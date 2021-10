Triangular por el título en el Labrit

pamplona – El Labrit acoge hoy, a partir de las 18.30 horas, la primera gran final del Campeonato Individual de Remonte Profesional-Gran Premio Martiko 2021 organizado por la empresa E-Remonte Iruña.

Como parte del acuerdo de colaboración entre E–Remonte Iruña y Fundación Remonte, el festival será a beneficio de Adano. E-Remonte sacará a la venta una única entrada a 10 euros, y el 50% de lo recaudado en taquilla irá a parar a Adano (Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos).

Será una final en formato triangular, en partidos a 20 tantos, en la que se enfrentarán Azpiroz (campeón de la edición del 2020 del Individual de Navidad), Ion (que repite como finalista del Individual de Navidad 2020) y Ezkurra II.

En principio el horario de comienzo del festival estaba previsto para las 19 horas, pero dado que Osasuna juega a las 21 horas en el Sadar, se ha adelantado media hora el comienzo.

El festival comenzará con un partido de parejas que enfrentará a Uterga-Barricart con Otxandorena-Otano, doble duelo doneztebarra-agoiztarra, ya que los dos delanteros son de Doneztebe y los dos zagueros de Aoiz.

A continuación llegará la gran final. A la misma accede directamente Azpiroz, como ganador del pasado Individual de Navidad 2020, mientras que Ion y Ezkurra II se lo han tenido que ganar en las fases previas. El que gane sus dos partidos o tenga un mejor tanteador general será el primer txapeldun de la era E·Remonte Iruña.

Azpiroz ya ha demostrado que en frontón corto tiene muchísimos recursos y una gran preparación física, que en este tipo de competición a tres es importante. Es el vigente campeón, lo que de entrada le da cierto favoritismo. En la elección de material dijo sentirse confiado: "Si no me sintiera favorito no hubiese jugado el torneo".

Ion repite final, ya que el pasado año jugó la final del Individual de Navidad 2020, disputada en Lodosa. Eso quiere decir que el zaguero de Zestoa tiene juego en la lucha individual en frontón corto y que esta segunda clasificación le da la confianza para jugar de tú a tú a los otros dos finalistas.

El tercero en liza es el joven Josetxo Ezkurra. A lo largo del campeonato ha demostrado encontrarse fresco de golpe, lo cual le posibilita mover la pelota a muchísima velocidad, su principal arma. Además, en la semifinal que le enfrentó a Uterga dio muestras de madurez y de confianza en sí mismo. En una semifinal dura y psicológicamente difícil, ya que hubo diferentes alternativas y el resultado no se decantó hasta los últimos tantos (venció por 27-30 a Uterga), no se arrugó y sacó adelante un partido muy difícil. Seguro que eso le habrá dado confianza para la final.

Por otra parte, entre el primer partido del festival y la gran final se van sortear diez camisetas de los remontistas que han participado en este primer Campeonato Individual de E–Remonte.

Dado que la situación sanitaria ha mejorado ostensiblemente y el protocolo lo permite, la Federación Navarra de Pelota ha trasladado a E-Remonte Iruña que intentará abrir el bar del Labrit para dar servicio a los espectadores que acudan a la final.