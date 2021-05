Mikel Landa será operado este viernes en un centro hospitalario de Gasteiz de las fracturas padecidas (clavícula izquierda, escápula y cinco costillas del mismo costado) en la caída que sufrió en la etapa de este miércoles. Una vez recibida el alta del hospital de Riccione, el corredor volará en un vuelo privado desde Rimini al aeropuerto de Foronda para ser intervenido este viernes por la mañana. El corredor regresa así lo antes posible desde Italia para recuperarse de las lesiones que le han provocado la caída en el Giro. Al corredor le diagnosticaron fractura de la clavícula izquierda, la escápula, así como de cinco costillas. "Eso es lo que se ve claro, pero queremos saber si hay afectadas otras partes de su organismo y preferimos que le exploren al detalle en casa", han explicado a este periódico desde el entorno del ciclista, que se encuentra desmoralizado tras la caída. "Está hecho polvo, no solo físicamente", han comentado las mismas fuentes, que han asegurado que la idea es trasladar a Landa lo antes posible a casa. Sin más dilación. "Queremos trasladarle ya y que hoy mismo pueda estar en casa". Dicho y hecho.

El equipo del corredor, Bahrain, ha fletado un avión privado para el vuelo del ciclista a casa. "El equipo se ha volcado en Mikel y desde las tres de la madrugada han estado gestionando su regreso", han señalado desde el entorno del ciclista. El avión aguarda a Landa, pero son necesarios los permisos de vuelo y otra clase de documentos para poder tomar la aeronave. "No es tan fácil, pero lo hemos conseguido", sugieren desde el entorno del ciclista, vapuleado otra vez por las caídas. Además con graves consecuencias. "Es que no es que te caigas y tiras para delante, se ha hecho mucho daño. No le dio tiempo a hacer nada. Fue pura mala suerte. La caída da más rabia aún porque estaba muy bien, como demostró en la primera etapa de montaña del Giro", se ha lamentado su entorno.

DOMBROWSKI NO SALE

Landa, que sufre la rotura de la clavícula y varias costillas de la parte izquierda de su cuerpo, se vio obligado a abandona la carrera este miércoles. Joe Dombrowski, que se vio involucrado en la caída de Landa, no ha tomado la salida en la sexta etapa del Giro. El norteamericano, cuya maniobra provocó el accidente al cambiar de dirección en el último instante para evitar la isleta señalada por un miembro de la organización contra el que chocó, sufre una conmoción cerebral que le afecta el sentido del equilibrio aunque pudo concluir la jornada. De regreso a casa, aún no existen plazos concretos y su participación en el Tour, que comenzará el 26 de junio, está en suspenso. La caída ha roto el calendario de Landa, que deberá recomponer su cuerpo antes de fijarse cualquier otro objetivo.