Paula Remírez: "Soy árbitra, pero me considero una deportista más y también sueño con llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio"

Pamplona – Paula Remírez Ruiz (Pamplona, 30/3/1983) acaba de terminar un curso de arbitraje organizado por la Federación Mundial de Taekwondo y realizará otro a finales de este mes. La árbitra y competidora de Poomsae (técnica) –donde ha sido campeona de España– tiene muchas opciones de ser una de las juezas que acudan a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. La navarra, que lanzó el txupinazo de San Fermín en 2017 como voluntaria de la DYA, quiere cumplir su sueño y acudir a una cita olímpica en un año marcado por la pandemia.

¿Cómo ha afectado la pandemia al taekwondo?

–Somos deporte de contacto y hemos sido los últimos en regresar a los entrenamientos, y, justo cuando lo habíamos hecho, han vuelto las restricciones más severas. Ahora, estamos entrenando en grupos de máximo seis personas incluido el entrenador, sin contacto, con mascarilla€ Las competiciones nacionales están totalmente paradas por orden del CSD. Las internacionales ranqueables (las que otorgan puntos de ránking) las han suspendido o aplazado. Ahora, a final de noviembre, quieren celebrar el primer Campeonato de Europa de Clubes en Croacia. Las medidas sanitarias para todos los asistentes son severas. Suponen gastos extras que hay que asumir. Por ejemplo, te exigen una PCR negativa 48 horas antes de la llegada al país que por supuesto tienes que asumir tú más los medios de protección individual que necesites (mascarillas, guantes€). Espero que lo puedan celebrar sin problemas. La gente tiene muchas ganas de volver a las pistas.

Las artes marciales han sufrido un gran parón. En el caso del taekwondo, ¿crees que se podría retomar algo de competición? ¿El Poomsae quizás?

–La competición de combate se ha parado por completo desde que empezó la primera ola. De hecho, yo creo que estuve en el último campeonato oficial que se celebró. Fue en marzo en Costa Rica, en el Preolímpico Panamericano. La competición de Poomsae no ha sufrido tanto como la de combate, porque ha sido más fácil adaptarse a la situación. Se han realizado muchos campeonatos online. El tipo de competición ayuda a que se pueda adaptar a las circunstancias. Obviamente, no es lo mismo que la competición en tapiz, en el pabellón. La tensión no es la misma. Incluso para el árbitro no es igual. Pero había dos opciones: parar o adaptarse. Creo que ha sido una buena decisión optar por esta clase de campeonatos. Incluso se ha realizado el campeonato de España online, un Europeo, y ahora van a realizar el campeonato del mundo online. Todos ellos con carácter oficial.

De todas formas, un árbitro si no hay competición, poco puede hacer ¿no?

–Poco puede hacer. Yo soy árbitro de las dos disciplinas: Poomsae y Combate. Me ha tocado también arbitrar campeonatos de poomsae esta temporada. Respecto al combate€ lo poco que hemos hecho oficialmente es formación. Hemos tenido varias sesiones formativas los árbitros que estamos en el proceso de selección para los JJOO de Tokio 2020 para intentar no perder el nivel. Pero está claro que necesitamos arbitrar, lo mismo que un futbolista necesita jugar para estar a su máximo nivel. No vale sólo con estudiar el reglamento y aprenderse las tácticas de memoria. Hace falta tocar balón, como dirían los expertos. Nosotros necesitamos pistar la pista y recuperar sensaciones.

Usted ha aprovechado para seguir formándose y acaba de realizar un curso de Educador Internacional. ¿En qué consiste y cuál sería la función de un Educador Internacional?

–En la federación mundial están apostando por la formación en todos los estamentos. Árbitros, coach, deportistas€ El departamento de Formación de la Federación Mundial de Taekwondo está preparando un plan formativo muy atractivo enfocado para cada grupo, con varios niveles, dependiendo del nivel de los campeonatos a los que se acude. Es una formación que, por ejemplo, para los coach o entrenadores, es obligatoria tener si quieren participar en los campeonatos oficiales ranqueables. Es por eso que la federación mundial está formando a formadores para impartir dichos cursos. Yo, ahora, estoy certificada para dar clases a nivel mundial en cualquiera de los cursos que el departamento de Formación está desarrollando.

Y nada más acabar esto le acaban de ofrecer, de forma gratuita, acudir a otro curso ¿De qué se trata en esta ocasión?

–Es el curso de Delegado Técnico. Es la primera vez que se va a realizar.

¿Qué es un Delegado Técnico de la World Taekwondo?

–Un delegado técnico es la persona que vela para que en un campeonato se cumpla el reglamento en todos los aspectos del mismo, desde el pesaje, horarios, espacios, normas de conducta hasta árbitros, oficiales y los procedimientos de la competición. Es el único que tiene potestad para modificar aspectos del reglamento en una competición para el correcto funcionamiento de la misma.

Será el 24 y 25 de este mes y usted estará acompañada del gallego Marco Carreira. Parece que los técnicos españoles tienen buena reputación en el ámbito internacional.

–Si. España está bastante bien reconocida a nivel internacional en general en todos los aspectos: deportistas, técnicos, árbitros, oficiales€ Marco Carreira fue técnico de la selección española durante mucho tiempo. Tiene mucha experiencia como técnico a nivel internacional. Ha estado también en JJOO. Puede aportar mucho a nuestro deporte. Es un lujo tenerlo dentro del barco, aunque esta vez capitaneando otra fragata, y no dirigiendo a los deportistas.

Antes del verano estaba usted en la recta final para saber si acudía a los JJOO de Tokio. ¿Cómo está ahora esta cuestión? ¿Faltaba algún paso?

–Como en marzo se paralizó todo, el proceso olímpico sufrió la misma suerte. Está todo en stand-by. El 14 de marzo volví de Costa Rica de realizar mi último campeonato evaluable para mi proceso olímpico. Todavía quedan por realizarse los Preolímpicos Europeos y Asiáticos, que servirán para evaluar a otros compañeros. Cuando se realicen, comunicarán quiénes son los elegidos que acudirán a Tokyo 2021.

Estas llamadas de la World Taekwondo ¿pueden dar a entender que está muy cerca de alcanzar ese objetivo?

–Estas llamadas sólo dan a entender que les gusta cómo trabajo, y que no sólo lo hago bien en el arbitraje (ríe). No creo que se pueda generalizar y pensar que por estar incluida en el tema formativo ya voy a tener más opciones para acudir como árbitro. Yo no lo veo así. De hecho, para ser educador o delegado técnico no hace falta ser árbitro. Estamos árbitros, pero también hay deportistas, entrenadores€

¿Cuándo se sabrá la lista definitiva de los jueces que acudirán a Tokyo el próximo verano?

–Creo que ni en la propia Federación Mundial saben cuándo van a poder decir la lista de los seleccionados. Primero se tienen que celebrar los preolímpicos continentales que no se han podido celebrar por la pandemia, y después ya nos dirán algo.

¿Qué supondría para el taekwondo navarro en general y para usted en particular acudir a los JJOO?

–Para mí sería un gran objetivo cumplido. Para todo deportista uno de los mayores sueños es poder acudir a una cita olímpica. Yo me considero deportista. El arbitraje exige preparación, entrenamiento, competición€ Se da además la particularidad que en nuestro deporte, para ser árbitro primero tienes que ser deportista. Para optar al cinturón negro hay que realizar primero un curso de árbitro. Conforme adquirimos más conocimiento con los DANes, tenemos que realizar un curso de árbitro de mayor nivel (se exige sólo hasta árbitro nacional). Por lo que la etiqueta de deportista, a la figura del árbitro, es algo que nosotros llevamos de fábrica.

Regresando a lo más cercano, ¿cómo está viviendo personalmente esta situación motivada por el coronavirus? ¿Qué es lo que más le está faltando durante todos estos meses?

–Me está faltando€todo (ríe). La actividad de antes. Los campeonatos, por ejemplo. Antes teníamos campeonatos regionales, nacionales e internacionales. Ahora no hay nada de nada. Ni siquiera se puede entrenar en condiciones.

¿Qué es lo que más echa de menos en su práctica deportiva?

–Ahora mismo, lo que más echo de menos es no poder tener campeonatos en los que poder practicar. El problema no es que no haya a nivel internacional, es que a nivel nacional tampoco hay nada. Pero es que ni a nivel regional nos permiten juntarnos para poder arbitrar y practicar. Está siendo casi un parón total. Los deportes de contacto estamos siendo muy castigados por la covid.

Dentro de todo lo malo que nos está tocando vivir, ¿Cree que podemos sacar algo positivo?

–Sí. Como he dicho, hay que ver lo positivo de cualquier situación. Creo que a partir de ahora vamos a valorar mucho más el juntarnos con nuestros seres queridos. Vamos a dar más importancia a cosas que antes no le dábamos, o pensábamos que no la tenían. Y también disfrutaremos más de nuestro deporte.

