El CD Tudelano ya es SAD

tudela – "A partir de hoy comienza una nueva etapa". Con estas palabras el nuevo presidente del Tudelano explicó lo que significa que desde ayer, martes 26 de octubre, el club es ya una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) en la que el presidente es Alejandro Ghirardi, vicepresidente Javier Marco y en el que entra un nuevo accionista, el empresario chileno Víctor Vives, como "socio estratégico" que buscará "desarrollar una parte del club que nos permitirá apoyar nuevas adquisiciones para ser más competitivos".

Según explicaron ayer la intención es que Vives se ocupe de los aspectos más comerciales que puedan dotar al club de nuevos ingresos y con acciones para la captación de nuevos socios y el fichaje de nuevos jugadores (para tratar de escapar del descenso). Algunos de los movimientos que prevén es la realización de "nuevas formas de entretenimiento" en el ámbito del ocio y de la cultura, según indicó Vives, aunque no quisieron ser más concretos. Su objetivo, de cara a reforzar a la entidad es tratar de doblar los 550 socios actuales, "me gustaría todos los posibles, pero la realidad de Tudela es entre 1.000 y 1.500, que es lo máximo que han tenido. No me pidan más de lo que tenía antes".

El presidente explicó que una vez terminado el "proceso de transición, que ha sido bastante difícil" y se hacen cargo del club como Sociedad Anónima van a comenzar las reformas. "Nos han apoyado mucho pero no hemos podido desplegar toda nuestra fuerza. A partir de ahora si, con este plan ambicioso que podemos llevar a cabo para transformarlo en un club profesional. Ese es el objetivo", aseguró el nuevo presidente.

El CD Tudelano en este momento es último de la clasificación, con 2 puntos logrados merced a dos empates en los 9 partidos disputados. Ghirardi señaló que es consciente del momento que está viviendo el club por lo que aseguró que "ahora la urgencia es la parte deportiva, aunque no dejamos los otros aspectos". En este sentido anunció que van a realizar varias incorporaciones a la plantilla antes de diciembre, si bien no quiso adelantar nombres ni las líneas a reforzar. Ante un posible descenso, en el que se empieza a pensar dada su posición, el presidente señaló que eso no pone en peligro su proyecto "vamos a poner nuestra energía en la parte deportiva" aunque, añadió que "no dependemos excesivamente de los resultados deportivos. Tenemos proyectos a largo plazo, pero hay que resolver lo urgente que es el tema deportivo". En este sentido recordó lo anunciado de pasar a Segunda A en cinco años.

Con respecto al estadio indicó que está en conversaciones con el Ayuntamiento, "cuando se pongan las luces nos pondremos a trabajar para ver cómo podemos gestionar el estadio sin alterar interrumpir ningún proyecto" y volvió a señalar que "nosotros queremos el césped natural, pero lo hablaremos con el Ayuntamiento". Hay que recordar que Toquero anunció que tendría césped artificial como un elemento clave para que el estadio tuviera otros usos, si bien la RFEF obliga a tener césped natural.

"No dependemos excesivamente de los resultados, el proyecto es a largo plazo" alejandro ghirardi presidente del CD Tudelano