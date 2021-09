La rabieta y el racismo

En un párrafo

Si cuando ganas eres Supermán y cuando pierdes eres un niño malcriado que se coge rabietas y patalea, quizás es que el problema no lo tiene tu equipo sino tú. El triste espectáculo que Miguel Ángel López dio el sábado en la Vuelta, con su espantada al ver que perdía el tercer puesto en la general, fue algo tan bochornoso que nadie debería sacarle la cara. Pero, para nuestra sorpresa, no solo hay quien lo hace –al parecer, la culpa de que no estuviera atento al corte fue del Movistar– sino que varios periodistas colombianos están acusando al equipo de racismo. Como suena. Según esas mentes preclaras, el Movistar no ficha a los colombianos (Rondón, Urán, Anacona, Quintana, Alba, Rubio, López...) para ganar carreras con ellos sino para putearlos (con perdón), una conjura de un pérfido equipo español para arruinar toda la calidad del ciclismo colombiano. Las tonterías que hay que leer en medios supuestamente serios.