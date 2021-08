Asier Martínez, semifinalista olímpico en Tokio: "Me he visto tan bien que no me lo creía al llegar a meta, me ha saltado la risa"

Asier Martínez, subcampeón de España de 110 metros vallas, se mostró "contento" por la espectacular victoria en la segunda serie de 110 metros vallas, con una marca de 13.32, y aseguró que se "vio tan bien" que no se lo creía al llegar a meta.

El navarro, que disputará la semifinal olímpica, fue el cuarto en abandonar los tacos (146 milésimas), pero fue progresando hasta que, a la altura de los 80 metros, ya estaba en cabeza para batir por nueve centésimas al estadounidense Daniel Roberts y por veintidós al jamaicano Damion Thomas, tercero.

"Me he visto tan bien que no me lo creía al llegar a meta, me ha saltado la risa y bueno, pues nada", dijo Asier Martínez, que logró la segunda mejor marca personal en Tokio. "Cuando hay que correr es mañana para pasar a esa final. Da igual lo que hayas hecho hasta ahora", ha manifestado.

??¡¡QUÉ LOCURA lo que acaba de hacer Asier Martínez en su debut olímpico!! #ElSuperMartesEnRTVE



??El navarro vence en su serie de los 110 m vallas con una marca de 13.32, su segunda mejor marca de siempre para estar en semifinales #Tokyo2020



??https://t.co/mEHzxpBIOl pic.twitter.com/YydqnxkNTp — Teledeporte (@teledeporte) August 3, 2021

Los que no conocíais a Asier Martínez, lo vais a empezar a conocer bien. 21 años tiene pic.twitter.com/1lAcKkURm0 — Miguel Muñoz Ortega (@miguelmunozort) August 3, 2021

, en su debut olímpico, fue el único representante estatal en los 110 metros vallas tras la baja por lesión de Orlando Ortega, actual subcampeón olímpico, que se dañó un isquio durante un entrenamiento, ya en Tokio.