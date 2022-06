Feliz verano

Tenía un martillo golpeando mi cabeza que no paraba de decirme "Álvaro, escribe, escribe, escribe, escribe...". Y sin darme apenas cuenta aquí estoy juntando letras otra vez. La verdad no sé qué tiene esto de escribir pero cuando uno lo necesita... o lo cuentas o revientas. El futbol navarro está echando su persiana a esta temporada y lo que yo voy a contarles seguramente lo sepan pero las historias bonitas aunque sean un poco tristes merecen ser contadas muchas veces.

Digo la palabra triste porque voy a hablar de despedidas y no conozco una que no lo sea, no se empeñen en buscar despedidas alegres, no las hay. Ya sé que algún listillo ha pensado en las de soltero o soltera, venga, reconozco que esas tienen su puntillo.

Lloró y gritó El Sadar hace unos meses cuando se enteró de que gure kapitaina Oier Sanjurjo no llevaría más ese escudo que tan bien le quedaba. Se abrió la puerta grande por que salió uno de los más grandes y sus lágrimas sobre el césped ese último partido seguro que hasta mejoran la hierba.

En el futbol femenino más de lo mismo: nuestra Mai Garde, capitana del vestuario vecino al de Sanjurjo cierra el bolso para siempre y pone rumbo a una vida sin partido cada domingo pero no sin fútbol. No hay pintada que estropee su retrato, siempre haremos otro y mil más.

Otra grande, amiga suya además y llamada María Goñi, deja los guantes después de muchos años. Los que la disfrutamos en futbol campo y los que la habéis disfrutado en fútbol sala sabemos que no se retira solo una portera sino una manera de entender esto.

En el mundo de los entrenadores, larga vida para Pablo Domingo, entrenador en Tajonar durante más de 15 años que de momento deja el chándal. Sus miles de charlas de cuclillas poniéndose a la altura del niño han dado muchos frutos y no hablo solo de fútbol.

He puesto aquí cuatro nombres que representan a muchos y a muchas sin que ni ellos ni siquiera lo sepan. Todos los que el año que viene no vais a levantar vuestra persiana o todos los que tengáis una despedida en vuestra vida que sepáis que no se recuerda a nadie por lo que dice o por lo que hace... se le recuerda por lo que te hizo sentir. Feliz verano. l

El autor es técnico deportivo superior.