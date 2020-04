El Helvetia ve "muy difícil" que se pueda retomar la Liga

pamplona – El balonmano, al igual que el resto de deportes, mantiene paralizadas las competiciones debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Los últimos partidos de la Liga Asobal se disputaron a finales de febrero, antes de la celebración de la fase final de la Copa del Rey en Madrid, y desde entonces la actividad en el 40x20 está suspendida. Sin saber cuándo se podrá retomar y si será posible además hacerlo esta temporada.

En principio, la Asobal ha prolongado la suspensión de la Liga hasta el fin del Estado de Alarma decretado por el Gobierno central. En países como Noruega, Suiza, Bélgica, Eslovenia, Polonia, Suecia o Dinamarca ya han dado por finalizadas sus competiciones nacionales, algunas de ellas con descensos incluidos.

En España, el escenario es de incertidumbre absoluta y se desconoce qué decisión se adoptará. Desde el Helvetia Anaitasuna están "pendientes" de que "se tome una solución" al respecto, si bien consideran que "a día de hoy es muy difícil, por no decir imposible, que se pueda a volver a jugar", explica el responsable de balonmano del club, Javi Gracia.

"No queremos que haya incertidumbre. Anaitasuna siempre estará a favor de dar seguridad a los jugadores, a la cantera y a los aficionados. A partir de ahí, si no se ofrecen escenarios de cara a la seguridad total, nosotros no creo que podamos jugar. De momento estamos a la espera, pero no se toma ninguna decisión. Entiendo que se alargue todo para ver la perspectiva o el futuro, pero hay que centrarse en cómo saldremos de ésta", añade.

El club navarro es uno de los 15 de la Liga Asobal que, ante esta coyuntura por el COVID-19, se ha adherido a un ERTE –al igual que el resto de plantilla de la Sociedad–. El único equipo que de momento aguanta el embate es el Bidasoa Irun. Un panorama muy complicado, "no sólo en el balonmano, sino también para muchos estamentos laborales". Gracia explica, asimismo, que se han puesto "en contacto" con las Ligas francesa y alemana, donde "prevén que el próximo año va a ser muy duro, con una bajada de un 20-25% en los presupuestos de los equipos". En este sentido, vaticina que "en España no va a ser menos". "Es un indicativo de lo que nos va a tocar. Muchos patrocinadores pequeños, además, se están viendo afectados por todo esto también. Habrá que hacer, por lo tanto, un encaje de bolillos una vez más. Es una crisis que nos va a afectar seguro y que va a hacer que bajemos en presupuestos", considera.

la cantera, clave Mientras toda esta situación se resuelve y se decide retomar la Liga Asobal –aún restan 11 jornadas– o se opta por poner fin a la competición, la plantilla del Helvetia Anaitasuna continúa con sus sesiones de preparación en casa. Dos de los jugadores lo hacen desde sus países de origen. Es el caso del central serbio Mladen Krsmancic y del portero sueco Henrik Nordlander.

El meta nórdico jugará la próxima temporada en el IFK Ystad de la Liga sueca, por lo que es una de las bajas seguras del club navarro. Ahora está por ver quién le sustituirá bajo los palos. El joven canterano Marcos Cancio ya lo ha hecho este mismo curso en algunos encuentros y con buena nota además. Ante el panorama que se abre como consecuencia de la crisis del coronavirus, Anaitasuna es consciente de que deberá apostar aún más si cabe por la gente de casa. "Si hay algún jugador que pueda tirar la puerta, es el momento de hacerlo. Este tipo de situaciones va a hacer que tiremos aún más de la cantera y estaremos encantados de hacerlo. Es verdad que Cancio ha respondido y lo que nos queda ahora es seguir trabajando con él para que nos ofrezca garantías de que en algún momento puede llegar a la Asobal, que es para lo que se invierte en el hecho de trabajar también", destaca Gracia.

Continuidad de Iñaki Aniz. En los últimos días han sido insistentes los rumores de que Quique Domínguez podría ocupar el banquillo del Helvetia la próxima temporada, sobre todo tras conocerse que el técnico gallego no continuará dirigiendo al Acanor Atl. Novás, de la División de Honor Plata, al finalizar el curso. Desde el club navarro, sin embargo, aseguran que aún "no se va a decidir nada". "Iñaki (Aniz) tiene contrato prorrogable para el año que viene –firmó por dos campañas con opción a una tercera– y ahora no es el momento de tratar esta historia. Debemos juntarnos para hablarlo y no sabemos qué va a pasar con toda esta situación que atravesamos", zanja Javi Gracia.

Ander Torriko, un jugador que interesa. Uno de los posibles refuerzos de Anaitasuna para la próxima temporada es Ander Torriko, central del Sinfín cántabro. El responsable de balonmano del club navarro reconoce que el de Zumaia es "un jugador interesante para nosotros" y que puede encajar con la "filosofía" de la entidad. No obstante, añade que "ahora nos están colocando jugadores y es normal. Pero en estos momentos debemos centrarnos en la situación actual", insiste.

Krsmancic y Nordlander, en sus países. El central serbio Mladen Krsmancic y el portero sueco Henrik Nordlander, que el año que viene jugará en el IFK Ystad de su país, han regresado a sus lugares de origen.