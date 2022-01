Ruta de J.R.R. Tolkien Ruta de C.S. Lewis

J.R.R. Tolkien es uno de los escritores más conocidos de todo el mundo y famoso por el autor de las novelas clásicas de fantasía heroica 'El hobbit', 'El Silmarillion' y 'El Señor de los Anillos'. Nació en Sudáfrica en 1892 y murió en 1973 en Oxford, sitio donde daremos una ruta siguiendo sus pasos. Para ello, empezaremos en la plaza de nombre 'Radcliffe Square' donde encontraremos la 'Exeter College', lugar donde el escritor estudió filosofía inglesa en 1911 y el otro es la 'Radcliffe Camera'. En el primer edificio Tolkien conoce a sus mejores amigos con los que creó la sociedad semi secreta TBS, un club de té y sociedad barrowiana. Además se cree que las gárgolas de las fachadas de la universidad le inspiraron para sus libros. En cuanto al segundo edificio menciona se piensa que es el que le inspiró para crear el templo de Sauron.

La segunda y tercera visita está relacionada con la literatura, como no podía ser de otra manera. Primero recomendamos ir a la biblioteca Bodeliana para ver el mapa de 'La Tierra Media' que Tolkien dibujó mientras escribía los libros. Y en segundo lugar iremos a la librería Blackwells, ya que gracias a la editorial del mismo nombre el joven J.R.R. Tolkien pudo publicar un poema titulado 'Goblin Feet', su primera publicación. Además, en esta librería hay una sección entera dedicada al escritor.

Después de las tres primeras visitas nos dirigiremos a los pubs 'The White Horse' y 'The Eagle and the Child'. Al primero solía ir con su amigo C.S. Lewis y al segundo iba con todos los amigos a leerse unos a otros lo que habían escrito esa semana. Después de comer y beber unas pintas, el que quiera, visitaremos la casa donde el escritor vivió con su mujer Edith, situada un poco a las afueras de Oxford. Eso sí, solo se podrá ver por fuera, ya que vive gente en su interior.

Por último, visitaremos su tumba en el cementerio, lugar donde descansa junto a su mujer, y donde muchos lectores todavía hoy le siguen dejando notas y escritos para demostrarle la admiración que le procesan.

Clive Staples Lewis, más conocido como C.S. Lewis (Belfast, 1898-Oxford, 1963) fue un escritor británico reconocido por sus obras de ficción, especialmente por su saga 'Las crónicas de Narnia', las 'Cartas del diablo a su sobrino' y la 'Trilogía cósmica' con temáticas apologéticas cristianas, y ensayos apologéticos.

La ruta de este gran escritor la empezaremos dando un paseo frente a la mundialmente famosa librería Blackwell's en Broad Street, justo enfrente del Sheldonian, el salón de reuniones más ilustre de Oxford diseñado por Christopher Wren. En el camino encontraremos los pubs 'The White Horse' y 'The Eagle and the Child' donde se reunía con J.R.R. Tolkien para beber, comer y comentar lo que habían escrito esa semana.

A continuación nos dirigiremos a Mansfield Road saliendo de Holywell donde el escritor se alojó por primera nada más llegar a Oxford después de perderse nada más salir de la estación. Podemos seguir los pasos a pie o en taxi, como hizo él, desde la estación a este lugar. En este lugar también encontraremos la iglesia parroquial de St. Cross que fue construida sobre una base antigua como la iglesia parroquial de Holywell Manor. Como curiosidad el arco del presbiterio de la Iglesia de Santa Cruz data de mediados del siglo XII.

Otro de los lugares que podremos visitar es el jardín botánico, situado cerca del 'Porter´s Lodge' de 'Magdalen College', un antiguo cementerio judío. Seguido iremos por la calle principal y llegaremos al 'Eastgate Hotel', que está en la esquina de 'Merton Street'. Como Tolkien era miembro de 'Merton College' y Lewis de 'Magdalen College', 'Eastgate' era un lugar conveniente para reunirse.

Acto seguido iremos a la 'University College', donde el joven escritor estudió Lengua y Literatura Griega y Latina. Por último, terminaremos el trayecto visitando la biblioteca Bodeliana donde Lewis pasó muchas horas leyendo y estudiando. La Cámara Radcliffe es parte de Bodleian y contiene principalmente libros de teología e inglés.