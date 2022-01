¿Quiénes más han destacado en el Torneo Interescolar?

Aitana Vives, mejor jugadora

El colegio Luis Amigó se llevó el Torneo Interescolar de la modalidad femenina tras vencer a Sagrado Corazón y además una de sus jugadores fue elegida como mejor jugadora del campeonato. Es el caso de Aitana Vives Marculeta, que con un total de nueve goles ha ayudado a su equipo a conseguir el galardón. "Estoy muy contenta de haber conseguido este premio porque no es nada fácil legar hasta aquí. La verdad que no me lo esperaba pero bueno, estoy muy contenta", afirmaba Aitana.

Sergio Nuin, mejor jugador

A pesar de la derrota en la final disputada ante el Juan Bautista Irurzun de Peralta, Sergio Nuin, sobrino del ex rojillo César Azpilicueta, procedente del colegio San Cernin de Pamplona ha sido elegido como mejor jugador del Torneo Interescolar. Con un total de trece goles ha concluido Nuin el campeonato, que afirmó que "es muy difícil que en un torneo con 64 equipos haber acabado segundos. La verdad que no me lo esperaba, pero estoy muy contento y se lo tengo que agradecer al equipo en general".

Mara Amezcoa, mejor portera

A pesar de haber caído derrotada en la final disputada ayer en Tajonar ante el colegio Luis Amigó, Mara Amezcoa, portera del colegio subcampeón (Sagrado Corazón) ha sido elegida como la mejor guardameta del Torneo Interescolar de la modalidad femenina. En la fase final fue decisiva en el partido de cuartos de final donde su equipo superó por la mínima al Bernat Etxepare. También lo fue en semifinales, en un vibrante encuentro en el que las subcampeonas superaron al Buztintxuri.

Abel Elizalde, premio al mejor portero

Tras la conclusión del Torneo Interescolar, el joven navarro Abel Elizalde, que forma parte del colegio La Compasión, que se llevó el tercer puesto ante el Patxi Larrainzar, ha sido seleccionado como mejor portero del torneo gracias a sus numerables y fundamentales intervenciones defendiendo la portería de su equipo. Abel fue también una pieza clave en el triunfo en la mañana de ayer en Tajonar ante el Patxi Larrainzar, donde se impusieron por dos goles a cero.

Aiora Velasco, máxima goleadora

Tras la entrega de premios una vez culminado el Torneo Interescolar organizado por la Fundación Osasuna, Aiora Velasco, jugadora del colegio Hermanas Úriz Pi de Sarriguren, ha conseguido llevarse el premio a la máxima goleadora del campeonato, con un total de quince goles llegando su equipo a los cuartos de final. Contaba Velasco: "Estoy muy contenta por haber conseguido este premio. Me quedo con un gol que metí de falta desde casi del centro del campo", concluyó.

Enrique Almendáriz, mejor goleador

Con un total de 22 goles anotados en todo el Torneo Interescolar de la modalidad mixta, Enrique Almendáriz, del colegio campeón Juan Bautista Irurzun se ha proclamado como el máximo goleador del campeonato. El joven chaval anotó cuatro de los cinco goles que transformó su equipo en la final de ayer ante San Cernin. "Me ha hecho mucha ilusión llevarme el trofeo, tanto individual como grupal. Se lo agradezco tanto a mis amigos como a mi familia. Sin ellos no hubiera sido posible", afirmó.