Eskibel y Sagardoy repiten en Dicastillo

Pamplona – La tercera prueba de la Copa Caja Rural de BTT tuvo los mismos protagonistas que la segunda. Iker Eskibel (Oreka) y Estíbaliz Sagardoy (Saltoki Conor) repitieron en Dicastillo las victorias conseguidas en Fitero. Esta vez, no obstante, tuvieron que apretar más los dientes.

La tercera prueba de la Copa Caja Rural de BTT supuso la consolidación de Esti Sagardoy al frente de la clasificación general absoluta de la prueba. La sub-23 salía fuerte, esta vez sin esperar a la junior Edurne Izcue, con quien había protagonizado las carreras anteriores. "Desde el principio me he visto fuerte y ya después del primer bucle he decidido apretar e irme en solitario" explicó Sagardoy tras la prueba, "Cuando he visto que estaba Olatz Odriozola en la salida, sabía que tenía que controlarla porque me ha ganado más de una vez, pero una vez que he apretado, he abierto hueco y he podido llegar a meta con ventaja". La guipuzcoana Olatz Odriozola (Bizikleta.com) trató de seguir la rueda de Esti Sagardoy, pero la líder tenía buenas piernas en Dicastillo y pronto la dejó atrás. Ordiozola ocupó así el segundo cajón del podio, que completó en tercera posición Isabel Montañes.

En categoría masculina, la prueba estuvo mucho más apretada y hasta el final de la última vuelta no se conoció a su vencedor. Abría fuego Iñigo Sagardoy (Saltoki-Conor) tratando de hacer una primera selección y estirando el grupo en las primeras vueltas. Tras él se fueron Dario Silvestre (SH Metalgraf) y Jesus Torres (Saltoki Conor). Los tres marcaron el ritmo de las primeras vueltas, hasta que al final de la 5ª vuelta Torres tuvo un problema mecánico que lo descolgó. Eskibel entró en meta sorprendiendo a los espectadores que daban por hecho un esprint entre Sagardoy y Silvestre. Iñigo Sagardoy, entraba apenas unos segundos después de Eskibel, que además le arrebataría el mallot de líder absoluto.