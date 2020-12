La necesidad vital de volver a competir en Navarra

Tres federaciones navarras desean un regreso a los Campeonatos si la pandemia no se agudiza

el Instituto Navarro de Deporte flexibilizó las medidas restrictivas sobre el deporte la semana pasada. Pablo Bretos (presidente de la Federación Navarra de Baloncesto), Andrés Garde (presidente de la Federación Navarra de balonmano) y María Ángeles Urmeneta (presidenta de la Federación Navarra de Taekwondo) se reunieron para analizar todas las dificultades que llevan atravesando durante los últimos nueve meses, la situación actual y el futuro, con una petición clara: necesidad de competir. Eso sí, siempre que la situación de pandemia sea como la actual. Responsabilidad ante todo. Reclaman, además, la necesidad del eje vertebrador del deporte en la sociedad y principalmente en la juventud para poder evitar otros problemas que derivarán a futuro.

Alertan de esa necesidad de competir para intentar reenganchar a la gente en el deporte, ya que se están encontrando con descensos importantes, especialmente en la franja de la adolescencia y en las mujeres. Se les nota esperanzados tras muchos meses "muy duros" en las que han tenido que tomar medidas drásticas con sus empleados y desean que "poco a poco" todo vaya a mejor. Los tres coinciden en el deseo de cara al 2021. "La vacuna". La necesitan para poder volver a competir con normalidad.

Van nueve meses de pandemia. ¿Cómo lo han vivido?

María Ángeles Urmeneta:–En Taekwondo nos tocó dejarlo todo a medias. Llegaban los meses de más actividad deportiva y hubo que pararlo todo. Al principio pensábamos que en un tiempo corto volveríamos a la acción, pero pronto vimos que era imposible. Todos nos volvimos locos, no sabíamos qué hacer. No solo era la competición, fueron también los clubes, que estaban cerrados y no tenían ingresos económicos. Empezaron a haber problemas. Marzo, abril, mayo y junio fueron una locura. No sabíamos qué iba a hacer el IND con los presupuestos. Fueron meses muy complejos en lo económico en los que se nos pasaron por la cabeza muchas cosas.

Andrés Garde:–Estábamos en un momento de incredulidad, no sabíamos a dónde íbamos a ir. Te quedas en casa, vale, pero eso se va a alargando y todo se complica ya que estás en medio de la competición. En balonmano se suspendió todo y nos entraron las dudas sobre el futuro. Los presupuestos ya estaban preparados€ Luego salieron las medidas y las regulaciones. Nuestros dos empleados se acogieron al ERTE. Tuvimos que tomar decisiones en momentos complicados cuando, además, tampoco sabíamos hacia dónde iba todo. Hoy es el día en el que seguimos sin saber adónde vamos a llegar.

Pablo Bretos:–Nosotros también aplicamos un ERTE y la enorme voluntad de mantener las subvenciones por parte del IND nos va a permitir terminar el año, aunque seguimos en ERTE. Estamos en una situación complicada. En lo deportivo fue duro. Primero pensamos que se podría volver y ahí nos concentramos en hablar con los clubes y en tener reuniones con la FEB para ver si se podían retomar las fases de ascenso, que al final tampoco se pudieron hacer. Por ello decidimos mantener ascensos, pero no descensos. Tuvimos después un momento de euforia, pero se cortó de raíz al no permitir el contacto, y entramos un poco depresión. Ahora hemos lanzado el Skill Challenge y estamos en una fase más positiva, al poder entrenar hasta las 22.00 y hacer contacto en interiores.

¿Han notado un bajón de licencias en sus respectivas federaciones?

M.A.U.:–En taekwondo no arranca, hay muchos clubes parados. En el número de licencias no voy a decir que un 50% menos, pero nos falta más de un 40. Eso nos complica este año y el que viene. Está la ilusión de que podemos empezar a entrenar con contacto. Además, lo de la hora es fundamental ya que muchos universitarios y trabajadores no llegaban a entrenar. Esperemos que con esto se aumente, pero está habiendo y va a haber descenso en las licencias.

A.G.:–En balonmano estamos sin licencias, solo están hechas las de Nacional, que dependen de la Española. Ahora vamos a intentar con las séniors nacionales el 23 de enero. En un principio, cuando intentamos salir para octubre, ya notamos que casi una decena de equipos no salían, por miedo a los contagios o por otras circunstancias. Pero, por otro lado, nos anima ver que la gente quiere salir y quiere jugar. Yo ni voy a demostrar ni a dejar de demostrar, pero parece que en el deporte no está habiendo incidencias de contagio. No voy a romper una lanza, pero eso parece.

P.B.:–Nosotros empezaremos ahora con las licencias, pero sí que estamos detectando una bajada importante en cadetes, junior y, sobre todo, en mujeres. Que son precisamente las edades más complicadas. Además, son los perfiles diana donde se centra esa promoción y es donde estamos viendo que más puede caer. De ahí la importancia de empezar a competir.

Y ahora, ¿cómo están?

M.A.U.:–No queda otra que ser optimista. El que se vaya abriendo las puertas es importante. Pero también es importante que se nos utilice. Que el deporte es salud y a veces se toman medidas muy tajantes que no están avaladas científicamente. Que se apoyen en el deporte ya que es necesario para todo: salud mental, obesidad€ problemas que se van a ver en el futuro. Siempre y cuando esto no esté descontrolado, claro está. Que se agarren al deporte. Es una contradicción que se hagan campañas en redes sociales apelando al deporte pero que luego no nos dejen movernos. Que el deporte es bueno, que no pedimos hacer lo que queramos, que vayamos paso a paso, pero que sumemos en positivo.

A.G.:–Los deportes de contacto hemos sido los más paganos. Escuchas otras federaciones y dicen que han aumentado licencias, me quedo sorprendido. No sé, nosotros esperamos a ver qué hace el IND con los Juegos Deportivos, si los va a sacar o no adelante. Tendremos que volver a hablar de las subvenciones ya que 2021 puede ser peor que el 2020. Sí que creo que están apostando por el deporte desde el IND, pero que lo tienen muy difícil. Ellos seguro que son los que más asustados han estado, pero ya es hora de que echemos andar. Como ha dicho María Ángeles nos van a venir otros problemas a futuro. Siempre será mejor que la juventud esté haciendo deporte controlado a que esté haciendo otras cosas.

P.B.:–Quiero ser optimista. El deporte es salud. Contribuye a prevenir enfermedades, tanto físicas como mentales. En el IND lo tienen que ver. Y que tenemos que dar el paso de competir. ¿Por qué? Por que estamos en un momento delicado, ya van muchos meses, y necesitamos que la gente se reenganche. Es importante que si después de Navidad todo va bien, y ojalá así sea, comencemos a competir. Eso es lo que necesitamos para poder volver a enganchar, tanto nosotros como los clubes, a la gente.

¿Cómo afrontan el futuro?

M.A.U.:–Las Navidades van a ser fundamentales para el deporte. Si hay repunte no sé si nos van a dejar hacer nada. Hay que competiciones que se están retrasando y recuerdo que hay JJ.OO. Hasta ahora hemos salvado la moral de la gente, con esfuerzos para que no se sientan solos. Ahora que se abre la puerta al contacto, si luego se cierra todo, vamos a caer en picado. Pero no quiero pensar en eso.

A.G.:–Ahora mismo estoy esperanzado. No quiere ni pensar en la tercera ola. Prefiero pensar en la vacuna. Como mucho nos volverán a parar, pero hemos conseguido arrancar con el contacto. Se estaba yendo mucha gente porque ya estaba cansada y aburrida de entrenar sin contacto. Me voy a mojar, que sí, que la gente nos estamos dando cuenta de que esto es un problema muy serio y no van a ser Navidades como siempre.

P.B.:–Yo también lo quiero ver con optimismo. La vacuna va a comenzar ya y confío que eso dé un descanso hospitalario. Tenemos el riesgo de la Navidad pero espero que no se dispare de nuevo, así quiero pensar que en el horizonte de mediados de enero estaremos jugando.

"Ya es hora de que echemos a andar. Mejor que la juventud haga deporte controlado que otras cosas" Andrés Garde Pte. Federación Navarra de Balonmano

"Las Navidades van a ser fundamentales. Si hay repunte no sé si nos van a dejar hacer nada" María Ángeles Urmeneta Pta. Federación Navarra de Taekwondo