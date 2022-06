Osaka no jugará en Wimbledon por una lesión en tendón de Aquiles

LONDRES – La japonesa Naomi Osaka ha anunciado que no podrá competir en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada que comienza el lunes 27, debido a una lesión en el tendón de Aquiles.

La jugadora de 24 años, bicampeona del Abierto de Australia y del US Open, figuraba entre las tenistas inscritas la semana pasada, pero no ha jugado desde Roland Garros. Osaka había publicado recientemente un vídeo en las redes sociales de su rehabilitación luego del problema en el pie. Anteriormente ya había dicho que estaba valorando no participar en el grande británico después de que se le quitaran al torneo los puntos para el ránking debido al veto en el Reino Unido a los jugadores rusos y bielorrusos después de la invasión de Ucrania.

Por otro lado, la canadiense Eugenie Bouchard, subcampeona de Wimbledon en 2014, ha anunciado que no participará este año en el 'Grand Slam' británico por la decisión de la WTA de que no se otorguen puntos debido a la prohibición de participar para los tenistas rusos y bielorrusos.

"He decidido no participar en Wimbledon debido a la decisión de la WTA de no otorgar puntos este año", confirmó la deportista de 28 años este sábado en sus redes sociales.

El 'grande' londinense no recompensará con puntos a sus participantes después de que la organización del torneo decidiese excluir a los tenistas de Rusia y Bielorrusia por el apoyo de sus países a la guerra de Ucrania.

"Debido a mi operación de hombro, tengo un número limitado de participaciones. Por mucho que me encante Wimbledon, y saltármelo me entristece, participar en un torneo sin puntos de clasificación no tiene sentido. Debo elegir de manera inteligente y participar en torneos que me ayuden a volver a donde quiero estar. Sí estaré en el US Open y el Abierto de Australia", subrayó.

Hurkacz-Medvedev en halle Por otra parte, el polaco Hubert Hurkacz resistió al empuje y la inspiración del australiano Nick Kyrgios para obtener un meritorio triunfo en un intenso partido, por 4-6, 7-6 (2) y 7-6 (4), y situarse en la final del torneo de Halle, la quinta en su carrera y la primera de 2022. Hurkacz disputará el título contra el ruso Daniil Medvedev, número uno del mundo, que superó al alemán Oscar Otte por 7-6 (3) y 6-3.

El polaco nunca ha perdido una final. Tiene cuatro títulos, todos en pista dura. Uno en 2019 y tres el pasado curso. Pretende inaugurar sus premios en este 2022, igual que Medvedev, que afronta su tercera final de la temporada.