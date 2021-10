McLeod: "El último tramo fue duro, pero se aguantó"

Con faldas y a lo loco. Así es cómo se presentó Andrew McLeod a la media maratón Zubiri-Pamplona y de esta forma fue como entró en la Plaza del Ayuntamiento en primer lugar, marcando un tiempo de 1h.08:48.

McLeod, natural de Newcastle, Australia, llegó a Burlada hace cuatro años para ser profesor de inglés en dos academias. Esta era su segunda participación en esta carrera tras quedar segundo en 2018. "Me he encontrado muy bien, es una ruta muy buena para mantener el ritmo", comenta acerca del recorrido.

Desde la salida en Zubiri consiguió mantener un ritmo alto que le sirvió para despegarse del pelotón: "En el calentamiento tenía algo de frío, pero he entrado pronto en calor", comenta. "Hemos ido un grupo de tres desde el comienzo hasta que quedaban seis kilómetros cuando uno se lesionó, una pena", lamenta el australiano. Su estela era seguida por Javier Pérez, segundo clasificado. "La peor parte ha sido a falta de medio kilómetro, pero he podido aguantar".

Al final, consiguió cruzar la línea de meta como campeón de la media maratón. Entre los vítores del público no pasó inadvertido el look de Andrew. Ataviado con una falda (kilt) y un gorro escocés y con un pantalón con la bandera de su país, el australiano causó confusión. "El vestuario es en honor a un grupo de atletas, amigos míos, que se llaman The League of Kilted Athletes (La Liga de Atletas con Faldas Escocesas)", explica McLeod. "Siempre dicen que soy muy serio, y quería demostrarles que también me lo sé pasar bien, y en especial mientras corres, que al final es lo más importante", destaca.

Esta competición ha supuesto para Andrew un entrenamiento preparativo de cara a su próximo reto, la Maratón de Valencia el 5 de diciembre. "Mi anterior récord estaba en 69 minutos, cincuenta segundos. Para la maratón espero estar en dos horas treinta minutos", pronostica.

Con esta Zubiri-Pamplona ha conseguido bajar su marca en medias maratones en más de un minuto. "Me ha venido bien la carrera y el recorrido, he estado cómodo". Además, destaca que ha podido pasar por su calle: "Uno de los tramos pasaba justamente por delante de mi casa, mi mujer ha podido verme correr sin casi moverse", bromea McLeod.

"En general, he estado muy cómodo y me he visto muy bien. Estoy muy contento del resultado", sentencia Andrew, que ya piensa en su próximo objetivo en seis semanas: "La maratón de Valencia es para lo que llevo todo el año entrenando".