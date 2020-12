Las empresas navarras sufrirán aranceles de entre un 10% y un 29% con un 'brexit' duro

Las empresas navarras pueden sufrir la aplicación de aranceles en los productos que exportan a Reino Unido si finalmente no hay acuerdo con la Unión Europa y a partir del 1 de enero de 2021 entra en vigor el temido brexit duro.



El sector de la automoción, textil, bebidas alcohólicas y algunos alimentos pueden perder competitividad en el mercado británico al encarecerse por este tributo. Los porcentajes oscilan entre el 10% y el 29% según el artículo que se trate.



La UE está legalmente obligada de acuerdo a las normas de la Organización Mundial del Comercio a activar el arancel exterior común al Reino Unido, lo que dará lugar a aranceles inmediatos sobre bienes como el automóvil del 10%; ropa del 12%; cerveza y bebidas alcohólicas del 21%; y chocolate y productos de confitería del 29%, entre otros. Aranceles que también activarían las Islas en esa guerra comercial desencadenada por un brexit duro.



Volkswagen Navarra encabeza las exportaciones de la Comunidad Foral a Reino Unido, ya que los vehículos de automóviles y tractores se posicionan como el primer bien vendido al mercado británico, con 102,3 millones de euros entre enero y septiembre de este año. La factoría de Landaben comercializó unos 8.200 vehículos el año pasado a esta nación, casi el 3% de su programa.









LAS VENTAS DE BEBIDAS CRECEN UN 25,3% ESTE AÑO

LAS EXPORTACIONES CAEN UN 13,2% EN LA PANDEMIA

266 EMPRESAS VENDEN A REINO UNIDO

En este escenario,, que perjudicaría a los vinos navarros, uno de los productos ya castigados por la política comercial de Trump y también por el coronavirus con el cierre temporal de la hostelería en España durante esta pandemia. Las bebidas (sin contar zumos) ocupan el quinto puesto entre los productos más exportados a Reino Unido en los primeros nueve meses del año, con ventas por valor de 20,1 millones.Esta cantidad supone un incremento delrespecto al mismo periodo del año anterior, aumento que puede explicarse porque la paralización de la actividad en el mercado nacional ha hecho que las empresas tiren todavía más de la venta al exterior.Elpueden salir perjudicados con aranceles del. Los productos cereales y de pastelería de Navarra a Reino Unido aglutinan 52,8 millones de euros entre enero y septiembre, el segundo puesto en el ranking; y los de azúcares y artículos de confitería, 2,6 millones de euros."Este escenario no interesa a nadie, el denominado lose-lose –porque pierden tanto unos como otros–. El Reino Unido es el tercer socio comercial para la Unión Europea; y para Reino Unido, la UE se coloca como el primero", recuerdadel departamento de Relaciones Ciudadanas.La UE ha ofrecido a Reino Unido un estatus que va más allá del libre comercio, ingresar en el mercado interior siempre que acate"Sin embargo, como no acepta la libertad de movimiento de la ciudadanía, esta propuesta no ha salido", cuenta Irujo. Si concluye diciembre sin acuerdo entre la UE y Reino Unido, las relaciones comerciales de este último con los estados miembros tendrán peores condiciones que "los tratados de libre comercio que tiene la UE", detalla.La pandemia del coronavirus y su repercusión en las economías han frenado las exportaciones este año, yentre enero y septiembre por la disminución detectada en todos los sectores, excepto en bebidas; conservas de carne o pescado; preparaciones alimenticias diversas; artículos de confitería; y leche, productos lácteos y huevos.Hasta septiembre, la Comunidad Foral exportó por valor de, y se colocó como el quinto mercado para los intereses de las empresas navarras. La balanza comercial con Reino Unido es muy positiva, ya que se importan productos por 74,1 millones de euros, un 11,45% menos que hace un año. Esto deja un(exportaciones menos importaciones) deDurante estos mesespor las 277 del año pasado. El tejido empresarial se mantiene expectante y con incertidumbre ante cómo van a evolucionar las negociaciones entre la UE y Reino Unido. El Parlamento Europeo ha reservado la semana del 28 de diciembre para un posible pleno extraordinario, por lo que se apurará al máximo los tiempos para la resolución de este conflicto.