a viernes de 18 a 21 horas; sábados y festivos de 11.30 a 13.30 y 18 a 21 horas. Exposición Amaiur, la memoria democrática. Del 7 de agosto al 12 de octubre.

Verano

VERANO EN BARAÑÁIN

- TERRAZA CON ARTE. A las 20 horas en la plaza del complejo cultural. Entrada libre hasta completar aforo.

>Viernes 10 y sábado 11 de septiembre, espectáculo teatral La reina del Arga, de Estefanía de Paz Asín.

ETXARRI ARANATZ

>Jueves 9 de septiembre a las 20 horas en la plaza, Antton Telleria + Joxe Aldasoro Bakarrizketak.

>Viernes 10 de septiembre a las 20.30 horas, Heroes con Xabi Artieda.

'FALCES, VERANO CON CULTURA'

>Viernes 10 de septiembre a las 22 horas en la plaza de los Fueros, concierto de música sudamericana con el Trío Vera Cruz.

PAMPLONA. 'VIVA PAMPLONA VIVA'

-MELODÍAS DEL MUNDO. A las 20 horas en el escenario de la Ciudadela.

>Jueves 9 de septiembre, música latinoamericana con Pan con chile.

PUENTE LA REINA

>Sábado 11 de septiembre a las 20.30 horas en la plaza Julián Mena, concierto con Zubiondo & Lagunak.

ZIZUR MAYOR

>Jueves 9 de septiembre a las 20 horas en la plaza de la casa de cultura, Deabru Beltzak: Diberti Dantza. En euskera.

Museo Universidad de Navarra

HORARIO Horario a partir de septiembre: de martes a sábados de 12 a 15 y de 17 a 20 horas, domingos y festivos de 11 a 14 horas. Lunes cerrado. Desde el 1 de septiembre habrá visitas guiadas gratuitas de martes a viernes a las 18 horas. Los sábados y domingos serán a las 12 horas. Gratuitas con la entrada la museo. El primer domingo de cada mes la visita es dramatizada. Necesario realizar reserva antes del viernes previo a las 13 horas a través de la web (visitas dramatizadas).

EXPOSICIONES

>Exposición Pasado y presente, la memoria y su construcción de Ana Teresa Ortega (Premio Nacional de Fotografía 2020). Del 14 de abril hasta el 10 de octubre.

>Espacio Ortiz Echagüe, exposición permanente destinada a mostrar la obra fotográfica de José Ortiz Echagüe.

>En la planta 0 y en la Sala Torre del Museo, exposición Memorándum de Luis Gordillo. Del 3 de febrero al 12 de septiembre.

>Pasado y presente, la memoria y su construcción, de Ana Teresa Ortega. Hasta el 10 de octubre.

>Entorno, encuentro, exploración. Del 8 de septiembre al 3 de octubre. Invitación al público a conectar con el arte a través de la exploración de nuestro entorno más cercano. La muestra está formada por obras de 10 artistas diferentes.

12º Salón del Cómic

FECHA DE CELEBRACIÓN Del 3 de septiembre al 3 de octubre.

ENCUENTROS CON AUTORES, FIRMAS, CONFERENCIAS, VISITAS GUIADAS, MESAS REDONDAS

>El jueves 9 de septiembre, Laura Pérez firmará ejemplares a las 18 horas en librería Chundarata de Pamplona.

TALLERES

>Sábado 11 de septiembre, a las 11 horas en la casa de cultura Fray Diego de Estella, Crea tu propio Memoji con plastilina, modelado con Ottstuff (Diego Escribano Ott).

>Sábado 11 de septiembre, a las 17 y 18.30 horas en Discoverbricks (C/ Madrid, 22: Ripagaina), taller creativo con Lego Super Heroes, a cargo de Discover Bricks.

MERCADILLO DE CÓMIC DE SEGUNDA MANO

>El Salón ha organizado, en colaboración con Traperos de Emaús y dentro del habitual ReMarket de Geltoki, un mercadillo de cómic de segunda mano. Tendrá lugar el sábado 11 de septiembre, de 11 a 20 horas en Geltoki.

Conferencias

IGUALDAD DE GÉNERO EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Viernes 10 de septiembre, a las 18.30 horas, en la UNED de Tudela, charla a cargo de Gabriela Ramos. Gratuita, pero se necesita inscripción previa.

Civivox

CICLO 'CODO CON CODO' EN CIVIVOX MILAGROSA Actividades gratuitas con entrada libre hasta completar aforo. Las conferencias y los talleres requieren inscripción previa.

>Jueves 9 de septiembre, a las 18 horas, en la plaza Alfredo Floristán, desfile de la ONG Madre Coraje. Reciclaje y consumo responsable como concienciación del uso de los recursos naturales que suponen la fabricación y tintado de los tejidos. Esta ONG apuesta por mejorar el mundo a través de la moda. Involucrada en el desarrollo de comunidades empobrecidas, Madre Coraje coopera también con pueblos de Perú y Mozambique. A las 19 horas, en la plaza Alfredo Floristán, espectáculo de percusión y danza africana a cargo de la compañía Baobab. La actuación terminará con un breve taller para que aprender algunos movimientos de las danzas.

>Viernes 10 de septiembre, a las 11 horas, en la plaza Felisa Munárriz, presentación del tercer jardín plantado en Milagrosa, esbozado y trabajado en auzolan por vecinos y vecinas el barrio. El biólogo Antonio Vilches impartirá in situ una conferencia sobre los insectos de jardín. A las 17 horas, en el patio de civivox Milagrosa, sesión de cuentacuentos inclusivo con la Asociación Síndrome de Down de Navarra. A las 19 horas, en el interior del centro cívico, conferencia del coreógrafo, folclorista y escritor, Juan Antonio Urbeltz sobre Entomología y folclore: danzas de espadas y carnavales.

>Sábado 11 de septiembre, a las 11.30 horas, partido de pelota y taller de frontball en el frontón Arrosadía (con motivo de su reinauguración). La mañana estará amenizada por la música de DJ Budin. A las 19 horas, en la plaza Felisa Munárriz, exhibición de folklore a cargo de Duguna Folklore Taldea e Integración Sin Fronteras, con danzas populares de Navarra, Colombia, Ecuador y Bolivia.

Varios

CICLO DE CONFERENCIAS Y CONCIERTOS 'CAMINO DE SANTIAGO: DE TODOS, PARA TODOS'

>Jueves 9 de septiembre

-Conferencia: Carlomagno y otros reyes peregrinos, a cargo de Eloísa Ramírez. A las 19 horas en la casa Itzandegia de Roncesvalles.

-Conferencia: La protección jurídica del Camino y el peregrino, a cargo de Juan Antonio Corriente. A las 19 horas en la Casa del Vínculo de Puente la Reina.

>Viernes 10 de septiembre

-Conferencia: La protección jurídica del Camino y el peregrino, a cargo de Juan Antonio Corriente. A las 19 horas en la casa Itzandegia de Roncesvalles.

-Concierto: Coral Orreaga. A las 20 horas frente a la casa Prioral.

ACTIVIDADES-TALLERES PARA MAYORES DE 65 AÑOS EN PLAZARA! Inscripciones por orden de llamada a través del 010 (948420100). Horario: jueves de 11.15 a 12.45 y viernes de 10 a 11.30 horas. Precio: 2,5 euros. Lugar: C/ Mayor, 31.

>Jueves 9 de septiembre, jueves de baile.

>Viernes 10 de septiembre, viernes de cine: Los derechos humanos a través del cine.

'VIVE ORGI / ORGI BIZI' Actividades culturles en el robledal de Orgi. Gratuito hasta completar aforo. Necesario abonar parking.

-III FESTIVAL CUENTACUENTOS: A las 12 horas.

>Sábado 11 de septiembre, Leyre Arraiza (castellano).

>Domingo 12 de septiembre, Jaione Urtasun (euskera).

-CONCIERTOS. A las 18 horas. Se accede con entrada (parking incluido en el coste de la entrada).

>Sábado 11 de septiembre, Idoia Asurmendi.

OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA NOCTURNA Sábado 11 de septiembre, a las 20.30 y 21.30 horas en el entorno de la Torre Monreal de Tudela. Gratuito, previa reserva de plaza en las oficinas de Tudela.