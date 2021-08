Aprende inglés sin salir de casa

La pandemia descubrió un mundo nuevo a todas aquellas personas que se propusieron estudiar un idioma durante el periodo de confinamiento. En ese momento muchos vieron que al poner en el buscador apps para estudiar inglés salían muchas, siendo algunas mejores que otras. Antes de enumerar seis de esas aplicaciones para estudiar inglés, francés, italiano o el idioma que queremos pondremos sobre la mesa las ventajas que este sistema de aprendizaje tiene frente al clásico conocido como presencial.

En primer lugar este tipo de sistemas, que muchos hemos utilizado en algún momento de nuestra vida, tiene un gran inconveniente y no es otro que te obliga a desplazarte a un sitio determinado. Muchas veces este simple hecho provoca en el alumno la pérdida de una hora en transporte, tirando a lo bajo y teniendo en cuenta que tardamos media hora en ir y volver. Esa hora perdida en una app o en clases de idiomas virtuales, que no es el caso que estamos tratando pero sucede lo mismo, no sucede. Además, el acudir a una clase presencial en tu ciudad tiene otro gran inconveniente, los compañeros. Sí, aunque parezca mentira este es un aspecto importante a la hora de aprender un idioma de forma más eficiente. En la gran mayoría de ocasiones los de alumnos de tu clase serán hispanohablantes y esto a la hora de pensar, tal y como hay que hacer, en el idioma que estás intentando aprender es muy complicado. Aquí, entra en juego tu idioma materno y entonces cada vez que no sepas expresarte bien en el idioma que estás tratando de aprender lo dirás en tu idioma con la consecuencia directa que tu aprendizaje no será el idóneo.

Por otro lado, en la mayoría de ocasiones los profesores que tenemos en una clase presencial son personas de la misma zona que tú pero que tienen un alto nivel de inglés. Nunca será lo mismo que un nativo que desconoce tu idioma te enseñe un nuevo idioma. Sintiéndolo mucho es así. ¿Esto se mejora con las apps? Pues la verdad que no en exceso, pero en cambio en clases online como es el caso de 'Lingoda' esto sí sucede. En este tipo de sistemas los profesores son nativos y en la mayoría de ocasiones los compañeros de las clases grupales online no hablan lenguas latinas, aunque como todo hay excepciones.

En definitiva, y antes de enumerar las seis mejores apps que existen para estudiar un idioma, podemos decir que este tipo de sistema, mediante aplicaciones, es ideal para todas aquellas personas que no quieran desplazarse a un lugar a estudiar inglés, quieran un trato más personalizado, así como económico y que sobre todo, no puedan reservarse todos los días las mismas horas para estudiar un idioma. Con esto no queremos decir que un sistema sea mejor que otro y por tanto, como es lógico todos los sistemas tendrán que convivir, ya que cada uno tiene necesidades distintas.

Ahora comentaremos seis aplicaciones para estudiar un idioma y empezaremos comentando 'Busuu', la aplicación que utiliza la protagonista de este número de IN, Isabel Zapardiez, para estudiar inglés.



1. La primera aplicación para estudiar idiomas es 'Busuu'. Es una especie de red social para aprender idiomas, y puede usarse tanto con Android como iOS. Las lecciones de Busuu están dentro del MCER y ofrece garantías de calidad en las prácticas que el alumno realiza, así como en las lecciones de lectura, escritura y expresión oral. Está dividió en niveles y tiene dos versiones, la gratuita y la de pago.

2. En este punto hablaremos de la aplicación oficial de la 'British Council'. El organismo británico tiene una aplicación para móvil con muchos ejercicios y juegos. Te divertirás aprendiendo un idioma y es apto para cualquier edad o nivel.

3. Hablaremos de la que quizá es una de las más conocidas, de 'Babbel'. Cuenta con miles de palabras y es muy práctica porque se centra en conversaciones del día a día. Te servirá para mejorar el vocabulario y la pronunciación, dos puntos muy importante en un idioma.

4. Ahora es el turno de 'Duolingo', quizá la aplicación más divertida de todas para aprender un idioma y además de forma gratuita. Empiezas con un número determinado de vidas y a medida que aciertas las preguntas ganas más, mientras que si no aciertas pierdes vidas. Puedes ir subiendo de nivel y poco a poco se va complicando. En definitiva, aprendes un idioma jugando.

5. Es el turno de las películas, series o documentales, entre otros. Para ello, hablaremos de la app 'Ororo.TV'. Para que nos entendamos es una especie de Netflix con mucho contenido audiovisual y se puede usar en versión gratuita o de pago. Te permite ver contenido subtitulado, ver el contenido en dos idiomas o reducir la velocidad de los diálogos para entenderlo mejor. Sin duda, es una buena opción para aprender un idioma viendo.

6. Por último, hablaremos de 'uSpeak', una aplicación que te permite estudiar un idioma con divertidos juegos. Tiene 3 niveles de dificultad y te permite mejorar mucho vocabulario además de aprender la pronunciación, ya que te enseña cómo tienes que hacerlo correctamente.