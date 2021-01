Los técnicos de Hacienda recuerdan que solo tributan los dos primeros premios del Niño

Hacienda ingresará 19,5 millones de euros con las retenciones que se aplican a los premios del sorteo de la Lotería del Niño, que repartirá el 6 de enero unos 700 millones de euros en premios.

Esta cantidad se recaudará, según los cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), siempre y cuando se vendan todos los números.

En un comunicado remitido hoy, Gestha recuerda que Hacienda sólo grava a los dos primeros premios de este sorteo, de 200.000 y 75.000 euros por décimo, respectivamente, ya que las retenciones se aplican a los premios superiores a los 40.000 euros.

De esta manera, los afortunados con el tercer premio recibirán los 25.000 euros íntegros, añaden los técnicos.

Asimismo, quienes compartan un premio superior a los 40.000 euros tendrán que pagar a Hacienda la parte correspondiente a su participación, aunque ésta sea inferior a esa cifra.

Los premios, añaden, no tienen ningún impacto en el IRPF de los agraciados, quienes sólo añaden en su declaración fiscal los rendimientos que les genere el dinero conseguido, como los intereses bancarios.

Tampoco les afectan para pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio, ya que la cuantía del premio no se incluye en la base del IRPF, aunque sí hay que incluirlo en el impuesto sobre el Patrimonio si alcanza el mínimo autonómico para presentarlo.

Por ello, los técnicos de Hacienda insisten una vez más en pedir al Gobierno que reponga el mínimo exento de los premios de Loterías, ONCE y Cruz Roja a los primeros 2.500 euros, que estuvo vigente hasta julio de 2018, pues consideran que no está justificado que no tribute una ganancia de hasta 40.000 euros en juegos de azar pero sí lo haga el ingreso mínimo vital o una subvención de 1.000 euros.