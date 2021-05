La piragüista Amaia Osaba: "Me gustaría luchar por las medallas en el Europeo"

A principios de mayo, el mismo fin de semana en el que cumplió 46 años, Amaia Osaba, piragüista de Piragüismo Pamplona, consiguió plaza para el Mundial y el Europeo de Kayak de Mar, al ser segunda en la regata clasificatoria que tuvo lugar en Villajoyosa (Alicante).

Una semana después se celebró en Pontevedra el Campeonato de España de Maratón, la primera de las cuatro regatas de la Liga de Ríos y Travesía de Piragüismo, en la que Osaba consiguió el tercer puesto en K1 –por lo que se quedó sin entrar en el Mundial y el Europeo de esa modalidad–, quedando a tan solo cuarenta y dos segundos de la ganadora. Al día siguiente, domingo, y esta vez junto con su compañero de K2 Felipe Besada, se alzó con el título de campeones de España en K2 mixto. Osaba, que cuenta en su palmarés con siete medallas en Europeos y Mundiales, continúa preparando las citas de este año, que tendrán lugar a comienzos de julio –el Mundial– y a finales de agosto –el Europeo–. Su próxima cita es la segunda regata de la Liga de Ríos y Travesía de Piragüismo, el 5 y 6 de junio en Talavera de la Reina.

A comienzos de mayo consiguió en Villajoyosa la clasificación para el Mundial y el Europeo de Kayak de Mar, ¿esperaba este resultado?

–A ver, yo como todos los años sigo entrenando y físicamente me encontraba bastante bien. Lo que pasa es que en las primeras regatas que he tenido, yo creo que también por el año, la verdad es que me costó entrar en carrera. Pero aun así yo sentía que me encontraba bien. En la primera regata que hubo de Kayak de Mar creía que andaba mejor de lo que estaba demostrando y luego ya en la de Villajoyosa, que era el día del clasificatorio, pues ya me fue mucho mejor.

En Maratón no pudo conseguirlo, aunque se hizo con un doblete en Pontevedra. ¿Cómo lo vivió?

–Es una modalidad muy distinta. Se hace en un circuito, a muchas vueltas, y da pie a muchos esprints, entradas en ciabogas... La distancia es de 27 kilómetros, que te da para estar unas dos horas, pero al final no es tanto un ritmo medio, hay muchos cambios de ritmo. Y en esto no me veía tan bien como otros años. Aun así, en K2 mixto estuvimos dos vueltas en la pelea con otro K2, pero a partir de ahí pudimos marcharnos, fuimos el resto de la regata solos y fue tranquilo.

¿Más de lo que esperaba?

–En K2 era un poquito incógnita. No sabíamos que barcos iban a salir, pero cuando vimos la inscripción ya supimos que había uno que podía darnos guerra, y creíamos que nos iba a dar más guerra de la que al final nos dieron. Aun así intentas mantener la tensión para que la carrera no se te vaya de las manos, que en un momento te puedan volver a coger.

En K1 fue tercera, quedando cerca de la cabeza pero sin poder clasificar. ¿Lo esperaba así?

–Yo sabía que podía estar adelante, pero no esperaba estar en cabeza tanto tiempo, el puesto que hice y a lo poco que entré de la cabeza. Iba con buenas sensaciones, pero las otras chicas eran medallistas mundiales del último Mundial, el de hace dos años. Yo también fui medallista en un Mundial, en 2018, pero en 2019 solo fui medallista en el Europeo. Estamos hablando de unos niveles, que aunque yo sé que estoy bien, son chavalas mucho más jóvenes que yo y en este tipo de regatas, que son mucho de tirones y de entradas fuertes, y pensaba que yo ahí podía tener algo de debilidad. Al final fue muy bien, así que estoy muy contenta.

¿Se ve con opciones de llevarse medalla en el Mundial o el Europeo?

–Lo primero es el Mundial, y ahora estoy ahora planificando cómo pueden ser los entrenamientos para poder entrenar en mar un poco más y luego habrá que ver la inscripción para ver las opciones que puedo tener, aunque yo me encuentro bien. En Kayak de Mar entra un factor técnico muy importante que es saber coger bien las olas y surfear en mar, y es algo que depende mucho de las condiciones de viento que salgan. Es algo que puede ser más o menos favorable a unas u otras personas, así que jugamos un poquito con eso. Así que tengo que esperar a ver las inscripciones y a las previsiones de viento.

¿Es igual para el Europeo?

–Bueno, para el Europeo yo quiero estar adelante. Creo que puedo estar entre las cinco primeras. Actualmente soy bronce en el Campeonato de Europa y ahí sí que tengo más referencias, controlo más la gente que se mueve y ahí sí que me gustaría luchar por las medallas. Igual es precipitado decirlo, pero tengo esa motivación.

¿En este caso haría una preparación especial o sería similar a la que realiza habitualmente?

–Se celebrará en una buena fecha, porque es a finales de agosto y en esas fechas tengo más días para poder salir al mar. Así que a finales de agosto siempre estoy mucho mejor preparada para Kayak de Mar.

La siguiente regata que tiene es la segunda jornada de la Liga de Ríos y Travesía, a comienzos de junio. ¿Cómo la afronta?

–Es una regata que no tiene nada de clasificación para nada, pero éstas son regatas importantes para seguir marcando objetivos y para no perder la tensión y la motivación. Es algo que también necesitaba después de más de un año sin competir.

¿Cómo fue esa vuelta a la competición después de tanto tiempo?

–Volvimos a competir a finales de marzo, con el Campeonato de España de Fondo, en Sevilla, así que estuvimos justo un año y medio sin competir, desde el final de la temporada anterior al parón. Además, cuando nos confinaron estábamos ya prácticamente con las piraguas cargadas en el remolque, justamente para el Campeonato de España de Fondo de ese año, que suele ser siempre por las mismas fecha en Sevilla.

Cumplió a principios de mes 46 años, pero se le ve con fuerza y energía para seguir.

–Te estaba hablando de todo esto y estaba pensando 'si me estoy emocionando' (ríe). Estoy metida en la ola y me va bien, y además disfruto mucho. Disfruto entrenando y mucho más yendo de viaje y compitiendo. Y si encima me veo en buenas condiciones y pudiendo hacer regatas en el meollo... Puedo hacer podio o no, pero da igual, he luchado. Como estoy en esas condiciones, pues sigo ahí con esa emoción. Pero lo principal es que sigo disfrutando mucho y muy motivada. Si no, es muy complicado ya igual con esta edad. Como no estés motivada y con ganas es muy complicado. Ya he tenido muchos resultados que me han dejado muy satisfecha, pero veo que sigo ahí.