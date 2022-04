La Fórmula 1, producto a explotar en China tras el debut de su primer piloto

El debut del primer piloto chino en la Fórmula 1, Guanyu Zhou, no ha pasado inadvertido en el gigante asiático, donde este deporte ha comenzado a levantar un inusitado interés, especialmente en las redes sociales.



No obstante, la llegada del piloto chino todavía no se ha correspondido con un "pelotazo" en China, donde ni Tencent Sports -que anteriormente tenía los derechos en exclusiva para emitir las carreras en sus plataformas de 'streaming'- ni la cadena estatal CCTV emitieron en directo su debut, que solo pudo verse en algunas televisiones provinciales.





CHINA, TRES AÑOS SIN GRAN PREMIO

The Shanghai circuit is shaped like a Chinese character. What does it stand for? Find out: http://t.co/xFQTuthiEg pic.twitter.com/EZ3uu4al1a — Formula 1 (@F1) April 10, 2015

F1 extends deal with Chinese Grand Prix until 2025 #ChineseGP ???? #F1 pic.twitter.com/H9xzRzNoLR — Formula 1 (@F1) November 6, 2021

I'm speechless€



P10 on my @f1 debut, man I could have only dreamed about that€ I have no words. ?? Thank you. ??#BahrainGP #TeamZHOU pic.twitter.com/fEokyCBgkL — ??? | Zhou Guanyu ???? (@ZhouGuanyu24) March 20, 2022

Según recoge el portal local Baidu, las plataformas ven con recelo los cada vez más altos precios exigidos para retransmitir deportivos populares en occidente pero que, en algunas ocasiones, han pasado sin pena ni gloria por China, aunque algunos expertos sí prevén que elcambie las cosas a medio plazo.Quienes sí se han subido al carro del automovilismo son empresas chinas como Lenovo, que hace un par de semanas anunció un acuerdo para convertirse en patrocinador oficial de laa partir de esta misma temporada.Según el acuerdo, la marca empleará su tecnología en las operaciones del campeonato y sus dispositivos se integrarán en la organización, una operación llamada a aumentar la visibilidad del mayor vendedor mundial de ordenadores, según sus portavoces.Mientras, en la escudería con la que Zhou compite en la Fórmula 1,, ya se frotan las manos con la llegada del piloto shanghainés, a quien patrocinan los conglomerados chinos Guanyu Holding y Hengi Group, además de otras marcas europeas como la suiza Hublot, la alemana Puma o la holandesa Playseat."Es una gran oportunidad. Tenemos que pensar en", comentó antes de la prueba el responsable del equipo italiano, Fred Vasseur.Según Vasseur, es de esperar que, al margen de empresas chinas, las europeas entren en el futuro a patrocinar su equipo con el objetivo deOtra de las razones por las que la atención por la Fórmula 1 en China se ha estancado es la, que se vio obligado a renunciar a formar parte del calendario en los años 2020, 2021 y 2022 debido a las, que incluyen el cierre casi total de las fronteras del país para los extranjeros.Por su parte, el consejero delegado de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, expresó recientemente que la competición sigue contando con China y su Gran Premio de Shanghái, recordando que los espectadores que acudieron al GP de 2019 habíanen comparación con el año anterior.La FIA no solo esperaen el calendario "tan pronto como las condiciones lo permitan", sino que Domenicali también mostró el pasado noviembre su interés en que el país asiático albergueen vistas del potencial impacto de Zhou.A la espera de que el Gran Premio de Shanghái pueda-si las circunstancias pandémicas lo permiten-, los fans chinos al automovilismo se tendrán que conformar con ver a Zhou a través de resúmenes -la diferencia horaria de la mayoría de las carreras tampoco ayuda- o por Internet, donde el debut del piloto en Baréin no pasó desapercibido.Hastaleyeron en la red las publicaciones sobre su primera carrera, en la que terminó en décima posición, consiguiendo así su primer punto. En total, unosalabaron su desempeño durante la carrera."No me puedo creer que acabe de ver a un piloto chino pasar a Hamilton", comentó un usuario en la red social Weibo -equivalente chino de Twitter, censurado en el país-.A sus, el piloto está llamado a abrir camino en el deporte chino como lo hicieran en su día la tenista Li Na -primera ganadora de un Grand Slam en 2011- o el baloncestista Yao Ming -primer debutante en la NBA en 2002-, aunque los seguidores de Zhou, o Joe, como se le conoce en el 'paddock', son todavía muy prudentes.Según algunos de los comentarios en Weibo, mirarán con lupa su evolución para ver si "aprovecha" su inusual oportunidad, pues muy pocos en China pueden permitirse marcharse a Sheffield con 12 años para forjarse una carrera automovilística en el más alto nivel., comentó Zhou tras su primera carrera, con la que espera haber probado su valía ante quienes dudaban de su calidad.