El comité de empresa de Sakana S.Coop se subleva ante las últimas muertes de trabajadores

Trabajadores y de Sakana S. Coop se han concentrado este martes junto a la planta de Lakuntza en protesta por la muerte de un trabajador el pasado viernes y para exigir el esclarecimiento "inmediato" de los hechos, además de reivindicar la modificación del sistema de prevención vigente.

Concretamente, el comité de empresa de Sakana S. Coop ha exigido a la compañía, al Gobierno de Navarra y a la Inspección de Trabajo el "esclarecimiento inmediato" de los hechos ocurridos el pasado 18 de marzo, cuando un joven de 39 años falleció en un accidente laboral, y la adopción de las medidas "necesarias" para "evitar su repetición", como por ejemplo la modificación del sistema de prevención vigente porque el actual "no funciona".

Además, han mostrado sus condolencias a la mujer, hija, padres y amigos del vecino de Berriozar fallecido el pasado viernes.

"En los últimos siete años hemos tenido 4 muertos por accidente laboral en una empresa que no llega a los 300 trabajadores. Basta ya. Esto es inaceptable, hemos llegado a un punto de no retorno, necesitamos soluciones, ahora. No estamos dispuestos a empezar a trabajar como si no hubiera pasado nada. Lamentablemente, así ha sido hasta ahora", han reivindicado.

Según el comité de empresa, la muerte del joven "no ha sido casual", ya que esta semana se han producido "dos graves accidentes laborales que han sido similares, uno tras otro".

A su juicio, esto pone de manifiesto la "insuficiencia" de las medidas adoptadas y el "incumplimiento" de las medidas preventivas. "Se acabó el parcheo. Es necesario un cambio de actitud y ese cambio profundo tiene que abarcar toda la estructura de esta empresa, desde la dirección, hasta el último eslabón de la misma", han manifestado.

Desde el comité de empresa han anunciado el mantenimiento de un minuto de silencio en memoria de los compañeros fallecidos anteriormente en accidente laboral.