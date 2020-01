El movimiento como hábitat

Dicen que todo final es también un comienzo: ¿a qué puso fin tu anterior trabajo, la 'mixtape' 'Cierre', y qué ha detonado este cuarto disco titulado 'Álbum Uno'?

-Creo que Álbum Uno es la cul-minación de la búsqueda de la forma en la música. Yo vengo y perte-nezco al rap y siempre me he preo-cupado más por el contenido, pero durante esta etapa sí que buscaba nuevos sonidos, juntarme con nue-va gente, aprender... Y creo que ha sido justamente eso, una etapa de aprendizaje. Y a eso pone fin.

-Un proceso en el que has trabajado con una banda y con la colaboración de artistas como María José Llergo, Natos, Vic Mirallas, David Ruíz y Sule B. ¿Complejo, diferente y enriquecedor?

-Sí, precisamente es eso. A mí siempre me ha gustado no perma-necer estático en mi música y moverme todo lo posible porque es lo que te hace aprender: enfrentar-te a situaciones nuevas, trabajar con gente con la que no has trabajado y que tiene diferente metodología, que tiene una perspectiva distinta... Eso es lo que te va sumando y no creerme yo con la verdad, que lo sé todo. Siempre se puede aprender algo, me gusta tener esa posición en la vida. El resultado es siempre más positivo que cuando vas con los ojos cegados y con la visión de túnel, pensando que lo sabes todo.

-Es, a su vez, un variado abanico musical, donde cada canción tiene su toque, su sonido. ¿Fue un reto dar con ese ropaje musical que presenta cada tema?

-Sí, cada tema tiene un trata-miento diferente. Empezamos por ejemplo con Quema, que llega a tener una orquesta de cuerda de más de veinte personas, aparte de guitarra, bajo, etc... Y luego hay otras que a lo mejor son más elec-trónicas. Yo me siento más cómodo en el movimiento, siempre he inten-tado mostrar versatilidad –luego si lo consigo o no... no lo sé-. Que la gente no se acostumbre a que sue-no sola de una forma, sino que pre-cisamente mi espacio es el no espa-cio, el movimiento. Incluso dentro de Álbum Uno, que sí que tiene esos matices más musicales, hay temas que tienen más complejidad y hay otros que han sido más intuitivos. Lo que sí que he intentado es que tuviera cierta coherencia.

-Cuando Juancho Marqués pide un "no quieras entenderme, siénteme ('Nómada'), ¿cómo son los latidos de este 'Álbum Uno'?

-Qué metafórica la pregunta (risas). Creo que son lentos, pero acompasados.

-Atrás queda ya tu etapa en Suite Soprano y ahora, al escuchar ese "yo que quería triunfar en la música y ahora quiero vivir tranquilo ('Cuando fue la última vez')", da la sensación de que esta etapa en solitario también ha sido un giro encuanto a perspectiva y objetivos.

-La vida es un aprendizaje cons-tante y supongo que cuando eres pequeño y ves cantar a alguien en un escenario grande, sueñas con ser él algún día. Y luego la primera vez que te pasa, te das cuenta de que no te sientes como pensabas que te sen-tirías. En mi caso, en 2014 recuerdo un Viña Rock, con miles de perso-nas cantando, y bajarme del esce-nario y estar triste y con ganas de llorar. Al final creo que el éxito en la vida no es cuantitativo, sino cua-litativo más bien. Tiene más que ver con lo que te hace sentir bien y lo que te conecta con momentos de alegría, con la gente que te comple-ta de alguna forma. Antes igual per-seguía más ese tipo de éxito, de que la gente te escuche y demás, y evidentemente ahora también lo bus-co en parte por reconocimiento de tu trabajo, pero también por la par-te de sobrevivir y poder pagar las facturas. Pero una vez tengo cubiertos esos mínimos, el éxito para mí es poder dedicarme a lo que me dedico, independientemente de que venga más o menos gente. Mientras pueda hacerlo, para mí es ya un triunfo. Ya no es el hecho de llenar un estadio o dos. Llegó un punto de mi vida en que tenía ese tipo de reflexiones: cuál es mi objetivo, ¿llenar un estadio? Y una vez lo llenas, cuál es el siguiente objetivo: ¿llenar dos? ¿Y cuál es el límite? Al final esa mirada no tiene fin nunca y te va a generar insatisfacción siempre. Para mí el éxito es aprender a disfrutar del proceso, no dedicar, putea-do, todos tus esfuerzos a un resultado que pro-bablemente cuando llegue, nunca es como pensabas y entonces tus expectativas te asesinan un poco.

-Precisamente esa no pausa, ese ritmo frenético y el excesivo consumo que parece mandar hoy día es diana del tema 'Dime el lugar'. ¿Son tiempos de BigMac, en los que lo cultural es comida rápida?

-Exactamente, la forma de con-sumo ahora es rápida, en general. Nos pasa a todos. Tenemos menos tiempo para comer, para leer, para dedicar a los hijos, a los amigos... Todo es rápido y con prisas. Y lo entiendo porque a mí también me pasa, pero es cierto que de vez en cuando hay que profundi-zar en cosas que te gusten... No tie-ne que ser lo mío, sino cualquier cosa. Ese era el mensaje: que si nos quedamos en lo superfi-cial, nos perdemos un montón de cosas que merecen la pena.

-De hecho, has reivindicado tu deseo de que precisamente tus canciones y tu música superen eso y trasciendan más allá del paso del tiempo: "Todo el peso hacia mi obra, no a mi nombre", te escuchamos en 'El cielo sobre Berlín'.

-Claro, es que creo que pasa aho-ra con la música, que hay una ten-dencia X y al final ¿quién trascien-de? Yo no soy nada de la gente que tengo en la cabeza que trasciende, ni lo pretendo, pero luego ves a gen-te que trasciende, que tiene un men-saje fuerte... Y yo tengo esa imagen en la cabeza, de no pensar en mi tiempo, ya que lo que quiero hacer es algo que cuando crezcan mis sobrinos y lo escuchen, se puedan sentir identificados y orgullosos. O que pase el tiempo, yo me vaya, y que tu mensaje pueda dejar algo de valor para los que vengan después. Creo que eso es el éxito, no sé si lo conseguiré o no, pero eso es lo que pretendo: que cuando yo no esté, que mi mensaje y mi paso por el mundo no hayan sido en vano.

-Hace unos días publicaste un tuit en el que recordabas que el no haber editado tanto rap como años atrás, no significaba que no hubiera canciones escritas. ¿Se vienen nuevos temas de Juancho Marqués?

-Yo otra cosa no, pero no pue-do parar de pensar (risas). Igual que en verano saqué Summer Series, que eran tres canciones con un proceso menos cargante y barroco, más fresco y veraniego, ahora en invierno quería hacer lo mismo. Son tres temas, más win-ter y quiero recopilarlos en un vini-lo. También tengo alguna cosa más para sacar: canciones, vídeos especiales... Estoy trabajando en ello.