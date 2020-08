Aintzane Gorría: "Más fácil es prohibir que hacer PCR"

pamplona – Aintzane Gorría, luchadora navarra, denunció a través de su cuenta de Twitter que "España es el único país del mundo que no está permitiendo los entrenamientos a deportes de contacto". Actualmente, la miembro de la selección española de lucha se está preparando para clasificarse en los Juegos Olímpicos de Tokio. "Solo me permiten empezar a entrenar un mes antes de participar en una concentración y llevo seis meses parada, es como si me hubiera lesionado y hubiera pasado por quirófano", declaró la navarra.

La situación actual de la lucha en nuestro país tiene como consecuencia que Aintzane juegue con desventaja respecto a la clasificación en los Juegos de Tokio. En el resto de países del mundo, los participantes se están preparando para poder conseguir una plaza para el próximo año en la capital de Japón. "Llevo cuatro años preparándome a un nivel altísimo y dejando atrás muchas cosas para poder clasificarme y ahora el resto del mundo juega con ventaja", aclaró la preolímpica.

Aintzane Gorría vino a Navarra para poder entrenar ya que en Madrid –lugar donde reside– no se lo permitían. A partir del día 15 de agosto, la Comunidad Foral dejaba entrenar de forma conjunta a los deportes de contacto, pero lo ha retrasado hasta mediados de septiembre debido a los rebrotes por coronavirus. "Nos llevan mareando desde que empezó esta pandemia. Es más fácil prohibir los entrenamientos que hacer pruebas PCR o grupos burbuja", sentenció.