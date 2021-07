'Breaking Bad': Cuando cruzas la línea

Un profesor de químicade Secundaria, Walter White, lleva una vida anodina y absolutamente normal, pero siente que ha fracasado en su faceta profesional y personal. Su salario apenas le da para mantener a su familia, y, con un hijo con parálisis cerebral y una mujer a punto de dar a luz, le detectan un cáncer terminal. Es entonces cuando decide asociarse con Jesse Pinkman, un exalumno suyo, aparentemente no muy lumbreras, para fabricar y vender metanfetamina juntos con el objetivo de costearse el tratamiento médico y que su familia no vaya a la ruina. Para ello transforma una vieja caravana en un laboratorio de matanfetaminas sobre ruedas con el que vivirán increíbles momentos en los que estará a punto de perder su vida, algo que ya no parece importarle, ya que sabe que su final está ya escrito.

Protagonizada por el gran Bryan Cranston, Aaron Paul y Anna Gun, esta original serie, creada por Vince Gilligan, ha obtenido un total de dieciséis premios Emmy, incluyendo cuatro a mejor actor para Bryan Cranston y supuso un antes y un después en las series de ficción. Cada episodio era digno de visionar con calma, con un ritmo de narración lento pero 'in crescendo', mientras la tensión se masca en un ambiente que oprime y lleva al límite a sus protagonistas, a punto de estallar en cualquier momento.



un laboratorio de ficción



Sus 62 capítulos hicieron que su historia fuese ganando en esplendor y sus protagonistas fueron cayéndonos cada vez mejor, a pesar de sus miserias y sus inseguridades. A destacar también una fotografía cuidadísima ambientada en Albuquerque.

La propia Anna Gunn, la actriz que dio vida a la odiosa esposa de Walter White, explicó que nadie confió en que pudieran llegar a alcanzar el éxito con esta serie tan independiente. "Sabía lo increíble que era el guión del capítulo piloto, brillante", explicó. Pero más allá de ese piloto, nadie en el reparto pensaba que una serie tan arriesgada podría llegar tan lejos. "Todos nos preguntábamos cómo podría mantenerse una historia tan particular", confesó.

A pesar de haber estrenado su primer episodio en 2008 y concluir en 2013, lo cierto es que lejos de pasar de moda, sigue captando adeptos años tras año y a día de hoy está disponible en Netflix, junto con su precuela, 'Better Call Saul', que algunos consideran aún mejor que la historia que dio origen a esta serie. Además, dio pie también a una película propia, bajo el título de 'El Camino', que se estrenó a finales de 2019.Mientras prepara la sexta temporada de esta precuela, que será la última y se estrenará el próximo año, su creador, Vince Gilligan, acaba de firmar un contrato por cuatro años más con Sony Pictures Television. Se desconoce qué será lo próximo, pero lo que es seguro es que volverá a construir personajes tan extravagantes como Saul Goodman, el abogado que logró tener su propia serie, 'Better Call Saul'; o Hank Schrader, el policía pueblerino con gran olfato para encontrar delincuentes, pero que no desconfía de su cuñado, Mike Ehrmantraut.

De la mano de Walter White, saldremos de nuestra vida normal y corriente para sentir la emoción y el riesgo de ver cómo se transforma este personaje a medida que la enfermedad va haciendo mella en su cuerpo. También veremos cómo evolucionará su relación con su mujer, su hijo y el resto de la familia, tratando de mantener en secreto su doble vida. Convertido ya en un icono de la cultura popular del siglo XXI, se encuentra entre los anti-héroes más aplaudidos, compartiendo pódium con Tony Soprano, de 'Los Soprano', y Don Draper, de 'Mad Men'.