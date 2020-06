Un equipo que nunca caminó solo

londres – Treinta años. Una eternidad es lo que han tenido que esperar los aficionados del Liverpool para volver a ver a su equipo ganar una liga. Algunos nunca habrán podido presenciarlo por haberse ido antes de tiempo, para otros esta será la primera vez y muchos disfrutarán de todos los años de espera.

Los hinchas reds han tenido que vivir todo tipo de momentos duros para conseguir, al fin, reinar. La última vez que lo hizo fue en la temporada 1989-1990, cuando Ian Rush, Kenny Dalglish y Bruce Grobbelaar campaban por Anfield.

Desde entonces han ocurrido muchas cosas por la ciudad costera del norte de Inglaterra. La más importante probablemente ocurrió aquella misma campaña, cuando el fútbol se ensombreció ante una de las mayores tragedias de la historia. La avalancha de Hillsborough manchó la historia del club y las 96 víctimas de aquel día son un recuerdo eterno en una de las fachadas de Anfield.

un resbalón fatídico Algunos, como Brendan Rodgers, se quedaron al borde de la gloria. El Liverpool se ha quedado en cinco ocasiones al borde del título en estos 30 años, pero ninguna tan dañina como la de 2014.

El equipo liderado por Steven Gerrard y Luis Suárez seguramente merecía aquella liga, que fue a parar a las garras del Manchester City, pero el resbalón del capitán ante el Chelsea, el gol de Demba Ba, la trampa de Mourinho y el descalabro ante el Crystal Palace, desperdiciando un 0-3, echó por la borda el título que Gerrard siempre mereció.

klopp cambió todo El fichaje de Jürgen Klopp como entrenador fue el momento de reflexión, un cambio de mentalidad total. Su estilo, su manera de tratar a las estrellas en el vestuario y la planificación de la plantilla, sin grandes gastos a excepción de los aciertos de Virgil Van Dijk y Alisson Becker, se han convertido en los pilares de un título histórico, que lleva amarrado prácticamente desde navidades, manteniendo una ventaja habitual de más de 20 puntos sobre el máximo perseguidor, el Manchester City.

Un equipo vertiginoso, con un once que los aficionados reds ya se saben de memoria, el del mejor equipo del mundo. Alisson, Robertson, Van Dijk, Joe Gómez, Alexander Arnold. Fabinho, Wijnaldum y el capitán, el sucesor de Steven Gerrard, Jordan Henderson. Y los tres de arriba. Vaya tres. Roberto Firmino, Sadio Mané y Mohamed Salah.

No podrá sonar el You'll Never Walk Alone, con 60.000 bufandas rojas al cielo, para celebrarlo. Pero Liverpool es una fiesta en plena pandemia.

jürgen klopp

"es quitarse una mochila pesada"

Técnico. El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, se mostró satisfecho porque el club "se ha quitado de encima una mochila pesada" después de coronarse campeón de la Premier League por primera vez en los últimos 30 años. "El Liverpool se ha quitado de encima una mochila pesada, la historia ya no es una carga, la historia es ahora nuestro maravilloso trasfondo, es la base de lo que estamos haciendo", señaló Klopp. "Necesitábamos que nuestros seguidores nos diesen la oportunidad para encontrar nuestro propio camino, y eso sólo fue posible porque nadie perdió la paciencia con nosotros en ningún momento", celebró.