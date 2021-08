Asier Martínez hace historia en Tokio: a la final de 110 m vallas con récord personal en sus primeros Juegos

Ahora, a disfrutar de un verdadero sueño. Quién iba a pensar que pudiera estar en la final, pero estamos aquí"

Asier Martínez Etxarte (22/4/2000) ha vuelto a hacer historia. Será el primer atleta navarro en disputar una final en los Juegos Olímpicos al clasificarse por tiempos en la semifinal de los 110 metros vallas con una marca de 13.27, nuevo récord navarro y récord de España sub-23. El vallista de Zizur ha vuelto a maravillar al mundo terminando tercero en la primera semifinal, tan solo por detrás del jamaicano Ronald Levy (13.23) y del francés Pascal Martinot-Lagarde (13.25) en una sensacional carrera.



¡Impresionante! #TokyoRTVE4A ▶ https://t.co/JjmSBz9Wp1 pic.twitter.com/jGDVX4rM1Z

El navarro corría en la primera serie y ha tenido que esperar a los tiempos de las otras dos carreras para certificar su pase. Con sufrimiento. Con diez interminables minutos de espera atrincherado en la zona mixta intentando adivinar el tiempo de sus rivales. Así ha sido la clasificación de Asier Martínez para la final de los 110 metros vallas en su debut olímpico. Un estreno soñado. Con marca personal, mejorando su rendimiento en cada carrera y tuteando a los mejores atletas del mundo hasta colarse entre los ocho mejores.





El vallista de Zizur ha salido al tartán tan concentrado como siempre. Asintiendo con la cabeza, abrochándose el mono y preparándose para volver a mostrar su increíble capacidad competitiva. Porque Asier Martínez no falla nunca. Con solo 21 años, corre como un auténtico veterano, con una regularidad que le hace brillar cada vez que se planta en una pista. Y en Tokio ha llegado su consagración. Ya es historia del atletismo foral y nacional.



"Los peores 10 minutos de mi vida"

El pupilo deha corrido por la calle seis, escoltado por dos de los grandes favoritos: el jamaicano Ronald Levy y el estadounidense Daniel Roberts, al que ya había ganado en la primera ronda. El de Zizur ha tardado 0.150 segundos en abandonar los tacos y la mayor explosividad de sus rivales le ha hecho perder algo de distancia en los primeros metros. Pero, como siempre, iba a remontar en la segunda parte de la prueba. Con su depurada técnica, no ha tardado en meterse entre los cinco integrantes del grupo cabecero que se iban a jugar el pase. Dos se clasificaban por puestos y a los dos siguientes les tocaría esperar a los tiempos.El jamaicano(13.23) se ha hecho con la victoria en una llegada de foto finish, seguido por el laureado(13.25). El francés es uno de los grandes ídolos de Asier Martínez. Hasta hace poco, se conformaba con verlo por televisión, pero ahora ya se atreve a meterle el pecho en una ajustada llegada. Asier ha sido tercero con un tiempo de 13.27, su mejor carrera de siempre mejorando en cuatro centésimas su marca personal y logrando la segunda mejor marca española en unos Juegos Olímpicos, tan solo superada por Orlando Ortega (13.17, plata en Río).El navarro, que llegaba con el séptimo mejor tiempo de la semifinal por marcas personales y el cuarto por marcas de la temporada, ha superado a rivales tremendamente potentes como Andrew Pozzi (13.32) o Daniel Roberts (13.33), que ha quedado apeado de la final. En las dos siguientes series, nadie ha podido superar el registro de Asier Martínez, que lo celebraba con una mezcla de alegría e incredulidad desde la zona mixta.Seguramente nadie le esperaba, peroAsier tuvo que guardar una "" espera hasta que supo que había pasado por tiempos, gracias a su registro de 13.27 en la primera semifinal.. Han sido diez minutos de una tensión insoportable, no podía estar ni de pie., viendo los tiempos, pero al final he entrado y estoy muy feliz", comentó el navarro.Martínez señaló que corría "" y que eso le sirvió de estímulo: "Me ha hecho pelear con ellos por los puestos grandes. Ahora mismo no me lo creo".Mientras esperaba a que se disputaran las otras series para saber si se clasificaba por tiempos, la tensión era mayor porque no veía bien los tiempos que iban saliendo en el monitor."Me cuesta ver y la pantalla estaba lejos, los tiempos iban saliendo poco a poco y no sabía si las marcas eran 13.2, 13,3, estaba esperando junto a Pozzi (Andrew, británico, campeón mundial en pista cubierta en 2018, al que ha batido por 5 centésimas) y al final hemos pasado los dos", señaló., se felicitó.Por último, tuvo un recuerdo para su compañero de equipo, el actual subcampeón olímpico, que no ha podido por competir por culpa de una lesión que ha sufrido durante un entrenamiento, ya en Tokio."Me habría gustado -dijo- compartir esta final con él porquey esto también se lo debo a él, por tener un referente así, una punta de lanza en el atletismo mundial. Le mando un fuerte abrazo".