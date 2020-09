Preparación sin contacto hasta el 1 de octubre

pamplona – Navarra retrasa el inicio de los entrenamientos con contacto de equipos de medio-alto contacto hasta el 1 de octubre, después de que el Instituto Navarro de Deporte publicara ayer una resolución en ese sentido, el mismo día en que muchos equipos iban a comenzar su preparación con normalidad.

La única salvedad es la de aquellos clubes que compiten en una competición o categoría de ámbito estatal, ya que en tal caso los equipos que lo hagan pueden entrenar con normalidad.

"La resolución llega después de la aprobación la semana pasada de las medidas generales del Gobierno. Nosotros estamos al hilo con Salud, así que se ha modificado la línea para 15 días", explica Miguel Pozueta, director gerente del Instituto Navarro de Deporte.

Sobre el por qué se comunicó la resolución ayer, el mismo día en que se podían comenzar los entrenamientos de contacto, Pozueta explica: "Se ha decidido hoy (por ayer) porque hemos estado toda la mañana en conversaciones con Salud y se han marcado estas fechas".

"En Guipúzcoa, como ha hecho Vizcaya, Álava, Murcia o La Rioja van a dejar entrenar, pero las competiciones en edad escolar se van a ir a enero", comenta sobre las diferencias entre comunidades. En Navarra, en el caso de los Juegos Deportivos –cadetes y categorías inferiores–, "se van a hacer planteamientos de que puedan empezar". "Tenemos que ver cómo se desarrolla todo en estos 15 días. Si se toman otras medidas o qué. Por lo que he oído, el miércoles (mañana), en el Consejo de Gobierno, se van a tomar más medidas, y no se si nos afectará a nosotros o no".

En equipos que compitan en categoría estatal "se respetará" lo que marquen las distintas federaciones españolas. "En esas competiciones sólo vamos a decidir en el tema de la entrada de público a los recintos".

¿nuevos retrasos? Después de dos retrasos –en un principio la actividad normal iba a regresar el 15 de agosto–, Pozueta asegura que si vamos "en una línea positiva es seguro que no se volverá a aplazar". "Si nos mantenemos en las cifras de ahora... Vamos a ir según lo que marque Salud. Si nos dicen que todo está más controlado habrá otra resolución para dejar más libertad a los equipos".

"No se puede hacer a última hora. Creo que ha habido tiempo suficiente para prepararlo" rafa del amo Presidente de la FN de Fútbol